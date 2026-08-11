क्या है ये H-1B वीजा? इसके ग्रेस पीरियड खत्म होने की खबर ने भारतीयों की बढ़ाई चिंता!

H-1B Visa Rules 2026: अमेरिका में नौकरी कर रहे भारतीय पेशेवरों की धड़कनें एक बार फिर बढ़ गई हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन एक ऐसा नया प्रस्ताव ला रहा है, जिससे H-1B वीजा धारकों की नौकरी जाने पर मिलने वाला 60 दिनों का 'ग्रेस पीरियड' समाप्त हो सकता है. इस वीजा के सबसे बड़े लाभार्थी भारतीय हैं, जो सालों से ग्रीन कार्ड के इंतजार में अपनी नौकरी पर निर्भर हैं. डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) की ओर से इस प्रस्ताव को रेगुलेटरी रिव्यू प्रोसेस में भेज दिया है, हालांकि, अभी इसे लागू नहीं किया गया है लेकिन इसने लाखों भारतीय टेक वर्कर्स और अमेरिका में पढ़ रहे छात्रों की चिंता बढ़ा दी है.