अब क्लास में पढ़ाई जाएगी भारत की 2000 साल पुरानी फिलॉसफी, NCERT ने 7वीं के सिलेबस में शामिल किया चैप्टर

Hindi Newsकरियरअब क्लास में पढ़ाई जाएगी भारत की 2000 साल पुरानी फिलॉसफी, NCERT ने 7वीं के सिलेबस में शामिल किया चैप्टर

Vasudhaiva Kutumbakam: NCERT ने अपने सिलेबस में 'वसुधैव कुटुंबकम्' से जुड़ा एक अध्याय शामिल किया है. इसका मकसद छात्रों को सदियों पुरानी भारतीय संस्कृति की विरासत से परिचित करवाना है.      

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 12, 2025, 02:43 PM IST
NCERT Social Sciece Syllabus Class VII: संस्कृत वाक्यांश 'वसुधैव कुटुंबकम्' यानी विश्व एक परिवार है प्राचीन समय से चली आ रही एक भारतीय अवधारणा है. विश्वभर में हय इंडियन स्लोगन फेमस है, हालांकि अब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने इस फिलॉसफी को कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान ( Social Science) के सिलेबस में शामिल कर लिया है. इसका मकसद छात्रों को सदियों पुरानी भारतीय संस्कृति की विरासत से परिचित करवाना है.    

NCERT ने शामिल किया चैप्टर 

NCERT के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी का कहना है कि इस फिलॉसफी को विभिन्न समुदायों का स्वागत करने जैसे भारत के ऐतिहासिक अनुभव में बुना गया है. इस चैप्टर का नाम 'भारत अनेकों का घर' है. उन्होंने कहा कि जो लोग यहां बसे, यहां प्रगति की और यहां फले-फूले उन्होंने ही सही अर्थ में भारत को समझा है. उन्होंने कहा कि इंडियन फिलॉसफी में वसुधैव कुटुंबकम् की मूल भावना निहित है.  

सिखाई जाएगी 'वसुधैव कुटुंबकम्' की परिभाषा 

'वसुधैव कुटुंबकम्' के इस चैप्टर में यह समझा जाएगा कि कैसे अलग-अलग कारणों से भारत आए लोग यहीं बस गए. इस चैप्टर में यहूदी और पारसी समूहों का भी जिक्र किया गया है. NCERT सिलेबस में बताया गया कि भारत में शरण लेने वाले इन समुदाय के लोगों को आश्रय के साथ ही सम्मान और कई तरह के अवसर मिले. इस चैप्टर में यह भी बताया जाएगा कि भारत की  अन्याय से बचने वाले लोगों को शरण देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है. इसके जरिए छात्रों को यह शक्तिशाली संदेश मिलेगा कि भारत ने हमेशा विश्व को एक परिवार मानने के विचार का न केवल प्रचार किया है बल्कि उसे जिया भी है. 

और क्या पढ़ाया जाएगा?

क्लास में 'वसुधैव कुटुंबकम्' का चैप्टर केवल इतिहास तक ही लिमिटेड नहीं है. इसमें प्राचीन भारतीय इंजीनियर और मंदिर निर्माताओं की प्रतिभा की जानकारी भी दी गई है. इसके जरिए छात्रों को यह भी परिचित करवाया जाएगा कि कैसे प्राचीन भारत में लोग कला, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और संस्कृति को मिलाकर काम करते थे. अधिकारियों का कहना है कि इस अध्याय के जरिए छात्र आज भी खड़े भारतीय मंदिरों और इमारतों के उदाहरण देखेंगे. ये उदाहरण साबित करते हैं कि भारतीय सभ्यता केवल सभी को साथ लेकर चलने नहीं बल्कि इनोवेशन, नई चीजें सोचने-समझने और बनाने में भी विश्वास रखता था.  

 

 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

