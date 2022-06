Rajasthan PTET Admit Card 2022 Download: प्राइमरी स्कूल में टीचर बनने का है इंतजार खत्म! बस करना होगा ये काम

Rajasthan PTET Admit Card 2022 Download: जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, राजस्थान ने Pre. B.A. B.Ed./B.Sc. B.Ed. - 2022 और Pre B.Ed 2022 के शिक्षक पाठ्यक्रम के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट यानी ptetraj2022.org से पीटीईटी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. यह एग्जाम 03 जुलाई 2022 को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 02:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा. कैंडिडेट्स नीचे दिए गए लिंक से आवेदन / चालान संख्या और रोल नंबर का उपयोग करके पीटीईटी प्रवेश पत्र लिंक के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवार जो 3 जुलाई को परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, वे नीचे दी गई आधिकारिक वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए आसान स्टेप चेक कर सकते हैं.

How to Download Rajasthan PTET Admit Card 2022?

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले PTET की आधिकारिक वेबसाइट ptetraj2022.org पर जाएं.

अब आपको वेबसाइट के होमपेज पर आपको 'Click Here for B.A. B.Ed./B.Sc. B.Ed. 4 Year Course' या 'Click Here for B.Ed 2 Year Course' का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

अब होमपेज के लेफ्ट कॉर्नर पर आपको 'Download Admit Card' का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद नया पेज खुल जाएगा. यहां आपको मांगी गईं जरूरी डिटेल्स डालकर सबमिट कर देना है.

सबमिट करते ही आपका एडमिट कार्ड आपके सामने स्क्रीन पर होगा. अब आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और इसे डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हैं.

मेंटल एबिलिटी, टीचिंग एटिट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल अवेयरनेस एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी (हिंदी या अंग्रेजी) से 600 नंबर के 200 सवाल होंगे. गलत जवाब के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी.

पीटीईटी ऑनलाइन आवेदन 01 मार्च 2022 से 15 अप्रैल 2022 तक मांगे गए थे. रिपोर्टों के अनुसार, इस साल लगभग 5,42,833 कैंडिडेट्स ने राजस्थान पीटीईटी परीक्षा के लिए आवेदन किया है और 5.46 लाख उम्मीदवारों ने 2021 में पीटीईटी के लिए आवेदन किया था.