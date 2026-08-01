भारत में बेरोजगारी के संकट से घिरा युवा, झारखंड में 71% बेरोजगार; सरकारी रिपोर्ट में खुलासा

Youth Unemployment Survey Report: भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है. हर साल लाखों छात्र 12वीं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में निकलते हैं, लेकिन उस गति से रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं. ऐसे में युवाओं के लिए रोजगार पाना लगातार मुश्किल होता जा रहा है और वो बेरोजगारी का सामना करने को मजबूर हैं. इसी बीच एक ऐसी सर्वे रिपोर्ट सामने आई है जिसने युवाओं की चिंता और बढ़ा दी है. इस रिपोर्ट के अनुसार, काम की तलाश कर रहे 71 प्रतिशत युवाओं के साथ झारखंड देश में दूसरे स्थान पर है, जहां सबसे ज्यादा युवा नौकरी की तलाश में हैं लेकिन बेरोजगार हैं.
भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने एक सर्वे किया था जिसके जरिए पता चला किया युवा बेरोजगारी का आंकड़ा सबसे ज्यादा झारखंड में है. ज्ञान विज्ञान समिति के राज्य महासचिव विश्वनाथ सिंह की ओर से कहा गया है कि बेरोजगारी सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई. इस सर्वे को अगस्त, सितंबर 2025 में झारखंड के 18 जिलों में किया गया था और इसके लिए 4,678 लोगों का चयन किया गया.
भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने बेरोजगारी सर्वे रिपोर्ट को जुलाई 2026 में जारी किया. इस सर्वे में पढ़ाई कर रहे युवा, बेरोजगार और नौकरी की तलाश करने वालों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी जो आर्थिक तौर पर कमजोर थे वो शामिल रहे. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के रोजगार की स्थिति सूचकांक में झारखंड 0.49 स्कोर के साथ रहा था. जबकि, भारत के 22 राज्यों में झारखंड 20वें नंबर पर रहा है.
भारत ज्ञान विज्ञान समिति के सर्वे के अनुसार, ज्यादातर बेरोजगार पढ़े-लिखे रहे. 11वीं, 12वीं तक पढ़ने वाले 31 प्रतिशत, 6वीं से 10वीं तक की पढ़ाई कर चुके 30 प्रतिशत, ग्रेजुएट करने वाले 19 प्रतिशत और पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके 3 प्रतिशत युवा शामिल रहे. उच्चतम पढ़ाई के बाद भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और लगातार उन्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही है.
झारखंड में 71 प्रतिशत युवा नौकरी की तलाश कर रहा है और 15 प्रतिशत पढ़ाई कर रहे हैं. जबकि, करीब 8 प्रतिशत खेती-मजदूरी और 2 प्रतिशत अपना खुद का काम और 0.8 प्रतिशत युवा ड्राइविंग का काम कर रहे हैं.
भारत में सरकार की अलग-अलग रिपोर्ट की ओर से ये भी दावा किया जाता है कि 15 साल से 29 साल के युवाओं में सबसे ज्यादा फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है. ये सिर्फ बातचीत करने का माध्यम नहीं रहा है, बल्कि नौकरी की तलाश, पढ़ाई और रिसर्च से लेकर ऑनलाइन स्किल सीखने आदि के लिए एक बड़ा रोल निभा रहा है. भारत की युवा डिजिटल हो रही है और इसका अगर सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो बेरोजगारी के स्तर को कम किया जा सकता है. नई स्किल्स को सीखकर ऑनलाइन नौकरी कर सकते हैं. अपना ऑनलाइन काम शुरू कर सकते हैं. इसके अलावा सरकार भी कई योजनाएं प्रदान करती हैं जहां से रोजगार के अवसर मिलते हैं.