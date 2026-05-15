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Work From Home Jobs: नहीं जाना होगा ऑफिस, घर बैठे जॉब! ये हैं परमानेंट वर्क फ्रॉम होम की नौकरियां

Work From Home Jobs: हर दिन ऑफिस जाना और रोज-रोज की चिक-चिक से आप भी आजादी चाहते हैं? या फिर घर बैठे काम करना चाहते हैं और एक अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, तो आज हम आपको कुछ ऐसी नौकरियां बताने जा रहे हैं जिन्हें घर बैठे कर सकते हैं. आइए वर्क फ्रॉम होम की 3 नौकरियां देखते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 15, 2026, 07:27 AM IST
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Work From Home Jobs
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Work From Home Jobs: हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की अपील को अलग-अलग राज्यों द्वारा अपनाया जा रहा है. दिल्ली सरकार की ओर से दो दिन वर्क फॉर्म होम का ऐलान कर दिया है. दिल्ली की मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि हफ्ते में दो दिन के लिए सरकारी दफ्तरों में वर्क फॉर होम रहेगा. पीएम की ये अपील इकोनॉमी स्थिरता बनाए रखने की प्लानिंग के साथ की गई है. वहीं, अगर आप ऐसी नौकरी की तलाश कर रहे हैं जो घर से काम की सुविधा प्रदान करते हैं. बिना ऑफिस जाए अच्छी खासी सैलरी देते हैं तो आइए आपको कुछ परमानेंट वर्क फॉर्म होम की नौकरियां बताते हैं.

फ्रीलांस या वर्क फॉर्म होम के क्या-क्या फायदे?

फ्रीलांसिंग या वर्क फॉर्म होम में आप अपनी मर्जी के मालिक बनकर रह सकते हैं. फ्रीलांस जॉब की बात करें तो कम ही घंटों में कमाई करके आप मोटी कमाई कर सकते हैं. अगर अपने शहर से दूर जाकर नौकरी करनी पड़ती है तो एक फायदा ये भी है कि रोजाना के अप-डाउन से बचे रहेंगे. अगर वहां रेंट पर रहते हैं तो वो खर्चा भी बचेगा. आप कहीं से भी अपना काम कर सकेंगे. रिमोट वर्क का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि अपना परिवार देख सकते हैं. महिलाएं घर को संभालते हुए भी नौकरी कर सकती हैं.

वर्क फ्रॉम होम की 3 शानदार नौकरियां?

1. क्रिएटिव राइटिंग

अगर आपको लिखना पसंद है तो क्रिएटिव राइटिंग की फील्ड में जा सकते हैं. कंटेंट राइटिंग के लिए कई कंपनियां हैं जो घर से काम करने का मौका देती हैं. एक आर्टिकल के अच्छे खासे पैसे ले सकते हैं. जबकि, हर महीने की सैलरी के साथ भी आप कंटेंट राइटिंग की नौकरी हासिल कर सकते हैं. अगर अच्छा खासा अनुभव है तो घर बैठे 40 हजार से 1 लाख रुपये तक की मासिक सैलरी वाली नौकरी मिल सकती है.

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2. सोशल मीडिया मैनेजमेंट

अगर आप सोशल मीडिया संभाल सकते हैं तो इसे मैनेजमेंट करके भी अच्छी कमाई कर सकते हैं. कई कंपनियां हैं जो सोशल मीडिया- इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म को हैंडल करने के लिए रिमोट जॉब करवाते हैं. अगर आप इस मामले में एक्सपर्ट हैं और क्रिएटिव स्ट्रैटेजी बना सकते हैं तो आप घर बैठे नौकरी हासिल कर सकते हैं.

3. ग्राफिक डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग

ग्राफिक के मामले में अच्छा खासा अनुभव रखते हैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग की नौकरी कर सकते हैं. कई कंपनियां वर्क फ्रॉम होम भी करवाती है. इस तरह से वीडियो एडिटिंग की नौकरी भी घर बैठे कर सकते हैं. वीडियो एडिटर्स की काफी डिमांड है और वो अच्छी खासी सैलरी की WFH जॉब्स या फ्रीलांस वर्क हासिल कर सकते हैं.

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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