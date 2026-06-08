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UPSC Prelims Result 2026: कब तक आ सकता है यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स रिजल्ट? जानें तारीख और देखने का तरीका

UPSC CSE Prelims Result 2026 (Expected Date): यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स परीक्षा देने वालों को अब रिजल्ट की घोषणा का इंतजार है. कब तक इस एग्जाम का रिजल्ट जारी हो सकता है और कैसे मेरिट लिस्ट को देख या डाउनलोड कर सकते हैं? आइए जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 08, 2026, 09:58 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:58 AM IST
UPSC Prelims Result 2026: कब तक आ सकता है यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स रिजल्ट? जानें तारीख और देखने का तरीका
Image Credit: UPSC CSE Prelims result

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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