PNB SO Admit Card 2022: पंजाब नेशनल बैंक की स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

PNB SO Admit Card 2022 Released: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की तरफ से स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. पीएनबी ने इस परीक्षा के एडमिट कार्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट pnbindia.in पर जारी कर दिए हैं. जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, वे अपनी डिटेल के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 12 जून 2022 को देश भर के विभिन्न शहरों में किया जाएगा. लाखों उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है.

इन स्टेप्स से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

1. पंजाब नेशनल बैंक की आधिकारिक वेबसाइट pnbindia.in पर जाएं.

2. यहां आपको Recruitment सेक्शन पर क्लिक करना होगा. अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा.

3. अब उम्मीदवारों को CLICK HERE TO DOWNLOAD CALL LETTER FOR ONLINE TEST DATED 12.06.2022 लिंक पर क्लिक करना होगा.

4. आपको अब जरूरी डिटेल दर्ज करके लॉग इन करना होगा. अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा.

5. अब आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड दर्ज करके Submit पर क्लिक करना होगा.

6. ऐसा करते ही एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर लें और एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लें.

इतने पदों के लिए होगी भर्ती परीक्षा

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. यह भर्ती अभियान स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए 145 रिक्त पदों के लिए किया जा रहा है. इसमें मैनेजर (रिस्क) के पद के लिए 40 रिक्तियां और मैनेजर (क्रेडिट) के पद के लिए 100 रिक्तियां हैं. इसके अलावा 5 वैकेंसी सीनियर मैनेजर के लिए हैं. जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में पास होकर मेरिट लिस्ट में जगह बनाएंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी और उसमें जो जगह बनाएंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद नौकरी मिल जाएगी.

