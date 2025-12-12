अब क्लास में पढ़ाई जाएगी भारत की 2000 साल पुरानी फिलॉसफी, NCERT ने 7वीं के सिलेबस में शामिल किया चैप्टर

NCERT Social Sciece Syllabus Class VII: संस्कृत वाक्यांश 'वसुधैव कुटुंबकम्' यानी विश्व एक परिवार है प्राचीन समय से चली आ रही एक भारतीय अवधारणा है. विश्वभर में हय इंडियन स्लोगन फेमस है, हालांकि अब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने इस फिलॉसफी को कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान ( Social Science) के सिलेबस में शामिल कर लिया है. इसका मकसद छात्रों को सदियों पुरानी भारतीय संस्कृति की विरासत से परिचित करवाना है.

NCERT ने शामिल किया चैप्टर

NCERT के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी का कहना है कि इस फिलॉसफी को विभिन्न समुदायों का स्वागत करने जैसे भारत के ऐतिहासिक अनुभव में बुना गया है. इस चैप्टर का नाम 'भारत अनेकों का घर' है. उन्होंने कहा कि जो लोग यहां बसे, यहां प्रगति की और यहां फले-फूले उन्होंने ही सही अर्थ में भारत को समझा है. उन्होंने कहा कि इंडियन फिलॉसफी में वसुधैव कुटुंबकम् की मूल भावना निहित है.

ये भी पढ़ें- बाएं हाथ का खेल है ड्रोन पायलट बनना, बिना डिग्री के भी बना सकते हैं करियर; ऐसे दें अपने हुनर को पहचान

Add Zee News as a Preferred Source

सिखाई जाएगी 'वसुधैव कुटुंबकम्' की परिभाषा

'वसुधैव कुटुंबकम्' के इस चैप्टर में यह समझा जाएगा कि कैसे अलग-अलग कारणों से भारत आए लोग यहीं बस गए. इस चैप्टर में यहूदी और पारसी समूहों का भी जिक्र किया गया है. NCERT सिलेबस में बताया गया कि भारत में शरण लेने वाले इन समुदाय के लोगों को आश्रय के साथ ही सम्मान और कई तरह के अवसर मिले. इस चैप्टर में यह भी बताया जाएगा कि भारत की अन्याय से बचने वाले लोगों को शरण देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है. इसके जरिए छात्रों को यह शक्तिशाली संदेश मिलेगा कि भारत ने हमेशा विश्व को एक परिवार मानने के विचार का न केवल प्रचार किया है बल्कि उसे जिया भी है.

ये भी पढ़ें- School Holiday: स्टूडेंट्स के लिए जरूरी अपडेट! कल स्कूल खुलेंगे या नहीं? यहां दूर करें अपना कंफ्यूजन

और क्या पढ़ाया जाएगा?

क्लास में 'वसुधैव कुटुंबकम्' का चैप्टर केवल इतिहास तक ही लिमिटेड नहीं है. इसमें प्राचीन भारतीय इंजीनियर और मंदिर निर्माताओं की प्रतिभा की जानकारी भी दी गई है. इसके जरिए छात्रों को यह भी परिचित करवाया जाएगा कि कैसे प्राचीन भारत में लोग कला, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और संस्कृति को मिलाकर काम करते थे. अधिकारियों का कहना है कि इस अध्याय के जरिए छात्र आज भी खड़े भारतीय मंदिरों और इमारतों के उदाहरण देखेंगे. ये उदाहरण साबित करते हैं कि भारतीय सभ्यता केवल सभी को साथ लेकर चलने नहीं बल्कि इनोवेशन, नई चीजें सोचने-समझने और बनाने में भी विश्वास रखता था.