Advertisement
trendingNow13114274
Hindi NewsकरियरAI समिट में चीनी रोबोट को भारतीय बताकर कटवाई नाक, अब इंटरनेट पर हो रही थू-थू; कौन हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह?

AI समिट में चीनी रोबोट को भारतीय बताकर कटवाई नाक, अब इंटरनेट पर हो रही थू-थू; कौन हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह?

Galgotias University Professor Neha Singh: ग्रेटर नोएडा स्थित 'गलगोटिया यूनिवर्सिटी' की प्रोफेसर नेहा सिंह इन दिनों  'AI इम्पैक्ट समिट 2026' को लेकर विवादों में हैं.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 18, 2026, 05:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI समिट में चीनी रोबोट को भारतीय बताकर कटवाई नाक, अब इंटरनेट पर हो रही थू-थू; कौन हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह?

Neha Singh Galgotias University: ग्रेटर नोएडा स्थित 'गलगोटिया यूनिवर्सिटी' नई दिल्ली में आयोजित ' AI इम्पैक्ट समिट 2026' को लेकर विवादों का शिकार बन गई है. विश्वविद्यालय ने सम्मेलन में चीन के रोबोटिक डॉग को अपनी ओर से डेवलप किया गया AI टेक्नोलॉजी बताया. इस समिट में यूनिवर्सिटी की ओर से आईं नेहा सिंह नाम की एक प्रोफेसर सुर्खियों में आई हैं. उन्होंने यूनिवर्सिटी की ओर से इंडीजीनस इनोवेशन के उदाहरण के रूप में कमर्शियल रोबोडॉग 'ओरियन' को पेश किया. उन्होंने दावा किया कि ये रोबोडॉग को उनकी यूनुवर्सिटी की ओर से बनाया गया, हालांकि बाद में खुलासा हुआ कि यह रोबोट चीन से इंपोर्ट किया गया था. इस पूरे विवाद के बीच अब इंटरनेट पर सवाल खड़े होने लगे हैं कि नेहा सिंह कौन हैं? 

कौन हैं नेहा सिंह? ़

बता दें कि नेहा सिंह 'गलगोटिया यूनिवर्सिटी' में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं. उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक वह अगस्त साल 2023 से यूनिवर्सिटी में काम कर रही हैं, जहां वह AI इंटेलिजेंस औरक रोबोटिक्स से संबंधित प्रोजेक्ट्स पर काम करती हैं. वह अलग-अलग एकेडमिक और टेक्निकल फोरम्स में भी हिस्सा लेती रहती हैं. नेहा सिंह के करियर की शुरुआत बेंगलुरु के 'प्रेसीडेंसी यूनिवर्सिटी' और COER रुड़की से हुई. इसके अलावा नेहा सिंह ने साल 2020 में BITS पिलानी के हैदराबाद कैंपस से PHD पूरी की. नेहा सिंह ने ABV-IIITM, ग्वालियर से कंप्यूटर साइंस में M.Tech भी किया है.  

ये भी पढ़ें- Sarkari Naukri: 29000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां... 28 फरवरी तक ही मौका, ये हैं टॉप भर्तियां और आवेदन का तरीका

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है विवाद? 

AI इम्पैक्ट समिट 2026' में विवाद तब शुरु हुआ जब यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह ने चीन से इंपोर्ट किए गए रोबोडॉग को 'गलगोटिया यूनिवर्सिटी' की ओर से डेवलप किए गए AI टेक्नोलॉजी बताया. उन्होंने 4 पैर वाले उस चीनी रोबोडॉग को 'ओरियन' नाम से पेश किया. नेहा सिंह ने बताया कि इस रोबोट को यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की ओर से बनाया गया है. उन्होंने इसे यूनिवर्सिटी के AI में 350 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट से भी जोड़ा. वीडियो के वायरल होते ही टेक्निकल एक्सपर्ट्स और इंटरनेट यूजर्स ने इसके चीनी कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स का Unitree Go2 रोबोट होने का खुलासा किया, जो इंटरनेट पर केवल 2-3 लाख रुपये में बिक रहा था.  

ये भी पढ़ें- CBSE Board Exam: सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा का दूसरा एग्जाम कब? साइंस पेपर की तैयारी के लिए दिन कम; ये हैं काम के Tips

यूनिवर्सिटी की रिएक्शन 

इंटरनेट पर रोबोट को लेकर विवाद बढ़ने के बाद 'गलगोटिया यूनिवर्सिटी' ने अपनी ओर से सफाई पेश की है. यूनिवर्सिटी का कहना है कि उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि यह रोबोट उनकी ओर से बनाया गया है. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसे छात्रों के सीखने का साधन बताया. उनका कहना है कि यह छात्रों के लिए क्लास में चलने वाला एक टूल है. नेहा सिंह ने रोबोट के चीनी होने का दावे पर कहा,' हम इसे खुद बनाने का दावा नहीं कर सकते. मैंने सभी को बताया है कि हमने इस रोबोट को अपने छात्रों को दिखाने के लिए रखा था ताकि वे इसे देखकर इंस्पायर्ड हों और भविष्य में इससे भी बेहतर कुछ बना सकें. हमारा मकसद छात्रों को अल्ट्रा एडवांस टेक्नोलॉजी से इंट्रोडक्शन करवाना है.' 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

नौकरी खाने की जगह लोगों पर हो रही पैसों की बारिश, क्या है AI स्टार्टअप 'कार्या'
AI Impact Summit 2026
नौकरी खाने की जगह लोगों पर हो रही पैसों की बारिश, क्या है AI स्टार्टअप 'कार्या'
असम में घर बचाने के लिए कांग्रेस ने चला 'आखिरी दांव', कमान से निकाला तीर
priyanka gandhi
असम में घर बचाने के लिए कांग्रेस ने चला 'आखिरी दांव', कमान से निकाला तीर
पहले चीनी रोबोडॉग पर किरकिरी, अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ड्रोन सॉकर पर भी विवाद
Galgotias University
पहले चीनी रोबोडॉग पर किरकिरी, अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ड्रोन सॉकर पर भी विवाद
अजित पवार के प्लेन क्रैश पर पत्नी सुनेत्रा को क्या शक है? CBI जांच होने वाली है!
ajit pawar plane crash
अजित पवार के प्लेन क्रैश पर पत्नी सुनेत्रा को क्या शक है? CBI जांच होने वाली है!
बीजेपी को हमेशा कोसने वाले राउत को क्‍या हुआ, अपने ही नेताओं को दे डाली नसीहत?
Sanjay Raut
बीजेपी को हमेशा कोसने वाले राउत को क्‍या हुआ, अपने ही नेताओं को दे डाली नसीहत?
ड्रैगन की चाल AI ने कर दी नाकाम: LAC में चीन की हरकत पहले ही भांप गया भारत
india ai impact summit 2026
ड्रैगन की चाल AI ने कर दी नाकाम: LAC में चीन की हरकत पहले ही भांप गया भारत
न घड़ी, न अलार्म, सूर्य की रोशनी तय करती है समय; जानवरों के व्यवहार से बदलता है साल
Kerala tribes
न घड़ी, न अलार्म, सूर्य की रोशनी तय करती है समय; जानवरों के व्यवहार से बदलता है साल
Galgotias University की सफाई के बीच रोबोट डॉग पर क्या बोले राहुल, सरकार पर कसा तंज
Galgotias University
Galgotias University की सफाई के बीच रोबोट डॉग पर क्या बोले राहुल, सरकार पर कसा तंज
साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी का क्या होगा भविष्य?
dwarka accident case
साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी का क्या होगा भविष्य?
3.5% वोट के गणित पर टिका है BJP का 'खेला', 160 के दांव ने दी 'दीदी' को नई टेंशन!
Bengal Elections 2026
3.5% वोट के गणित पर टिका है BJP का 'खेला', 160 के दांव ने दी 'दीदी' को नई टेंशन!