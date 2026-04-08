EXPOSED: न नौकरी छोड़ पा रहे, न खुश हैं… ‘Job Hugging’ ने 2026 में करियर की रफ्तार रोकी!

What is Job Hugging: जरा सोचिए कोई इंसान एक ऐसी नौकरी से चिपका बैठा है जहां न तरक्की है, न तनख्वाह ढंग की बढ़ती है, न काम में कोई मजा है. मगर ये सब के बावजूद भी वो नौकरी छोड़ता नहीं है. ये कमजोरी नहीं है, ये एक नया ट्रेंड है जिसे दुनिया अब ‘Job Hugging’ के नाम से जान रही है. इससे पहले ‘Great Resignation’ ट्रेंड में था उस वक्त लोग थोक में नौकरियां छोड़ रहे थे. उसके बाद ‘Quiet Quitting’ का दौर आया जब लोग नौकरी में रहते हुए मन से काम छोड़ बैठे. अब 2026 में एक और ट्रेंड आया जिसमें लोग नौकरी छोड़ नहीं रहे, बल्कि उससे ऐसे चिपक रहे हैं जैसे कोई डूबता हुआ इंसान किसी लकड़ी को थाम लेता है.

डर की वजह से बनी वफादारी?

जॉब हग्गिंग का मतलब सीधा है, नौकरी को इतनी मजबूती से पकड़े रहो कि न कोई नई चुनौती लो, न तरक्की माँगो, न किसी को ये भनक लगने दो कि तुम कुछ और भी सोच रहे हो. बस चुपचाप बैठे रहो. ये वफादारी नहीं है. ये सिर्फ डर है. ‘Last in, first out’ यानी जो सबसे बाद में आया उसे सबसे पहले निकालो, इस नियम का खौफ इतना गहरा है कि लोग खुद अपनी तरक्की रोक रहे हैं.

भारत में ये बात और भी गहरी चुभती है. यहां घर का किराया, बच्चों की फीस, मां-बाप की जिम्मेदारी, EMI, सब कुछ उस एक नौकरी पर टिका होता है. ऐसे में रिस्क लेने की हिम्मत जुटाना आसान नहीं है. ये आदत 3 तरह से डुबोती है.

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पहला नुकसान: स्किल्स जंग खाने लगती हैं

जब आप चुनौती भरे काम से बचने लगते हैं, नई चीजें सीखना बंद कर देते हैं तो धीरे-धीरे बाजार में आपकी कीमत घटने लगती है. आज की दुनिया में एक जगह खड़े रहना दरअसल पीछे जाना है.

दूसरा नुकसान: वफादारी का घाटा

दुनिया भर की रिसर्च यही कहती है कि जो लोग हर 2 से 4 साल में नौकरी बदलते हैं उनकी तनख्वाह उन लोगों से काफी ज्यादा होती है जो एक ही जगह टिके रहते हैं. कंपनियां उन्हें अच्छी सैलरी देने की जरूरत ही नहीं समझतीं जिनके बारे में उन्हें पता हो कि ये कहीं नहीं जाने वाले. साल दर साल ये फर्क लाखों रुपये का बन जाता है.

तीसरा नुकसान: मन के अंदर घुटन बढ़ती है

जब मोटिवेशन का जरिया जुनून नहीं बल्कि डर हो तो काम में क्रिएटिविटी खत्म होने लगती है. चिड़चिड़ापन बढ़ता है. काम में मन नहीं लगता. और ये सब धीरे-धीरे परफॉर्मेंस में दिखने लगता है.

क्या करें?

एक काम जो आज से शुरू किया जा सकता है वो ये है कि नौकरी रहते हुए भी बाजार से जुड़े रहो. LinkedIn अपडेट रखो, नई स्किल सीखते रहो, इंडस्ट्री के लोगों से बात करते रहो. इसका मतलब ये नहीं कि कल नौकरी छोड़ दो, इसका मतलब ये है कि अगर कल छोड़नी पड़े तो तुम तैयार हो. नौकरी बचाने की कोशिश और काबिल बने रहने की कोशिश में फर्क होता है.

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