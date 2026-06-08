/UPSC Prelims Result 2026: कब तक आ सकता है यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स रिजल्ट? जानें तारीख और देखने का तरीका

UPSC CSE Prelims Result 2026 (Expected Date): संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) की ओर से सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा एवं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2026 परीक्षा का आयोजन किया गया था जिसमें हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को अब रिजल्ट घोषित होने का इंतजार है. पिछले साल के परीक्षा पैटर्न के हिसाब से इस साल भी रिजल्ट जल्द घोषित हो सकता है. यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स रिजल्ट कब तक घोषित किया जाएगा? कैसे और कहां से परिणाम देख सकते हैं? आइए यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करने का तरीका भी बताते हैं.