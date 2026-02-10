दिमाग को पढ़ने की पढ़ाई! इस साइंस डिग्री को कहा जाता है Brain Decoder, Gen Z के बीच हो रही है पॉपुलर

Advertisement
Brain Decoder Neuroscience: पहले के समय में साइंस की पढ़ाई का मतलब लोगों को लगता था सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनना ही है. पर साइंस केवल यहां तक सीमित नहीं रह गई है. नई पीढ़ी ऐसे कोर्स की तलाश में है जो दिलचस्प भी हों और करियर के नए रास्ते भी खोलें. आज हम आपको बताएंगे किस साइंस डिग्री को ब्रेन डिकोडर कहा जाता है.

 

Feb 10, 2026
पुराने जमाने में साइंस डिग्री से लोगों को यही लगता था कि इंसान या तो डॉक्टर बनेगा या फिर इंजीनियर. आजकल के मॉर्डन लाइफस्टाइल में बहुत से लोग तरह-तरह की पढ़ाई कर रहे हैं. एक साइंस डिग्री ऐसी भी है जो इंसानी दिमाग को समझने और उसके काम करने के तरीके को जानने पर काम करती है. इसे बहुत से लोग ब्रेन डिकोडर के नाम से भी जानते हैं. आजकल के Gen Z के बीच इस कोर्स की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है क्योंकि इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर तीनों का अनोखा मेल देखने को मिलता है.

ब्रेन डिकोडर है ये डिग्री
न्यूरोसाइंस एक ऐसी साइंस डिग्री है जो सीधे इंसानी दिमाग और नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती है. इसमें ये पढ़ाया जाता है कि दिमाग कैसे काम करता है, इंसान कैसे सोचता है, चीजों को कैसे याद रखता है और भावनाओं पर दिमाग का क्या असर पड़ता है. आसान शब्दों में कहें तो ये दिमाग की भाषा को समझने और उसे डिकोड करने की पढ़ाई है. इसी वजह से इसे ब्रेन डिकोडर भी कहा जाता है. इसमें रिसर्च टेक, हेल्थ और साइकोलॉजी से जुड़े कई करियर ऑप्शन मौजूद हैं. आजकल के छात्रों को ये फिल्ड इसलिए भी अट्रैक्ट कर रही है क्योंकि ब्रेन स्कैनिंग, न्यूरो टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें जुड़कर इसे काफी मांचक बनाती है. 

करियर
करियर की बात करें तो न्यूरोसाइंस करने के बाद ऑप्शंस काफी बढ़ जाते हैं. स्टूडेंट्स रिसर्च साइंटिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, काग्निटिव साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट ,न्यूरो साइकोलॉजिस्ट और बायोटेक फील्ड में करियर बना सकते हैं. इसके अलावा ब्रेन हेल्थ, न्यूरो मार्केटिंग और गेमिंग इंडस्ट्री में भी इस फील्ड की मांग बढ़ रही है. इतने करियर ऑप्शंस होने की वजह से युवा इसकी ओर आकरर्षित हो रहे हैं. सोशल मीडिया और इंटरनेट ने भी इस कोर्स की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने का काम किया है. आजकल लोगों को ब्रेन हैक्स, माइंड रीडिंग और ह्यूमन बिहेवियर जैसे टॉपिक्स काफी अट्रैक्ट करते हैं और न्यूरोसाइंस इन्हीं सवालों के जवाब देता है जो साइंस से जुड़े होते हैं. 

न्यूरोसाइंस  की पढ़ाई 
न्यूरोसाइंस  की पढ़ाई की बात की जाए तो ये आमतौर पर साइंस बैकग्राउंड से शुरू होती है. 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं. भारत और विदेशों में कई यूनिवर्सिटीज अब इस विषय में अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट कोर्स ऑफर कर रही हैं. रिसर्च में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए ये फील्ड बेस्ट मानी जाती है.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, करियर ऑपरट्यूनिटी और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की...और पढ़ें

brain decoder Neuroscience

