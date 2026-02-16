Advertisement
trendingNow13111031
Hindi NewsकरियरAgniveer Recruitment: वोकेशनल छात्रों के लिए अच्छी खबर, सेना ने टेक्निकल अग्निवीर भर्ती में 6 कोर्स को दी मंजूरी

Agniveer Recruitment: वोकेशनल छात्रों के लिए अच्छी खबर, सेना ने टेक्निकल अग्निवीर भर्ती में 6 कोर्स को दी मंजूरी

भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बड़ा और सकारात्मक बदलाव किया है. अब वोकेशनल जिसे बहुत से लोग व्यावसायिक कोर्स के नाम से भी जानते हैं. ये कोर्सेज करने वाले छात्र भी अग्निवीर टेक्निकल श्रेणी में आवेदन कर सकेंगे. 

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Feb 16, 2026, 07:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Agniveer Recruitment: वोकेशनल छात्रों के लिए अच्छी खबर, सेना ने टेक्निकल अग्निवीर भर्ती में 6 कोर्स को दी मंजूरी

भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में शैक्षणिक सत्र 2027 के लिए सेना ने 6 नए वोकेशनल कोर्स को मान्यता दी है. इससे टेक्निकल पढ़ाई करने वाले युवाओं को सेना में सेवा करने का नया मौका मिलेगा. ये फैसला स्किल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है. इन 6 कोर्स को मंजूरी युवाओं को सेना की आधुनिक जरूरतों से जोड़ने के लिए लिया गया है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अनुसार पढ़ाई और हुनर को साथ लाने की कोशिश की जा रही है. इस फैसले के बाद बहुत से लोगों के लिए अग्निवीर भर्ती के दरवाजे खुल गए हैं. सेना ने वोकेशनल कोर्स को दो लेवल में बांटा है जो सीनियर सेकेंडरी लेवल और हायर एजुकेशन लेवल हैं. इन दोनों लेवल में मौजूद विषयों के छात्र अब टेक्निकल अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे. वोकेशनल छात्रों के लिए ये फैसला कई बड़े फायदे लेकर आया है. भारतीय सेना में टेक्निकल अग्निवीर बनने से युवाओं को सिर्फ नौकरी ही नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक के साथ काम करने का अनुभव भी मिलेगा.
 
किन कोर्स को मिली मंजूरी
सीनियर सेकेंडरी लेवल- वेब एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, जियोस्पेशियल विषय
हायर एजुकेशन लेवल- सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट

पात्रता की जरूरी शर्तें

  • उम्मीदवार ने फिजिक्स और गणित की पढ़ाई की हो
  • दो साल के वोकेशनल कोर्स में कम से कम 50 प्रतिशत अंक हों
  • अन्य मेडिकल और फिटनेस मानक पूरे करने होंगे

युवाओं के लिए क्या है फायदा

Add Zee News as a Preferred Source
  • स्किल आधारित पढ़ाई करने वालों को नया मौका मिला है जिससे रोजगार बढ़ेंगे.
  • ITI और वोकेशनल छात्रों के लिए सेना का रास्ता और भी आसान हो गया है. 
  • टेक्नोलॉजी में करियर और देश की सेवा एक साथ कर सकते हैं.

क्यों लिया गया ये फैसला
आज के जमाने में हर फील्ड में टेक्नोलॉजी की भूमिका तेजी से बढ़ रही है. ऐसा ही सेना में भी हो रहा है. साइबर सिक्योरिटी, डेटा मैनेजमेंट और आधुनिक हथियार सिस्टम के लिए टेक्नोलॉजी की समझ रखने वाले युवाओं की जरूरत बढ़ रही है. सॉफ्टवेयर और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विषयों के छात्र सेना के तकनीकी काम को बेहतर बना सकते हैं जिस वजह से ये फैसला लिया गया है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य के अनुसार पढ़ाई के साथ हुनर को सम्मान मिलेगा. ट्रेनिंग के दौरान उन्हें नई मशीनों, सॉफ्टवेयर और तकनीकी सिस्टम की जानकारी मिलेगी जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और भविष्य में प्राइवेट या सरकारी सेक्टर में बेहतर करियर के रास्ते खुलेंगे.  ये बदलाव उन लाखों युवाओं के लिए उम्मीद लेकर आया है जो तकनीकी पढ़ाई के साथ सेना में जाने का सपना देखते हैं.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, करियर ऑपरट्यूनिटी और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की...और पढ़ें

TAGS

agniveer recruitment 2027vocational courses agniveer

Trending news

शत्रु के अंत का ठोस प्रमाण...मैच खत्म, अब सुनिए रोंगटे खड़े करने वाली बिग बी की आवाज
Indian Army news
शत्रु के अंत का ठोस प्रमाण...मैच खत्म, अब सुनिए रोंगटे खड़े करने वाली बिग बी की आवाज
महाशिवरात्रि के बाद मौसम का बड़ा पलटवार! पड़ेगी कड़ाके की ठंड या गर्मी का दिखेगा कहर
IMD
महाशिवरात्रि के बाद मौसम का बड़ा पलटवार! पड़ेगी कड़ाके की ठंड या गर्मी का दिखेगा कहर
दलित हेल्पर की नियुक्ति पर 86 दिनों से बंद थी आंगनवाड़ी, लंबे बवाल के बाद आई ये खबर
Anganwadi
दलित हेल्पर की नियुक्ति पर 86 दिनों से बंद थी आंगनवाड़ी, लंबे बवाल के बाद आई ये खबर
फेक न्यूज़ फैलाकर पुलिस को बदनाम कर रहे थे, सख्त अंजाम भुगतना होगा; पुलिस की चेतावनी
kolkata
फेक न्यूज़ फैलाकर पुलिस को बदनाम कर रहे थे, सख्त अंजाम भुगतना होगा; पुलिस की चेतावनी
J-K में खुलेआम घूम रहे 5 आतंकी, गौर से देख लें फोटो; दिखते ही इस नंबर पर लगाएं कॉल
Jammu and Kashmir
J-K में खुलेआम घूम रहे 5 आतंकी, गौर से देख लें फोटो; दिखते ही इस नंबर पर लगाएं कॉल
अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने श्री रणकेश्वर महादेव मंदिर में माथा टेका
punab news
अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने श्री रणकेश्वर महादेव मंदिर में माथा टेका
पहाड़ों पर पड़ेगी बर्फ, दक्षिण में होगी गर्मी, बंगाल में मछुआरों के लिए आ गई चेतावनी
India weather
पहाड़ों पर पड़ेगी बर्फ, दक्षिण में होगी गर्मी, बंगाल में मछुआरों के लिए आ गई चेतावनी
नागरिकता छीनने के लिए BJP कर रही EC का इस्तेमाल, ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप
Asaduddin Owaisi
नागरिकता छीनने के लिए BJP कर रही EC का इस्तेमाल, ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप
शिवाजी और टीपू सुल्तान पर कांग्रेस नेता के बयान के बाद भिड़े BJP और CONG कार्यकर्ता
Pune News
शिवाजी और टीपू सुल्तान पर कांग्रेस नेता के बयान के बाद भिड़े BJP और CONG कार्यकर्ता
भारत-पाक मैच से पहले कश्मीरी छात्रों के लिए क्या एडवाइजरी आ गई, पूरी ABCD समझ लीजिए
T20 World Cup
भारत-पाक मैच से पहले कश्मीरी छात्रों के लिए क्या एडवाइजरी आ गई, पूरी ABCD समझ लीजिए