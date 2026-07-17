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NEET UG 2026 Topper: लुधियाना के आर्यन की सफलता के पीछे छिपा है एक गहरा दर्द, ऐसे बने ऑल इंडिया टॉपर

लुधियाना के 17 वर्षीय आर्यन गुप्ता ने NEET UG 2026 में 715/720 अंक हासिल कर ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की. लेकिन उनकी इस शानदार सफलता के पीछे सिर्फ कड़ी मेहनत और पढ़ाई नहीं, बल्कि एक गहरा व्यक्तिगत दर्द और भावनात्मक संघर्ष भी छिपा है. जानिए आर्यन गुप्ता की पूरी सक्सेस स्टोरी, उनकी तैयारी की रणनीति, पढ़ाई के घंटे और कैसे मुश्किल दौर को उन्होंने अपनी ताकत बनाकर देश के टॉप मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में इतिहास रच दिया.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 17, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 12:19 PM IST
NEET UG 2026 Topper: लुधियाना के आर्यन की सफलता के पीछे छिपा है एक गहरा दर्द, ऐसे बने ऑल इंडिया टॉपर
Image Credit: AI Generated Photo (आर्यन ने बताया किस बात से प्रेरित होकर हासिल की सफलता)

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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