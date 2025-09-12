Work Visa: नेपाल से ही नहीं, भारत के इन 7 पड़ोसी देश से भी चुटकियों में मिल जाता है वर्क वीजा; देखें लिस्ट
Advertisement
trendingNow12919772
Hindi Newsनौकरी

Work Visa: नेपाल से ही नहीं, भारत के इन 7 पड़ोसी देश से भी चुटकियों में मिल जाता है वर्क वीजा; देखें लिस्ट

Work Visa in Abroad: क्या आप काम के लिए विदेश जाना चाहते हैं और ऐसे देश के बारे में जानना चाहते हैं जो चुटकियों में वर्क वीजा दे दें, तो आइए 7 देशों के नाम जानते हैं जो भारतीयों को जल्दी वर्क वीजा दे देते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 12, 2025, 09:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Work Visa: नेपाल से ही नहीं, भारत के इन 7 पड़ोसी देश से भी चुटकियों में मिल जाता है वर्क वीजा; देखें लिस्ट

Work Visa in Abroad: कमाई करने के लिए कई भारतीय लोग देश से बाहर विदेश जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए तय करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो कहां काम के लिए जाए और कौन सा देश आसानी से वर्क वीजा दे देगा. नेपाल और भारत के बीच एक अच्छी खासी दोस्ती है और पड़ोसी देश के लोगों को रोजगार देने के लिए नेपाल भी वर्क वीजा मांगता, लेकिन यहां जाना आसान है और आसानी से वर्क वीजा मिलता है. भारत के अन्य पड़ोसी देश कौन से हैं जो आसानी से वर्क वीजा दे देते हैं? आइए जानते हैं.

1. भूटान

भारत के पड़ोसी देश भूटान में 6 महीने से अधिक समय तक काम करने की प्लानिंग करने वालों के लिए जरूरी है कि वो वर्क वीजा ले लें. भूटान में ज्यादातर टूरिज्म इंडस्ट्री में काम करने वालों की ज्यादा जरूरत होती है और जल्दी काम मिल सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

2. श्रीलंका

श्रीलंका भी आसानी से भारतीयों को काम करने की अनुमति दे देता है. यहां पर काम करने के लिए रेजिडेंस वीजा प्राप्त करना होता है. आप जिस कंपनी में काम करने जाने वाले हैं उससे स्पांसरशिप लेनी होगी. यहां रोजगार पाना थोड़ा आसान है.

3. सऊदी अरब

भारतीयों के बीच ये एक ऐसा देश हैं जहां सबसे ज्यादा लोग काम के लिए जाते हैं. यहां कई सेक्टर में जॉब लग जाती है और काम करने वाले भारतीयों की संख्या भी काफी है. भारत के लोगों के लिए सऊदी अरब में वर्क वीजा हासिल करना मुश्किल नहीं है.

4. UAE

संयुक्त अरब अमीरत यानी यूएई में कई सारे सेक्टर में नौकरी अवसर होते हैं. टेक, हेल्थकेयर समेत अन्य काम के ऑप्शन आसानी से मिल जाती है. सैलरी पैकेज भी अच्छा दिया जाता है. कंपनी में नौकरी लगने के बाद आसानी से वर्क वीजा हासिल कर सकते हैं.

5. मालदीव

मालदीव टूरिस्ट प्लेस के कारण काफी चर्चाओं में है और यहां टूरिज्म इंडस्ट्री में नौकरी बहुत आसानी से मिल सकती है. होटल मैनेजर या मैनेजमेंट संबंधित काम करने वालों को नौकरी के अवसर मिल सकते हैं. यहां की कंपनी में नौकरी लगने पर आसानी से वर्क वीजा प्राप्त कर सकते हैं.

6. कुवैत

कुवैत में भी कई भारतीय काम के लिए जाते हैं. यहां तेल से लेकर सरकारी नौकरी के कई ऑफर प्राप्त हो सकते हैं. यहां से वर्क वीजा हासिल करना आसान होता है. कुवैत की कंपनी में नौकरी लगने के बाद वर्क वीजा प्राप्त करना आसान होता है.

7. कतर

भारतीय लोगों को कतर में भी आसानी से वीजा प्राप्त हो जाता है. ये एक छोटा देश है लेकिन काम करने और सैलरी के मामले में भारतीयों की पसंदों में से एक है. काफी संख्या में भारत के लोग यहां काम करने जाते हैं. वर्क वीजा भी आसानी से प्राप्त हो जाता है.

ये भी पढ़ें- Sarkari Naukri: 10वीं पास वालों के लिए भी हैं सरकारी नौकरियों के अवसर! कर सकते हैं इन 5 जॉब की तैयारी, जानिए

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

work visa

Trending news

ईमानदार सरकार लोगों की सेवा कर रही है, 45 दिनों में हर पीड़ित को मिलेगा मुआवजा: CM
Punjab Floods
ईमानदार सरकार लोगों की सेवा कर रही है, 45 दिनों में हर पीड़ित को मिलेगा मुआवजा: CM
500-600 नहीं बस इतने में मिलेगा फिल्मों का टिकट, वीकेंड पर भी नहीं ढीली होगी जेब
Karnataka movie ticket prices
500-600 नहीं बस इतने में मिलेगा फिल्मों का टिकट, वीकेंड पर भी नहीं ढीली होगी जेब
पति को सुलाया मौत की नींद, फिर तैयार किया खौफनाक प्लान, पैसों के लालच में बोली...
Karnataka News
पति को सुलाया मौत की नींद, फिर तैयार किया खौफनाक प्लान, पैसों के लालच में बोली...
स्पाइसजेट के प्लेन ने किया टेकऑफ, अचानक रनवे पर ही गिर गया टायर, जानें फिर क्या हुआ?
SpiceJet
स्पाइसजेट के प्लेन ने किया टेकऑफ, अचानक रनवे पर ही गिर गया टायर, जानें फिर क्या हुआ?
काटी कलाई, खाया जहर....तालाब में मिली कांग्रेस नेता की डेड बॉडी, मचा हड़कंप
Kerala News
काटी कलाई, खाया जहर....तालाब में मिली कांग्रेस नेता की डेड बॉडी, मचा हड़कंप
'उन्हें डर है अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए...', टैरिफ पर बोले भागवत
Mohan Bhagwat
'उन्हें डर है अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए...', टैरिफ पर बोले भागवत
मां वैष्णो देवी के श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से हो रही यात्रा?
Landslide at Vaishno Devi yatra
मां वैष्णो देवी के श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से हो रही यात्रा?
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कंगना रनौत को लगा झटका
kangana ranaut
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कंगना रनौत को लगा झटका
भारतीय अस्पतालों में भी बढ़ेगा AI का दखल, टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ने वाला है
health news
भारतीय अस्पतालों में भी बढ़ेगा AI का दखल, टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ने वाला है
दिल्ली के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट को मिली बम की धमकी, पूरा कैंपस कराया गया खाली
Bombay High Court Bomb Threat
दिल्ली के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट को मिली बम की धमकी, पूरा कैंपस कराया गया खाली
;