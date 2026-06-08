/UPSC Prelims Result 2026: कब तक आ सकता है यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स रिजल्ट? जानें तारीख और देखने का तरीका

UPSC CSE Prelims Result 2026 (Expected Date): संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) की ओर से सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा एवं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2026 परीक्षा का आयोजन किया गया था जिसमें हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को अब रिजल्ट घोषित होने का इंतजार है. पिछले साल के परीक्षा पैटर्न के हिसाब से इस साल भी रिजल्ट जल्द घोषित हो सकता है. यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स रिजल्ट कब तक घोषित किया जाएगा? कैसे और कहां से परिणाम देख सकते हैं? आइए यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करने का तरीका भी बताते हैं.
पिछले कुछ सालों के ट्रेंड के अनुसार यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स परीक्षा 2026 का रिजल्ट 10 जून के आसपास घोषित किया जा सकता है. आयोग की ओर से यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर परिणाम को पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाएगा. मेरिट लिस्ट में उम्मीदवार अपना रोल नंबर और नाम चेक कर सकते हैं.
यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स परीक्षा रिजल्ट 2026 घोषित किया जाएगा. उम्मीद है कि इसी हफ्ते परिणाम जारी किए जा सकते हैं. पीडीएफ में ही उम्मीदवार अपने रोल नंबर के अनुसार परिणाम की जांच कर पाएंगे. इस परीक्षा के रिजल्ट घोषित करने के साथ टॉपर्स के नाम का भी ऐलान किया जाएगा.
यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स परीक्षा के रिजल्ट के बाद वो उम्मीदवार अगले चरण के लिए योग्य माने जाएंगे जिनका नाम मेरिट लिस्ट में शो होगा. जिन उम्मीदवारों का नाम मेरिट लिस्ट में शामिल होगा, वो परीक्षा में सफल माने जाएंगे और अगले चरण यानी मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए योग्य होंगे.
यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर मेरिट लिस्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं. यहां से ही स्कोरकार्ड को देखने की सुविधा मिल सकेगी. नीचे की ओर परिणाम चेक करने की संबंधित डिटेल्स दी गई है.
सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.
होम पेज पर 'What's New' सेक्शन में रिजल्ट से जुड़ा पीडीएफ शो होगा.
उस पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर पीडीएफ शो होगी जिसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं.
पीडीएफ में अपना रोल नंबर या नाम तुरंत देखने के लिए cltr+F बटन दबाएं.
अगर रिजल्ट में सफल हो गए होंगे तो स्क्रीन पर नाम और रोल नंबर के साथ प्राप्त रैंक शो होगी.