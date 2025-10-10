Nobel Prize Winners: द पीस प्रेसिडेंट पुरस्कार की उम्मीद में हैं ट्रंप! अब तक इन अमेरिकी राष्ट्रपतियों को मिला नोबेल

Nobel Prize Winners US Presidents List: नोबेल शांति पुरस्कार 2025 विजेता का ऐलान जल्द हो सकता है. ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि उनके अनुसार ये पुरस्कार उन्हें मिलना चाहिए. 9 अक्टूबर, गुरुवार को व्हाइट हाउस ने रिपब्लिकन नेता की एक फोटो शेयर कि जिसका टॉपिक ‘शांति के राष्ट्रपति.’ था जिसे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित शांति सम्मान के लिए ट्रंप के अभियान का लेटेस्ट हिस्सा बताया जा रहा है. हालांकि, ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति नोबेल पुरस्कार मिलने की संभावना कम है. वहीं, अगर बात करें अमेरिका के अन्य राष्ट्रपतियों की तो कुछ ऐसे रहे हैं जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है. आइए जानते हैं कि अब तक किन अमेरिकी राष्ट्रपतियों को शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है.

थियोडोर रूजवेल्ट (Theodore Roosevelt) (1906)

शांति नोबेल पुरस्कार को हासिल करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट रहे हैं जिन्हें 1906 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ था. पोर्ट्समाउथ संधि के जरिए रूस और जापान युद्ध में मध्यस्थता के लिए शांति पुरस्कार दिया गया था. आज भी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर का पदक व्हाइट हाउस के पश्चिमी विंग के रूज़वेल्ट कक्ष में लटका हुआ है.

वुडरो विल्सन (Woodrow Wilson) (1919)

अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को 1919 में शांति नोबेल पुरस्कार मिला था. प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने और शांति बनाए रखने के कारण प्रथम विश्व युद्ध संबंध में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ था. दुनिया के पहले अंतर-सरकारी संगठन और राष्ट्र संघ की स्थापना में वुडरो विल्सन की भूमिका की वजह से उन्हें सम्मानित किया गया.

जिमी कार्टर (Jimmy Carter)

अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति जिमी कार्टर को पद छोड़ने के 21 साल बाद शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया था. अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए उन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था. उन्हें "अंतरराष्ट्रीय संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने, लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बढ़ाने के अलावा आर्थिक और सामाजिक विकास में बढ़ावा देने के लिए शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.

बराक ओबामा (Barack Obama)

2009 में 44 वें अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा को साल शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. इन्हें अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और लोगों के बीच सहयोग को मजबूत करने के असाधारण कोशिश के कारण इस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.

