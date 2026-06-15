इस मूर्ति को लेकर अब एक बड़ा विवाद छिड़ा है. बात ये है कि NCERT की कक्षा 9 की किताब में डांसिंग गर्ल के बदले रूप को दिखाया गया है. किताब में डांसिंग गर्ल की प्रतिमा के ऊपरी शरीर को ढका हुआ है. ऐसा पहले की किताबों में बिल्कुल नहीं था. बता दें कि वास्तव में इस डांसिंग गर्ल के शरीर में कोई कपड़े नहीं हैं. वह नग्न है और उसने हाथों में ढेर सारी चूड़ियां और गले में हार पहना है. वह एक हाथ को कमर पर रखकर आरामदायक पोज में खड़ी है. NCERT की ओर से मूर्ति को ढका हुआ पेश करने के बाद इसका काफी विरोध हुआ था. वहीं अब NCERT ने विवाद के बाद इसपर बदलाव ला दिया है.