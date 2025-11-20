Advertisement
WBBPE Recruitment 2025: पश्चिम बंगाल में स्पेशल एजुकेशन टीचर के 2308 पदों पर निकली भर्ती, तुरंत करें आवेदन, इतनी होगी सैलरी

WBBPE Recruitment 2025 Vacancy: पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन (WBBPE) ने स्पेशल एजुकेशन टीचर के 2308 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकार वेबसाइट wbbpe.wb.gov.in पर जाकर 25 नवंबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 20, 2025, 11:54 PM IST
WBBPE Recruitment 2025 Notification: टीचिंग क्षेत्र में सुनहरा करियर बनाने की इच्छा रखने वालों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन (WBBPE) ने स्पेशल एजुकेशन टीचर के 2308 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जिन योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों ने जारी पदों के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट wbbpe.wb.gov.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर दें. 

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार TET क्वालीफाई होना चाहिए. इसी के साथ उनके पास संबंधित क्षेत्र में D.El.Ed की डिग्री होनी चाहिए. 

आयु सीमा 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 40 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

इतनी होगी सैलरी 
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 28,000 रुपए प्रति महीने होगी. 

आवेदन शुल्क 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

  • जनरल - 600 रुपए

  • OBC - 500 रुपए

  • SC, ST, EWS, PwBD : नि:शुल्क

ये भी पढ़ें: MJP Recruitment 2025: महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण में 290 पदों पर निकली भर्ती, इस दिन शुरू होंगे आवेदन, 1.77 लाख से ज्यादा तक होगी सैलरी

ऐसे करें आवेदन 
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकार वेबसाइट wbbpe.wb.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ये भी पढ़ें: PSTCL Recruitment 2025: पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन में 609 पदों पर निकली भर्ती, तुरंत करें आवेदन, जानें कितनी होगी सैलरी

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

