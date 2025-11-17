WCL Recruitment 2025: 10वीं पास से ग्रेजुएट्स के लिए खुशखबरी! वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में 1213 पदों पर निकली भर्ती, आज से आवेदन शुरू

WCL Apprentice​ Recruitment 2025: देश की प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी कर करियर की शुरुआत करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (WCL) ने कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA), फिटर, वेल्डर, सूर्वेयोर समेत अप्रेंटिस के विभिन्न 1213 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज, 17 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट westerncoal.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं.

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार 10वीं/12वीं/डिप्लोमा/ITI ट्रेड या ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.

इतना मिलेगा स्टाइपेंड

चयनित उम्मीदवारों को उनके पद अनुसार 8,200 से 12,300 रुपये प्रति महीने स्टाइपेंड के रूप में दिए जाएंगे.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 26 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 01/08/2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले खुदको NATS या NAPS वेब पोर्टल nats.education.gov.in या apprenticeshipindia.gov.in पर रजिस्टर करें.

इसके बाद आधिकारिक वेबसाइट westerncoal.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

