WBBPE Recruitment 2025: सरकारी टीचर बनने का सुनहरा मौका! पश्चिम बंगाल में 13 हजार से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, तुरंत करें आवेदन

WBBPE Recruitment 2025 Notification: वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन (WBBPE) ने असिस्टेंट टीचर के कुल 13,421 पदों पर भर्ती के लिए बंपर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 09 दिसंबर, 2025 तय की गई है.
WB Primary Teacher Recruitment 2025: सरकारी शिक्षक बनने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है. वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन (WBBPE) ने प्राइमरी स्कूलों में असिस्टेंट टीचर के कुल 13,421 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 09 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट wbbpe.wb.gov.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं.
एजुकेशन क्वालिफिकेशन
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित पद अनुसार 12 या ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ 2 वर्षीय DElEd/2 वर्षीय DEd/4 वर्षीय B.El.Ed की डिग्री होनी चाहिए.
आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम आयु 40 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.
आवेदन शुल्क
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-
जनरल - 600 रुपये
OBC-A/OBC-B - 500 रुपये
SC/ST/PH/EWS - 300 रुपये
चयन प्रक्रिया
TET स्कोर
कक्षा में शिक्षण का प्रदर्शन + इंटरव्यू
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
इतनी होगी सैलरी
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 28,000 रुपये प्रति महीने होंगे.
ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.
उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट wbbpe.wb.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.
इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.
फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.
मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.
आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.
लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.
उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.
