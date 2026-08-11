क्या है ये H-1B वीजा? इसके ग्रेस पीरियड खत्म होने की खबर ने भारतीयों की बढ़ाई चिंता!

H-1B Visa Rules 2026: अमेरिका में नौकरी कर रहे भारतीय पेशेवरों की धड़कनें एक बार फिर बढ़ गई हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन एक ऐसा नया प्रस्ताव ला रहा है, जिससे H-1B वीजा धारकों की नौकरी जाने पर मिलने वाला 60 दिनों का 'ग्रेस पीरियड' समाप्त हो सकता है. इस वीजा के सबसे बड़े लाभार्थी भारतीय हैं, जो सालों से ग्रीन कार्ड के इंतजार में अपनी नौकरी पर निर्भर हैं. डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) की ओर से इस प्रस्ताव को रेगुलेटरी रिव्यू प्रोसेस में भेज दिया है, हालांकि, अभी इसे लागू नहीं किया गया है लेकिन इसने लाखों भारतीय टेक वर्कर्स और अमेरिका में पढ़ रहे छात्रों की चिंता बढ़ा दी है.
अमेरिका की ओर से एच-1 वीजा दिया जाता है जोकि एक बहुत लोकप्रिय गैर-आप्रवासी काम का वीजा है. इस वीजा के जरिए अमेरिकी कंपनियां, विदेशी पेशेवरों को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल और ट्रीटमेंट जैसे विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों को अमेरिका बुलाकर नौकरी देने की अनुमति मिलती है. इस वीजा की की अवधि आमतौर पर 3 साल तक की होती है जिसे अधिकतम 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है. वहीं, अगर ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया जारी हो, तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है. फिलहाल, ट्रंप की ओर से एच-1बी वीजा से संबंधित ही बदलाव करने की प्लानिंग है.
अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) के नए प्रस्ताव ने H-1B वीजा पर काम कर रहे भारतीय पेशेवरों की चिंता बढ़ा दी है. इस प्रस्ताव के तहत अगर 60 दिनों का 'ग्रेस पीरियड' समाप्त किया जाता है, तो नौकरी गंवाने वाले भारतीयों के सामने तुरंत कानूनी संकट खड़ा हो जाएगा. ग्रेस पीरियड हटने का सीधा मतलब ये है कि जॉब छूटते ही वर्कर्स को नई नौकरी खोजने के लिए 2 महीने की मोहलत नहीं मिलेगी और अमेरिका में बने रहने के लिए उन्हें तुरंत किसी नई कंपनी में जॉइनिंग करनी होगी. ऐसे में अचानक छंटनी होने पर तुरंत इमिग्रेशन फाइलिंग करना बेहद मुश्किल हो जाएगा.
जानकारी के लिए बता दें कि अभी ट्रंप सरकार ने इस प्रस्ताव को लागू नहीं किया है. ऐसे में अचानक नौकरी जाने की स्थिति में H-1B वीजा धारकों को नौकरी जाने पर अमेरिका छोड़ने की जरूरत नहीं है. अभी ये प्रस्ताव समीक्षा प्रक्रिया में है और अंतिम फैसले का इंतजार है. अगर इसके अंतिम निर्णय में कोई बदलाव जैसे नियम में छूट या कोई अन्य सेफ्टी रिलेटेड बदलाव होता है तो शायद राहत भरी खबर मिल सके. फिलहाल, H-1B वर्कर्स के लिए ग्रेस-पीरियड नियम पूरी तरह से लागू है और नौकरी छोड़ने या जाने की स्थिति में उन्हें 60 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलेगा.
मौजूदा नियमों के तहत, एच-1 वीजा वर्कर्स को अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ने या फिर नौकरी से निकाले जाने के बाद 60 दिनों का ग्रेस पीरियड मिल सकता है. हालांकि, ग्रेस पीरियड खत्म कर देने के बाद नौकरी छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं तो H-1B वर्कर को पहले ही अगली कंपनी और इमिग्रेशन से संबंधित फाइलिंग तैयार करना होगा.