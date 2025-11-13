डिग्री नहीं, स्किल्स है पहचान! Gen Z छोड़ रहे हैं ट्रेडिशनल करियर, चुन रहे हैं नई राहें

पहले के समय में लोगों की सोच काफी छोटी हुआ करती थी. ऐसे में लोगों को सरकारी नौकरी, डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा कोई करियर सही नहीं लगता था. पर आजकल के जनरेशन में लोगों वही घिसे पीटे करियर ऑपशन चुनना पसंद नहीं कर रहे हैं. आजकल की दुनिया में युवाओं के पास कई ऐसे करियर ऑप्शंस है जिसमें मेहनत और समय दे कर काफी मोटा पैसा हाजिल किया जा सकता है. सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी और डिजिटल दुनिया के बढ़ते प्रभाव ने Gen Z के लिए अनगिनत नए मौके खोल दिए हैं.

आजकल के युवा पढ़ाई के साथ ही ट्यूब, इंस्टाग्राम, पॉडकास्टिंग या ब्लॉगिंग जैसी चीजों में काफी रुची दिखा रहे हैं. बहुत से लोग डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट जैसे प्रोफेशन में भी युवा बड़ी संख्या में कदम रख रहे हैं. टेक्नोलॉजी से जुड़ी नौकरियां भी Gen Z की पहली पसंद बन गई हैं. UX और UI डिज़ाइन, डेटा साइंस, AI डेवलपमेंट और ऐप डिजाइनिंग जैसे करियर अब सबसे हॉट ऑप्शंस में शामिल हैं. फैशन, फोटोग्राफी, ट्रैवल ब्लॉगिंग और सस्टेनेबल बिजनेस जैसे क्रिएटिव फील्ड्स भी अब बहुत से लोगों के करियर को नई दिशा दे रहे हैं.

नौकरी

देश के युवा अब डिग्री नहीं, स्किल्स के पीछे भाग रहे हैं. युवा डिग्री के साथ स्किल्स पर भी खास ध्यान दे रहे हैं. Gen Z नौकरी की स्थिरता से ज्यादा अपने पैशन और स्वतंत्रता को अहमियत दे रहे हैं. कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, UX डिजाइन, गेमिंग, डेटा एनालिटिक्स, फैशन डिजाइनिंग और सस्टेनेबल बिजनेस जैसे करियर उनके बीच तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं.

मेंटल हेल्थ

आजकल के लोगों का मानना है कि करियर अब वही है जिसमें क्रिएटिविटी, इम्पैक्ट और ग्रोथ तीनों मिलें. पहले के समय में लोग केवल एक नौकरी के पीछे भागते थे और अगर नौकरी मिल जाए तो उसे बचाने में लगे रहते थे. पहले के लोग काम में इतने बिजी रहते थे की अपने घर परिवार को समय ही नहीं दे पाते थे. पर आज की जनरेशन में लोग अपनी मेंटल हेल्थ और फैमली को काफी ज्यादा अहमियत दे रहे हैं.

वर्क-लाइफ बैलेंस

Gen Z की सोच पहले से बिल्कुल अलग है. जहां पुरानी पीढ़ियां सुरक्षित नौकरी और लंबी सर्विस को सफलता मानती थीं, वहीं आज के युवा ‘वर्क-लाइफ बैलेंस’ और ‘फ्रीडम टू क्रिएट’ को प्राथमिकता दे रहे हैं. इस जनरेशन के लिए ऑफिस की चार दीवारों में बैठना जरूरी नहीं है, क्योंकि इंटरनेट ने उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है जहां वो अपने टैलेंट को ग्लोबल लेवल पर दिखा सकते हैं.

करियर ऑप्शंस

इत्तेफाक

Gen Z के लिए करियर का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है बल्कि अपनी पहचान बनाना है. इस जनरेशन ने साबित कर दिया है कि अब सफलता का पैमाना डिग्री नहीं बल्कि टैलेंट, क्रिएटिविटी और स्किल है. कई लोग Gen Z की इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं पर आजकल इन चीजों की वजह से बहुत से युवा काफी अच्छी कमाई कर रहे हैं.