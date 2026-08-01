भारत में बेरोजगारी के संकट से घिरा युवा, झारखंड में 71% बेरोजगार; सरकारी रिपोर्ट में खुलासा

भारत में सरकार की अलग-अलग रिपोर्ट की ओर से ये भी दावा किया जाता है कि 15 साल से 29 साल के युवाओं में सबसे ज्यादा फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है. ये सिर्फ बातचीत करने का माध्यम नहीं रहा है, बल्कि नौकरी की तलाश, पढ़ाई और रिसर्च से लेकर ऑनलाइन स्किल सीखने आदि के लिए एक बड़ा रोल निभा रहा है. भारत की युवा डिजिटल हो रही है और इसका अगर सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो बेरोजगारी के स्तर को कम किया जा सकता है. नई स्किल्स को सीखकर ऑनलाइन नौकरी कर सकते हैं. अपना ऑनलाइन काम शुरू कर सकते हैं. इसके अलावा सरकार भी कई योजनाएं प्रदान करती हैं जहां से रोजगार के अवसर मिलते हैं.