NHPC Non Executive Recruitment: कई पदों पर निकली सरकारी भर्ती, 1.40 लाख तक मिलेगी सैलरी; जानें कौन कर सकता है आवेदन?
Advertisement
trendingNow12901159
Hindi Newsकरियर

NHPC Non Executive Recruitment: कई पदों पर निकली सरकारी भर्ती, 1.40 लाख तक मिलेगी सैलरी; जानें कौन कर सकता है आवेदन?

NHPC Non Executive Recruitment 2025: भारत सरकार की कंपनी, नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ने कुल 248 पदों पर भर्ती निकाली है, आइए जानते हैं कि कैसे और कौन आवेदन कर सकता है?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 29, 2025, 01:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NHPC Non Executive Recruitment: कई पदों पर निकली सरकारी भर्ती, 1.40 लाख तक मिलेगी सैलरी; जानें कौन कर सकता है आवेदन?

NHPC Non Executive Recruitment 2025: क्या आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं? अगर हां, तो शायद आपके लिए सरकारी नौकरी हासिल करने का सुनहरा अवसर हो सकता है क्योंकि भारत सरकारी एक कंपनी ने 248 भर्ती निकाली है. नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (NHPC) की ओर से अलग-अलग पद पर भर्ती की जा रही है. नॉन एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी के तहत विभिन्न पदों में भर्ती होगी और सैलरी 1.40 लाख तक हो सकती है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन में नॉन एग्जीक्यूटिव भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि कब से आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू है, क्या प्रोसेस है और कौन अप्लाई कर सकता है?

NHPC नॉन एग्जीक्यूटिव भर्ती के लिए कब से शुरू आवेदन प्रक्रिया?

नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के अनुसार योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 2 सितंबर 2025 की सुबह 10 बजे से आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस को अपनाना होगा. उम्मीदवार के पास 1 अक्टूबर 2025 तक आवेदन करने का समय रहेगा. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन कर सकता है NHPC में नॉन एग्जीक्यूटिव भर्ती के लिए आवेदन?

  • इच्छुक उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 30 साल होनी चाहिए.
  • इंग्लिश इलेक्टिव सब्जेक्ट के साथ हिंदी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए.
  • काम का अनुभव कम से कम 3 साल का होना चाहिए.
  • जूनियर इंजीनियर के लिए सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा जरूरी.

कैसे करें आवेदन?

  1. NHPC की आधिकारिक वेबसाइट www.nhpcindia.com पर जाएं.
  2. यहां एक ऑप्शन करियर का दिखेगा उस पर क्लिक करें.
  3. इसके बाद ईमेल आईडी या फोन नंबर से लॉगिन करें.
  4. पूछी जा रही बेसिक जानकारी और शैक्षिक योग्यता संबंधित जानकारी भर दें.
  5. इसके बाद 10वीं और 12वीं की मार्कशीट अपलोड कर दें.
  6. साथ में फोटो, जाति प्रमाण पत्र, हस्ताक्षर भी वेबसाइट पर अपलोड करें.
  7. कैटेगरी अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और फिर सब्मिट कर दें.
  8. इस तरह से आवेदन पत्र भर जाएगा और इसके कन्फर्म होने पर प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.

आपको जानकारी के लिए बता दें कि चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट किया जाएगा. इसके अलावा लिखित परीक्षा भी होगी. आवेदन के लिए एक्स सर्विसमैन/ पीडब्ल्यूबीडी/ एससी/ एसटी/ महिला उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं है. जबकि, अन्य के लिए 708 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है. अधिक जानकारी के लिए NHPC की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Railway Recruitment 2025: रेलवे में नौकरी का सुनहरा मौका, 3518 पदों पर निकली भर्ती, लास्ट डेट से पहले जल्दी करें आवेदन

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

NHPC

Trending news

'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
attari wagah border beating retreat ceremony
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
Maharashtra news
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
Vadodara
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
Himachal Pradesh
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
today weather update
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
Trump tariff
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
metro train news
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
DNA
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
DNA Analysis
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने खोल दी आगे की राह!
DNA
क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने खोल दी आगे की राह!
;