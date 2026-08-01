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भारत में बेरोजगारी के संकट से घिरा युवा, झारखंड में 71% बेरोजगार; सरकारी रिपोर्ट में खुलासा

Unemployment Survey Report: भारत ज्ञान विज्ञान समिति की ओर से किए गए एक सर्वे में सामने आया है कि भारत के 20वें स्थान पर झारखंड है और वहां पर युवाओं के बेरोजगारी का दर बढ़ा है जो करीब 71 प्रतिशत तक है. जबकि, रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि हर 100 में 97 युवा फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है.

Written BySimran Singh
Published: Aug 01, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 12:22 PM IST
भारत में बेरोजगारी के संकट से घिरा युवा, झारखंड में 71% बेरोजगार; सरकारी रिपोर्ट में खुलासा
Image Credit: Youth Unemployment Survey Report

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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