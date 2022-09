REET Result 2022: रीट रिजल्ट की तारीख फाइनल! इस तारीख को यहां चेक कर पाएंगे रिजल्ट

How to Download REET Result: शिक्षकों के लिए राजस्थान पात्रता परीक्षा, आरईईटी 2022 आपत्ति विंडो 25 अगस्त, 2022 को बंद हो गई. उम्मीदवार अब REET रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं. लेटेस्ट रिपोर्टों के मुताबिक आरईईटी परिणाम 30 सितंबर को जारी किया जाएगा. पहले उम्मीद की जा रही थी कि रीट का रिजल्ट 25 सितंबर को आएगा लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया है और अब रिजल्ट 30 सितंबर को आने की उम्मीद है. रीट 2022 आपत्ति विंडो 18 अगस्त, 2022 को उन उम्मीदवारों के लिए खोली गई थी, जिन्होंने 23 मई, 2022 तक आरईईटी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया था. आरईईटी 2022 आवेदन पत्र में कोई भी बदलाव जमा करने की आखिरी तारीख 25 अगस्त, 2022 थी.

REET 2022: Here is how to download Result

रीट रिजल्ट चेक करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://www.reetbser2022.in/ पर जाएं.

अब आपको वेबसाइट के होमपेज पर ‘REET Result – 2022’ का लिंक मिलेगा. उसपर क्लिक करें. अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा.

इस पेज पर बीएसईआर रीट स्कोर कार्ड लॉगिन विंडो खोलेगा. यह आपको अपना लॉगिन क्रेडेंशियल डालने के लिए कहेगा. इस समय, आप अपना नाम, माता का नाम, रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करेंगे.

उसके बाद, कैप्चा टेक्स्ट डालें और 'नेक्स्ट' बटन पर क्लिक करें.

उसके तुरंत बाद, आप अपने बीएसईआर आरईईटी रैंक कार्ड 2022 को चेक कर पाएंगे.

एक बार जब आप अपना रिजल्ट चेक कर लें, तो उसे डाउनलोड करना न भूलें और उसकी एक कॉपी भी प्रिंट कर लें.

बीएसईआर रीट रिजल्ट 2022 को 25 सितंबर को आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन मोड में जारी करेगा. रीट रिजल्ट के साथ एग्जाम ऑथरिटी आरईईटी कट ऑफ लेवल 2 और आरईईटी कट ऑफ लेवल 1 भी जारी करेगी. आरईईटी 2021 परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के योग्यता के लिए आरईईटी कट ऑफ लेवल को पूरा करना जरूरी है.

