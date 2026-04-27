UPSC Success Story: डॉक्टरी छोड़कर बन गईं IAS अधिकारी, जानिए कौन हैं प्रियंका अला?

Who is Priyanka Ala: प्रियंका अला को हैदराबाद की नई जिला कलेक्टर नियुक्त किया गया है. वह 2016 बैच की आईएएस अधिकारी हैं. उनकी नियुक्ति एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत हुई है. गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने इस बदलाव में करीब 30 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है. प्रियंका अला ने इस पद पर हरि चंदना दासरी की जगह ली है. हरि चंदना दासरी जून 2025 से इस पद पर कार्य कर रही थीं.

डॉक्टर रह चुकी हैं प्रियंका अला

प्रियंका अला की खास बात यह है कि वह पहले डॉक्टर रह चुकी हैं. उन्होंने MBBS की पढ़ाई की है. इसके बाद उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास की और आईएएस बनीं. मेडिकल बैकग्राउंड होने की वजह से उन्हें स्वास्थ्य व्यवस्था की अच्छी समझ है. यही अनुभव उनके प्रशासनिक काम में भी काम आता है. उनका करियर प्रशासन और जनसेवा का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है.

जिला प्रशासन का अच्छा अनुभव

आईएएस बनने के बाद उन्होंने तेलंगाना कैडर में कई जरूरी जिम्मेदारियां निभाई हैं. हाल ही में वह हैदराबाद के खैरताबाद जोन की जोनल कमिश्नर थीं. इस दौरान उन्होंने शहर से जुड़े कई प्रशासनिक काम संभाले. इससे पहले वह भद्राद्री कोठागुडेम जिले की कलेक्टर भी रह चुकी हैं. वहां उन्होंने जमीनी स्तर पर योजनाओं को लागू करने का काम किया. उनके पास जिला प्रशासन का अच्छा अनुभव है.

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चुनौतियों को बेहतर तरीके से संभालेंगी प्रियंका अला

हैदराबाद जैसे बड़े और व्यस्त शहर की जिम्मेदारी आसान नहीं होती. यहां तेजी से बढ़ती आबादी, ट्रैफिक, सफाई और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े कई मुद्दे होते हैं. प्रियंका अला के पास राज्य की अच्छी समझ है. इसलिए उनसे उम्मीद की जा रही है कि वह इन चुनौतियों को बेहतर तरीके से संभालेंगी. उनका अनुभव इस पद के लिए काफी अहम माना जा रहा है.

इस प्रशासनिक फेरबदल में अन्य अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं. हरि चंदना दासरी को अब श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और फैक्ट्री विभाग में सचिव बनाया गया है. आने वाले समय में सभी की नजर प्रियंका अला के काम पर रहेगी. यह पद काफी जिम्मेदारी और चुनौती से भरा होता है. ऐसे में उनकी कार्यशैली और फैसले जरूरी भूमिका निभाएंगे.

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