NEET UG 2022: नीट परीक्षा में कैसे हासिल करें अच्छे नंबर? यहां जानिए सक्सेस टिप्स

How to prepare for NEET UG 2022: राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (NEET UG) का आयोजन देशभर में एमबीबीएस (MBBS) और बीडीएस (BDS) कोर्सेस में एडमिशन के लिए किया जाता है. इस परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) करा रही है. इस साल एनटीए 17 जुलाई 2022 को नीट यूजी का आयोजन कराएगी. इस परीक्षा में हर साल लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं. जो लोग नीट परीक्षा में अच्छा स्कोर हासिल कर लेते हैं, उन्हें प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला मिल जाता है. अगर आप नीट यूजी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको तैयारी के बेहतरीन टिप्स बता रहे हैं.

इस तरह बनाएं NEET UG की रणनीति

भारत में मेडिकल सीट हासिल करना काफी मुश्किल काम होता है. इसमें सफलता हासिल करने के लिए बेहतर रणनीति के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होती है. सबसे पहले कक्षा 11 और 12 के एनसीईआरटी सिलेबस को अच्छी तरह कवर कर लें. इसे कवर करने के बाद स्टैंडर्ड बुक्स इकट्ठा करें. फिर एक बेहतर शेड्यूल बनाकर तैयारी में जुट जाएं. आप अपनी पढ़ाई के घंटे तय कर लें.

नीट यूजी सिलेबस को ऐसे करें कवर

छात्रों को सबसे पहले नीट सिलेबस को पूरा करने के लिए एक समय सारिणी तैयार करनी चाहिए. पूरा सिलेबस नीट की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है. छात्र नीट सिलेबस की अपनी बोर्ड परीक्षा से तुलना कर सकते हैं और एक अध्ययन योजना तैयार कर सकते हैं, जिसमें सभी अनदेखे विषयों को शामिल किया गया हो. आप बेस मजबूत करें और फिर आगे बढ़ें. अपनी स्टडी मैटेरियल बेहद सोच समझकर चुनें. तैयारी का समय-समय पर एनालिसिस करते रहें और गलतियों को सुधारें.

परीक्षा के दौरान इन बातों का रखें ध्यान

परीक्षा में शामिल होने से पहले आप मॉक टेस्ट पेपर देकर अपना टाइम मैनेजमेंट सुधार लें. कोशिश करें कि प्रैक्टिस सेट को तय समय के अंदर सॉल्व करें और बार-बार इसे दोहराएं. इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा. आप पेपर को देखकर घबराएं नहीं और अच्छी तरह प्रश्नों को पढ़कर उत्तर लिखें. आप पेपर से पहले टॉपर्स के इंटरव्यू देख लें, इससे आपको काफी अहम जानकारी मिल जाएगी.

यह भी पढ़ेंः Bank Jobs 2022: घर बैठे कर सकते हैं बैंक भर्ती परीक्षा की तैयारी, बस अपनाएं यह आसान तरीका