स्टडी एब्रॉड का सुनहरा मौका! दुनिया का सबसे खूबसूरत देश दे रहा है 40 लाख की स्कॉलरशिप, फ्री में ऐसे करें UG-PG और PhD

न्यूजीलैंड की खूबसूरती के बहुत से लोग दीवाने होते हैं. पर इस जगह की एक और खास बात ये है कि यहां भारतीय छात्रों को UG, PG और PhD के लिए कई ऐसी स्कॉलरशिप दी जाती हैं, जिनसे पढ़ाई लगभग फ्री में हो जाती है. न्यूजीलैंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया में काफी मजबूत माना जाता है. कई भारतीय छात्र यहां पढ़ाई करने आते हैं.



यूनिवर्सिटीज

न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज अच्छी पढ़ाई और स्टूडेंट्स के लिए सुरक्षित माहौल के लिए जानी जाती हैं. हर साल भारत से हजारों छात्र न्यूजीलैंड में पढ़ाई करने के लिए आवेदन करते हैं. पर क्या आपको पता है न्यूजीलैंड में आप बिना पैसे खर्च किए एक अच्छे कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं.

स्कॉलरशिप

न्यूजीलैंड सरकार और वहां की टॉप यूनिवर्सिटीज हर साल विदेशी छात्रों को कई तरह की स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं. इन स्कॉलरशिप का फायदा उठाकर छात्र बिना टेंशन के अपनी हायर स्टडीज को कंप्लीट कर सकते हैं. भारतीय छात्रों के लिए न्यूजीलैंड सरकार की सबसे लोकप्रिय स्कॉलरशिप है New Zealand Excellence Award (NZEA). ये एजुकेशन न्यूजीलैंड द्वारा उन छात्रों को मिलती है जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड शानदार होता है. इस स्कॉलरशिप में 10,000 न्यूजीलैंड डॉलर की हेल्प की जाती है जो लगभग 5 लाख रुपये के करीब होता है. इसी तरह अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट छात्रों के लिए वाइस-चांसलर इंटरनेशनल एक्सलेंस स्कॉलरशिप भी दी जाती है जिसमें छात्रों को 15,000 न्यूजीलैंड डॉलर मिलते हैं.

सबसे खास स्कॉलरशिप

अब बात करते हैं उस स्कॉलरशिप की जिसने दुनिया भर में भारतीय छात्रों का ध्यान न्यूजीलैंड कीू ओर खींचा है. अगर आप PhD करना चाहते हैं और कृषि, रिसर्च या सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो New Zealand Global Research Alliance Doctoral Scholarship (NZ-GRADS) आपके लिए एक सुनहरा मौका है. ये न्यूजीलैंड सरकार द्वारा फंडेड स्कॉलरशिप है और इसके तहत छात्रों को 78,000 न्यूजीलैंड डॉलर दिए जाते हैं जो भारत के लगभग 40 लाख रुपये होते हैं. इस स्कॉलरशिप के जरिए रहने से लेकर रिसर्च, खर्च और फीस तक का पूरा खर्चा कवर हो जाता है.

यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो

फ्री में मास्टर्स रिसर्च करने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो की स्कॉलरशिप ‘इंटरनेशनल मास्टर रिसर्च स्कॉलरशिप’ भी ऑफर करती है जिसमें छात्रों को 18,204 न्यूजीलैंड डॉलर मिलते हैं जो लगभग 9 लाख रुपये के बराबर होते हैं. साथ ही स्टूडेंट्स की ट्यूशन फीस भी पूरी तरह माफ कर दी जाती है. यानी रिसर्च करने वाले छात्रों के लिए यह एक जबरदस्त मौका है.