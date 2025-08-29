NHPC Non Executive Recruitment: कई पदों पर निकली सरकारी भर्ती, 1.40 लाख तक मिलेगी सैलरी; जानें कौन कर सकता है आवेदन?

NHPC Non Executive Recruitment 2025: क्या आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं? अगर हां, तो शायद आपके लिए सरकारी नौकरी हासिल करने का सुनहरा अवसर हो सकता है क्योंकि भारत सरकारी एक कंपनी ने 248 भर्ती निकाली है. नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (NHPC) की ओर से अलग-अलग पद पर भर्ती की जा रही है. नॉन एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी के तहत विभिन्न पदों में भर्ती होगी और सैलरी 1.40 लाख तक हो सकती है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन में नॉन एग्जीक्यूटिव भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि कब से आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू है, क्या प्रोसेस है और कौन अप्लाई कर सकता है?

NHPC नॉन एग्जीक्यूटिव भर्ती के लिए कब से शुरू आवेदन प्रक्रिया?

नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के अनुसार योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 2 सितंबर 2025 की सुबह 10 बजे से आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस को अपनाना होगा. उम्मीदवार के पास 1 अक्टूबर 2025 तक आवेदन करने का समय रहेगा. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकेंगे.

कौन कर सकता है NHPC में नॉन एग्जीक्यूटिव भर्ती के लिए आवेदन?

इच्छुक उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 30 साल होनी चाहिए.

इंग्लिश इलेक्टिव सब्जेक्ट के साथ हिंदी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए.

काम का अनुभव कम से कम 3 साल का होना चाहिए.

जूनियर इंजीनियर के लिए सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा जरूरी.

कैसे करें आवेदन?

NHPC की आधिकारिक वेबसाइट www.nhpcindia.com पर जाएं. यहां एक ऑप्शन करियर का दिखेगा उस पर क्लिक करें. इसके बाद ईमेल आईडी या फोन नंबर से लॉगिन करें. पूछी जा रही बेसिक जानकारी और शैक्षिक योग्यता संबंधित जानकारी भर दें. इसके बाद 10वीं और 12वीं की मार्कशीट अपलोड कर दें. साथ में फोटो, जाति प्रमाण पत्र, हस्ताक्षर भी वेबसाइट पर अपलोड करें. कैटेगरी अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और फिर सब्मिट कर दें. इस तरह से आवेदन पत्र भर जाएगा और इसके कन्फर्म होने पर प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.

आपको जानकारी के लिए बता दें कि चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट किया जाएगा. इसके अलावा लिखित परीक्षा भी होगी. आवेदन के लिए एक्स सर्विसमैन/ पीडब्ल्यूबीडी/ एससी/ एसटी/ महिला उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं है. जबकि, अन्य के लिए 708 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है. अधिक जानकारी के लिए NHPC की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.

