Agniveer Recruitment: वोकेशनल छात्रों के लिए अच्छी खबर, सेना ने टेक्निकल अग्निवीर भर्ती में 6 कोर्स को दी मंजूरी

भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में शैक्षणिक सत्र 2027 के लिए सेना ने 6 नए वोकेशनल कोर्स को मान्यता दी है. इससे टेक्निकल पढ़ाई करने वाले युवाओं को सेना में सेवा करने का नया मौका मिलेगा. ये फैसला स्किल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है. इन 6 कोर्स को मंजूरी युवाओं को सेना की आधुनिक जरूरतों से जोड़ने के लिए लिया गया है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अनुसार पढ़ाई और हुनर को साथ लाने की कोशिश की जा रही है. इस फैसले के बाद बहुत से लोगों के लिए अग्निवीर भर्ती के दरवाजे खुल गए हैं. सेना ने वोकेशनल कोर्स को दो लेवल में बांटा है जो सीनियर सेकेंडरी लेवल और हायर एजुकेशन लेवल हैं. इन दोनों लेवल में मौजूद विषयों के छात्र अब टेक्निकल अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे. वोकेशनल छात्रों के लिए ये फैसला कई बड़े फायदे लेकर आया है. भारतीय सेना में टेक्निकल अग्निवीर बनने से युवाओं को सिर्फ नौकरी ही नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक के साथ काम करने का अनुभव भी मिलेगा.



किन कोर्स को मिली मंजूरी

सीनियर सेकेंडरी लेवल- वेब एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, जियोस्पेशियल विषय

हायर एजुकेशन लेवल- सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट

पात्रता की जरूरी शर्तें

उम्मीदवार ने फिजिक्स और गणित की पढ़ाई की हो

दो साल के वोकेशनल कोर्स में कम से कम 50 प्रतिशत अंक हों

अन्य मेडिकल और फिटनेस मानक पूरे करने होंगे

युवाओं के लिए क्या है फायदा

स्किल आधारित पढ़ाई करने वालों को नया मौका मिला है जिससे रोजगार बढ़ेंगे.

ITI और वोकेशनल छात्रों के लिए सेना का रास्ता और भी आसान हो गया है.

टेक्नोलॉजी में करियर और देश की सेवा एक साथ कर सकते हैं.

क्यों लिया गया ये फैसला

आज के जमाने में हर फील्ड में टेक्नोलॉजी की भूमिका तेजी से बढ़ रही है. ऐसा ही सेना में भी हो रहा है. साइबर सिक्योरिटी, डेटा मैनेजमेंट और आधुनिक हथियार सिस्टम के लिए टेक्नोलॉजी की समझ रखने वाले युवाओं की जरूरत बढ़ रही है. सॉफ्टवेयर और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विषयों के छात्र सेना के तकनीकी काम को बेहतर बना सकते हैं जिस वजह से ये फैसला लिया गया है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य के अनुसार पढ़ाई के साथ हुनर को सम्मान मिलेगा. ट्रेनिंग के दौरान उन्हें नई मशीनों, सॉफ्टवेयर और तकनीकी सिस्टम की जानकारी मिलेगी जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और भविष्य में प्राइवेट या सरकारी सेक्टर में बेहतर करियर के रास्ते खुलेंगे. ये बदलाव उन लाखों युवाओं के लिए उम्मीद लेकर आया है जो तकनीकी पढ़ाई के साथ सेना में जाने का सपना देखते हैं.