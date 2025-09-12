Work Visa: नेपाल से ही नहीं, भारत के इन 7 पड़ोसी देश से भी चुटकियों में मिल जाता है वर्क वीजा; देखें लिस्ट

Work Visa in Abroad: कमाई करने के लिए कई भारतीय लोग देश से बाहर विदेश जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए तय करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो कहां काम के लिए जाए और कौन सा देश आसानी से वर्क वीजा दे देगा. नेपाल और भारत के बीच एक अच्छी खासी दोस्ती है और पड़ोसी देश के लोगों को रोजगार देने के लिए नेपाल भी वर्क वीजा मांगता, लेकिन यहां जाना आसान है और आसानी से वर्क वीजा मिलता है. भारत के अन्य पड़ोसी देश कौन से हैं जो आसानी से वर्क वीजा दे देते हैं? आइए जानते हैं.

1. भूटान

भारत के पड़ोसी देश भूटान में 6 महीने से अधिक समय तक काम करने की प्लानिंग करने वालों के लिए जरूरी है कि वो वर्क वीजा ले लें. भूटान में ज्यादातर टूरिज्म इंडस्ट्री में काम करने वालों की ज्यादा जरूरत होती है और जल्दी काम मिल सकता है.

2. श्रीलंका

श्रीलंका भी आसानी से भारतीयों को काम करने की अनुमति दे देता है. यहां पर काम करने के लिए रेजिडेंस वीजा प्राप्त करना होता है. आप जिस कंपनी में काम करने जाने वाले हैं उससे स्पांसरशिप लेनी होगी. यहां रोजगार पाना थोड़ा आसान है.

3. सऊदी अरब

भारतीयों के बीच ये एक ऐसा देश हैं जहां सबसे ज्यादा लोग काम के लिए जाते हैं. यहां कई सेक्टर में जॉब लग जाती है और काम करने वाले भारतीयों की संख्या भी काफी है. भारत के लोगों के लिए सऊदी अरब में वर्क वीजा हासिल करना मुश्किल नहीं है.

4. UAE

संयुक्त अरब अमीरत यानी यूएई में कई सारे सेक्टर में नौकरी अवसर होते हैं. टेक, हेल्थकेयर समेत अन्य काम के ऑप्शन आसानी से मिल जाती है. सैलरी पैकेज भी अच्छा दिया जाता है. कंपनी में नौकरी लगने के बाद आसानी से वर्क वीजा हासिल कर सकते हैं.

5. मालदीव

मालदीव टूरिस्ट प्लेस के कारण काफी चर्चाओं में है और यहां टूरिज्म इंडस्ट्री में नौकरी बहुत आसानी से मिल सकती है. होटल मैनेजर या मैनेजमेंट संबंधित काम करने वालों को नौकरी के अवसर मिल सकते हैं. यहां की कंपनी में नौकरी लगने पर आसानी से वर्क वीजा प्राप्त कर सकते हैं.

6. कुवैत

कुवैत में भी कई भारतीय काम के लिए जाते हैं. यहां तेल से लेकर सरकारी नौकरी के कई ऑफर प्राप्त हो सकते हैं. यहां से वर्क वीजा हासिल करना आसान होता है. कुवैत की कंपनी में नौकरी लगने के बाद वर्क वीजा प्राप्त करना आसान होता है.

7. कतर

भारतीय लोगों को कतर में भी आसानी से वीजा प्राप्त हो जाता है. ये एक छोटा देश है लेकिन काम करने और सैलरी के मामले में भारतीयों की पसंदों में से एक है. काफी संख्या में भारत के लोग यहां काम करने जाते हैं. वर्क वीजा भी आसानी से प्राप्त हो जाता है.

