अब 'मिनी ऑफिस' बनेगा स्मार्टफोन! बिस्तर पर लेटे-लेटे कमा सकते हैं लाखों, तरीके जानकर हो जाएंगे हैरान

Remote Jobs: मोबाइल हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गया है. मोबाइल के जरिए तमाम काम आसानी के साथ निपट जाते हैं, ऐसे ही हम बताने चल रहे हैं कुछ ऐसे कामों के बारे में जिसे आप घर बैठे मोबाइल से करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 17, 2025, 08:03 PM IST
Work From Home Jobs: अक्सर देखा जाता है कि लोग अपनी नौकरी की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं. प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग कभी छुट्टी तो कभी वर्कलोड से टेंशन में आ जाते हैं. इससे निजात पाने के लिए तरह-तरह के तरीके निकालते हैं, इसके बावजूद भी विफल हो जाते हैं. ऐसे में हम आपको बताने चल रहे हैं कुछ ऐसे कामों के बारे में जिसे आप अपने घर से कर सकते हैं और इससे अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं. ये काम इतना आसान है कि मोबाइल के जरिए भी किया जा सकता है. आइए जानते हैं.

फ्रीलांस कर सकते हैं काम
आज के दौर में लगभग हर घरों में मोबाइल फोन है. मोबाइल के जरिए लोग तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म का उपयोग करके अच्छी खासी-कमाई करते हैं.  मोबाइल के जरिए की जाने वाली नौकरियां ज्यादातर इंटरनेट कनेक्टिविटी पर निर्भर होती हैं. इसमें क्लाइंट के साथ बात करना, कंटेंट बनाना सोशल मीडिया अकाउंट मैनेज करना जैसे चीजें स्मार्टफोन के जरिए की जा सकती हैं. इस तरह के रिमोट जॅाब्स ने काफी हद तक पुराने कांसेप्ट को पूरी तरह से बदल दिया है. मोबाइल के जरिए पैसे कमाने के लिए आपको थोड़ी स्किल जरूरी है साथ ये वो नौकरियां है जिसके जरिए फ्रीलांस काम किए जा सकते हैं. 

कैसे कमा सकते हैं पैसे?
इस समय कई तरीके के राइटिंस ऐप्स का ऑनलाइन यूज किया जा रहा है. यहां पर आप इन ऐप्स का इस्तेमाल करके लेख, ब्लॅाग पोस्ट, सोशल मीडिया कैप्शन या फिर वेबसाइट कंटेंट लिख सकते हैं. इसके लिए आपको भाषा पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए. साथ ही साथ बता दें कि आप वर्चुअल असिस्टेंट क्लाइंट्स के लिए प्रशासनिक, टेक्निकल या क्रिएटिव काम करते हैं. इसमें आपको मोबाइल के जरिए ईमेल का जवाब देना होता है और मीटिंग शेड्यूल करनी होती है. अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, ऑनलाइन रिसर्च जैसे काम करने होते हैं.

बन सकते हैं टीचर
इसके अलावा बता दें कि अगर आपको टीचिंग का शौक है तो आप वीडियो कॅाल या फिर ऐप्स के जरिए बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इस समय कई ऐसे ऐप्स आ गए हैं जिसके जरिए मोबाइल से ही क्लासेस संचालित करते हैं. यहां पर लोग बच्चों के हिसाब से शिक्षा दे सकते हैं. इसके लिए ज्ञान के साथ-साथ इंटरनेट कनेक्शन भी अच्छा चाहिए.

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

