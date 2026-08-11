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क्या है ये H-1B वीजा? इसके ग्रेस पीरियड खत्म होने की खबर ने भारतीयों की बढ़ाई चिंता!

H-1B Visa Rules 2026: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से नए प्लान की घोषणा के बाद से H-1B वीजा पर काम कर रहे भारतीयों की परेशानी बढ़ गई है. इस लोकप्रिय वीजा से जुड़े नियमों में बदलाव ने कई पेशेवरों की धड़कनें बढ़ा दी हैं. आइए जानते हैं कि इस वीजा की 60 दिनों की ग्रेस अवधि खत्म होने पर भारतीयों की चिंताएं क्यों बढ़ सकती हैं?

Written BySimran Singh
Published: Aug 11, 2026, 07:21 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 07:21 AM IST
क्या है ये H-1B वीजा? इसके ग्रेस पीरियड खत्म होने की खबर ने भारतीयों की बढ़ाई चिंता!

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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