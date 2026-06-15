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डांसिंग गर्ल को पर्दे में डालने वाली NCERT ने बदला फैसला, टेक्स्टबुक से हटाई जाएगी धुंधली मूर्ति; विवाद के बाद अब दिखेगी ओरिजिनल फोटो

NCERT Dancing Girl Depiction: NCERT ने अपनी किताबों में सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध धरोहर 'डांसिंग गर्ल' को बदले स्वरूप में दिखाया था, जिसकी काफी आलोचना हुई. अब इस पर NCERT ने अपना फैसला पलट दिया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 15, 2026, 09:24 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:29 PM IST
डांसिंग गर्ल को पर्दे में डालने वाली NCERT ने बदला फैसला, टेक्स्टबुक से हटाई जाएगी धुंधली मूर्ति; विवाद के बाद अब दिखेगी ओरिजिनल फोटो

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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