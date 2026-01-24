YIL Recruitment 2026: 10वीं पास के लिए 3900+ पदों पर बंपर भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन, 14 से 35 साल वालों के पास मौका

Advertisement
YIL Recruitment 2026 Vacancy: यंत्र इंडिया लिमिटेड (YIL) ने अप्रेंटिस के कुल 3,979 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट recruit-gov.com पर 01 फरवरी, 2026 से शुरू हो जाएगी.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 24, 2026, 09:31 PM IST
YIL Recruitment 2026 Notification: भारत सरकार की प्रतिष्ठित कंपनी से अपने शानदार करियर की शुरुआत करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है. दरअसल, यंत्र इंडिया लिमिटेड (YIL) ने अप्रेंटिसशिप के कुल 3,979 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 01 फरवरी, 2026 से शुरू होगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 03 मार्च, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट recruit-gov.com पर रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव होने के बाद तय लास्ट डेट के रात 23:59 बजे तक अप्लाई कर सकेंगे. 

अप्रेंटिसशिप के इन 3,979 पदों पर निकली वैकेंसी 

  • एक्स-ITI ट्रेड अप्रेंटिस - 2,843 पद

  • नॉन-ITI ट्रेड अप्रेंटिस - 1,136 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से मैट्रिक की डिग्री के साथ संबंधित ट्रेड में NCVT/SCVT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ उम्मीदवार ITI उत्तीर्ण होना चाहिए.

इतना मिलेगा मंथली स्टाइपेंड 

  • नॉन-ITI (मैट्रिकुलेशन/दसवीं कक्षा के उम्मीदवार)- 8,200 रुपये

  • एक्स-ITI (ITI पास कैंडिडेट्स) - 9,600 रुपये 

ये भी पढ़ें: Supreme Court Recruitment 2026: सुप्रीम कोर्ट में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, लॉ क्लर्क पदों पर भर्ती शुरू, 1 लाख होगी मंथली सैलरी

चयन प्रक्रिया

  • मेरिट लिस्ट

  • फिजिकल फिटनेस

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

आयु सीमा 

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 14 साल और अधिकतम आयु 35 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 03.03.2026 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

आवेदन शुल्क

  • जनरल/OBC - 200 रुपये + GST

  • SC/ST/महिला/PwD/ट्रांसजेंडर - 100 रुपये + GST

ऐसे कर सकेंगे आवेदन-

ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन लिंक एक्टिव होने के बाद उम्मीदवार निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो कर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले भारत सरकार के पोर्टल apprenticeship.gov.in पर खुदको रजिस्ट्रर करें. 

  • इसके बाद आधिकारिक वेबसाइट recruit-gov.com पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गे सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डाक्यूमेंट्स को सही साइज और फॉन्ट में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार वैकेंसी से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ये भी पढ़ें: NALCO Recruitment 2026: ग्रेजुएट युवाओं के लिए खुशखबरी, मैनेजर बनने का गोल्डन चांस, 2.2 लाख तक होगी मंथली सैलरी

