एक्टिंग छोड़ कर शुरू किया बिजनेस, 1 साल में खड़ी कर दी 40 करोड़ की कंपनी; क्या है रिया चक्रवर्ती की सफलता का राज?

Hindi Newsकरियरएक्टिंग छोड़ कर शुरू किया बिजनेस, 1 साल में खड़ी कर दी 40 करोड़ की कंपनी; क्या है रिया चक्रवर्ती की सफलता का राज?

Rhea Chakraborty Success Story: बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के बिजनेस करने के फैसले ने उनकी जिंदगी बदल दी. उन्होंने एक्टिंग छोड़ कर बिजनेस करने का फैसला लिया और आज उन्होंने 40 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी है. 

 

Reported By:  Reetika Singh|Last Updated: Dec 10, 2025, 04:32 PM IST
Rhea Chakraborty Success Story: बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती लंबे समय में एक्टिंग करियर में संघर्ष कर रही हैं. लेकिन उन्हें मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला. अब उन्होंने एक्टिंग में ब्रेक लगाते हुए बिजनेस में हाथ आजमाया है. रिया ने पिछले साल अपना कपड़ों का ब्रांड Chapter 2 Drip लॉन्स किया था, जिसकी वैल्यूएशन आज के समय में 40 करोड़ रुपये पार चली गई है. बिजनेस में इतनी जल्दी इतनी सफलता लोगों को चौंका रही है. ब्रांड की यह कहानी जिंदगी को दूसरा मौका देने और मुश्किलों से उभरकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है. इस खबर में हम आपको उस बिजनेस के बारे में बताएंगे..

 

एक्टिंग छोड़ बिजनेस चुना
लंबे समय से रिया को फिल्मों में संघर्ष कर रही हैं. मनचाहा रिजल्ट न मिलने पर उन्होंने नई शुरुआत करने का फैसला किया. रिया ने एक पॉडकास्ट में बताया कि मुश्किल समय में उन्हें अपने लाइफ को नए सिरे से देखने पर मजबूर किया. इसी दौरान उन्होंने कपड़ों का अपना ब्रांड शुरू करने का फैसला किया, जो आज उनकी पहचान बन चुका है.

Chapter 2 Drip की शुरुआत
इसी दौरान उन्होंने फैसला किया कि वे फिल्मं से हटकर खुद का एक ब्रांड बनाएंगी और खासतौर पर मिडिल क्लास लोगों के लिए किफायती और स्टाइलिश कपड़े तैयार करेंगी. अगस्त 2024 में उन्होंने अपना ऑनलाइन स्टोर शुरू किया. जून 2025 में मुंबई के बांद्रा इलाके में पहला ऑफलाइन स्टोर लॉन्च किया. कंपनी को सीड फंडिंग के तौर पर 1 करोड़ रुपये निवेश किशोर और आशनी बियानी से मिले थे, जिसने ब्रांड को शुरुआती ताकत दी.

 

मार्केटिंग और ग्रोथ की रणनीति
इसे ब्रेंड के लिए रिया ने मार्केटिंग और ग्रोथ की अनोखी रणनीति अपनाई. वे अपने पॉडकास्ट का इस्तेमाल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के रूप में करती हैं. वह मेहमानों से अपनी कंपनी और प्रोडक्ट्स पर चर्चा करती हैं और इंवेस्ट के अवसर भी बताती हैं. उनका मानना है कि जब ब्रांड बढ़ता है, तो लोगों का भरोसा और निवेश दोनों बढ़ता है. इस रणनीति ने उनके ब्रांड को तेजी से आगे बढ़ने में मदद की और आज यह 49 करोड़ वैल्यूएशन तक पहुंच चुका है. 

 

क्या है प्रोडक्ट रेंज?
कपड़ों की रेंड मिडिल क्लास ग्राहकों को ध्यान में रखकर रखा गया है. यहां डेनिम ₹5,500, सफेद टी-शर्ट ₹2,290, एंटी-एवरीथिंग क्लब वेस्ट ₹1,790 और को-ऑर्ड सेट की ₹7,990 से शुरुआत होती है. रिया का कहना है कि वह अब एक्टिंग छोड़ चुकी हैं, लेकिन अगर कोई खास मौका मिला, तो वह दोबारा एक्टिंग में हाथ आजमाना चाहेंगी. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Reetika Singh

