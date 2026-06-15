Dancing Girl: अगर आप फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट रहे हैं या कभी मन लगाकर इतिहास की पढ़ाई की है, तो जाहिर है कि आपने 'डांसिंग गर्ल' का नाम तो सुना ही होगा. यह सिंधु घाटी सभ्यता की विश्व प्रसिद्ध धरोहर है. इसे साल 1926 में मोहनजोदड़ो में खोजा गया था. 10.5 सेंटीमीटर की यह कांस्य प्रतिमा वर्तमान में नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखी गई है.
इस मूर्ति को लेकर अब एक बड़ा विवाद छिड़ा है. बात ये है कि NCERT की कक्षा 9 की किताब में डांसिंग गर्ल के बदले रूप को दिखाया गया है. किताब में डांसिंग गर्ल की प्रतिमा के ऊपरी शरीर को ढका हुआ है. ऐसा पहले की किताबों में बिल्कुल नहीं था. बता दें कि वास्तव में इस डांसिंग गर्ल के शरीर में कोई कपड़े नहीं हैं. वह नग्न है और उसने हाथों में ढेर सारी चूड़ियां और गले में हार पहना है. वह एक हाथ को कमर पर रखकर आरामदायक पोज में खड़ी है. NCERT की ओर से मूर्ति को ढका हुआ पेश करने के बाद इसका काफी विरोध हुआ था. वहीं अब NCERT ने विवाद के बाद इसपर बदलाव ला दिया है.
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT ने डांसिंग गर्ल की मूर्ति को ढककर पेश करने की आलोचनाओं के बाद अपने आर्ट्स एजुकेशन की टेक्सटबुक में उस तस्वीर को असली तस्वीर से बदलने का फैसला किया है. NCERT के डायरेक्टर दिनेश सकलानी ने कहा कि जैसे ही यह मामला संगठन के ध्यान में आया इस पर तुरंत कार्रवाई की गई और संबंधित विभाग को मामले की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया.
सकलानी ने कहा,' जैसे ही यह मामला सामने आया संबंधित विभाग को इस पर गौर करने का निर्देश दिया गया. विशेषज्ञों से बातचीत के बाद विभाग 'डांसिंग गर्ल' की तस्वीर को उसके असली रूप से बदल रहा है. किताब के डिजिटल एडिशन में इस सुधार को तुरंत लागू किया जा रहा है, जबकि संशोधित प्रिंट संस्करणों में तस्वीर का असली रूप होगा.'
NCERT का यह स्पष्टीकरण तब आया जब कुछ शिक्षाविदों ने किताब में सिंधु घाटी सभ्यता की इस मशहूर कलाकृति के डिपिक्शन की आलोचना की. कई ने तो इसे सेंसरशिप का काम भी बताया.
टेक्स्टबुक में डांसिंग गर्ल को गहरे रंग में दिखाया गया था. वहीं इसके असली रूप के मुकाबले इसके धड़ के कुछ हिस्से ढके हुए दिखाए गए थे. यह तस्वीर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) और नेशनल करिकलम फ्रेमवर्क (NCF) के तहत कक्षा 1-10 के लिए शुरू की गई NCERT की पहली आर्ट एजुकेशन सीरीज का हिस्सा है.
बता दें कि डांसिंग गर्ल आज से लगभग 4500 साल पहले लॉस्ट-वैक्स कास्टिंग टेक्नीक यानी मोम की ढलाई करके बनाई थी. इसकी खोज साल 1926 में हुई थी. ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट मैके को मोहनजोदड़ो ( मौजूदा समय में यह जगह पाकिस्तान के सिंध में स्थित है) में खुदाई के दौरान यह प्रतिमा मिली थी. विभाजन के बाद हुए समझौते में यह मूर्ति भारत के हिस्से में आई थी, जिसे अब नई दिल्ली स्थित नेशनल म्यूजियम में रखा गया है. पिछले कई सालों से यह मूर्ति NCERT के किताबों में अपने मूल रूप में ही छपती आ रही थी, लेकिन अब उसे इस तरीके से ढकना या इसपर छेड़छाड़ करना आलोचना का टॉपिक बन चुका है.