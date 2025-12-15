Advertisement
trendingNow13041726
Hindi Newsकरियर2026 में तेजी से बढ़ेगी इन स्किल्स की डिमांड, सीख लिए तो फुल स्पीड में उड़ान भरेगा करियर

2026 में तेजी से बढ़ेगी इन स्किल्स की डिमांड, सीख लिए तो फुल स्पीड में उड़ान भरेगा करियर

Skills To Learn For 2026:  आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस ने कई लोगों के लिए कॉम्पिटीशन बढ़ा दिया है. ऐसे में खुद को सिक्योर करने के लिए आप ये जरूरी स्किल्स सीख सकते हैं. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 15, 2025, 04:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2026 में तेजी से बढ़ेगी इन स्किल्स की डिमांड, सीख लिए तो फुल स्पीड में उड़ान भरेगा करियर

Career News: आज के समय में आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस ने वर्किंग डायनेमिकत को लगभग बदल दिया है. पहले जिस काम के लिए लोगों को कड़ी मेहनत या कई घंटे लगते थे अब AI उसे चंद मिनटों में पूरा कर रहा है. इससे कई लोगों का करियर भी खतरे में आ गया है. ऐसे में कई प्रोफेशनल्स के लिए अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने और AI के साथ एडजस्ट करने की काफी जरूरत है. साल 2026  में आप अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए ये स्किल्स सीख सकते हैं. 

साल 2026 में सीख सकते हैं ये स्किल्स 

रैपिड लर्निंग और एडाप्टेशन  

रैपिड लर्निंग और एडाप्टेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति जल्दी से नई जानकारी सीखता है और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करता है. बदलते समय के साथ तालमेल बिठाने के लिए यह स्किल बेहद जरूरी है.   

क्वालिटी कंट्रोल एंड क्यूरेशन  

आपने नोटिस किया होगा कि किसी भी सवाल पर AI काफी सारा इनपुट देता है, हालांकि इसमें से अच्छा या बुरा चुनने की क्वालिटी केवल इंसान के पास होती है, जैसे किसी मार्केटिंग एजेंसी में AI की ओर से 50 ब्लॉग ड्राफ्ट बना सकता है, लेकिन इनमें से कौन से 3 पोस्ट काम करने लायक है ये केवल इंसान ही तय कर सकता है.   

Add Zee News as a Preferred Source

आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस इंफ्लूएंसी 

AI इंजीनियर बनने से अधिक महत्वपूर्ण इसे ठीक से समझना और इसका सही इस्तेमाल करना है. इसके लिए आप रोजाना 20-30 मिनट नए आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस टूल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं. इससे आप इसे बेहतर उपयोग के बारे में सीख पाएंगे.  

ये भी पढ़ें- अब क्लास में पढ़ाई जाएगी भारत की 2000 साल पुरानी फिलॉसफी, NCERT ने 7वीं के सिलेबस में शामिल किया चैप्टर   

 

इन स्किल्स पर अभी से बनाएं नजर  

AI टूल एक्सपर्ट 

AI टूल एक्सपर्ट बनने के लिए किसी भी एक टूल के बारे में गहराई से जानें और उसका एक्सपर्ट बनें.  

स्किल गैप पहचानें 

ये बेहद जरूरी है कि आप उन नई स्किल्स को सीखें, जो आपके लिए आगे चलकर वैल्यूएबल बनें. 

कठिन बातों को सरल तरीके से समझाना 

इसके जरिए आप दूसरों को अपनी एक्सपर्टाइज के बारे में आसान भाषा में समझा सकते हैं.  

ये भी पढ़ें- KVS Recruitment 2025: केंद्रीय विद्यालय संगठन में 2499 पदों पर बंपर वैकेंसी, आवेदन की लास्ट डेट नजदीक, इस दिन होगी परीक्षा

क्रॉस-फंक्शनल स्किल्स

इसमें आप अपनी फील्ड के साथ ही डिजाइन बेसिक्स या डेटा एनालिसिस जैसे अन्य स्किल्स सीख सकते हैं. 

रियल रिलेशनशिप बनाना 

नेटवर्किंग ऐसी स्किल है, जो आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता है. इस स्किल के जरिए आप लोगों का भरोसा जीत सकते हैं.   

 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

career

Trending news

जल्द भारत की गिरफ्त में होंगे गोवा क्लब आग्निकांड के आरोपी, लूथरा ब्रदर्स पर शिकंजा
Goa Night Club Fire
जल्द भारत की गिरफ्त में होंगे गोवा क्लब आग्निकांड के आरोपी, लूथरा ब्रदर्स पर शिकंजा
पहलगाम अटैक केस में 8 महीने बाद NIA ने दाखिल की चार्जशीट, क्या हुए खुलासे?
Pahalgam terror attack
पहलगाम अटैक केस में 8 महीने बाद NIA ने दाखिल की चार्जशीट, क्या हुए खुलासे?
एशिया के सबसे बड़े पोल्ट्री हब नमक्कल में अंडों की रिकॉर्ड तोड़ क्यों बढ़ गई कीमतें?
egg
एशिया के सबसे बड़े पोल्ट्री हब नमक्कल में अंडों की रिकॉर्ड तोड़ क्यों बढ़ गई कीमतें?
'सुनवाई में VC के जरिए हों शामिल...' दिल्ली हाई कोर्ट ने वकीलों को दी सलाह
Delhi pollution
'सुनवाई में VC के जरिए हों शामिल...' दिल्ली हाई कोर्ट ने वकीलों को दी सलाह
पुणे के कोचिंग क्लास में 10वीं के छात्र की चाकू से बेरहमी से हत्या, हमलावर फरार
Pune
पुणे के कोचिंग क्लास में 10वीं के छात्र की चाकू से बेरहमी से हत्या, हमलावर फरार
BMC चुनाव से पहले उद्धव गुट को लगा बड़ा झटका, तेजस्वी घोसालकर ने छोड़ी पार्टी
Tejaswi Ghosalkar
BMC चुनाव से पहले उद्धव गुट को लगा बड़ा झटका, तेजस्वी घोसालकर ने छोड़ी पार्टी
बहू को जिताने के लिए अमेरिका से 'फ्लाइट' लेकर आया ससुर, 1 वोट से पलट गया पूरा चुनाव
telangana sarpanch election
बहू को जिताने के लिए अमेरिका से 'फ्लाइट' लेकर आया ससुर, 1 वोट से पलट गया पूरा चुनाव
भगवान के आराम में दखल क्यों', SC ने बांके बिहारी मंदिर की सुनवाई में ये क्यों बोला?
Banke Bihari Temple
भगवान के आराम में दखल क्यों', SC ने बांके बिहारी मंदिर की सुनवाई में ये क्यों बोला?
तमिलनाडु के आसमान में दिखा दुर्लभ नजारा; कहां से आया गुलाबी पक्षियों का ग्रुप?
Tamil Nadu news
तमिलनाडु के आसमान में दिखा दुर्लभ नजारा; कहां से आया गुलाबी पक्षियों का ग्रुप?
'खरगे की उम्र नहीं, राहुल लायक नहीं', पार्टी से निकाले जानें पर मोकिम का आया बयान
Mohammed Moquim
'खरगे की उम्र नहीं, राहुल लायक नहीं', पार्टी से निकाले जानें पर मोकिम का आया बयान