Saaniya Chandhok: सचिन तेंदुलकर की होने वाली बहू सानिया कितनी पढ़ी-लिखी? जानें बेटे से ज्यादा क्वालिफाइड है या नहीं
Advertisement
trendingNow12880261
Hindi Newsकरियर

Saaniya Chandhok: सचिन तेंदुलकर की होने वाली बहू सानिया कितनी पढ़ी-लिखी? जानें बेटे से ज्यादा क्वालिफाइड है या नहीं

Saaniya Chandhok Education Qualification: सोशल मीडिया पर अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक सगाई के बाद से चर्चाओं में हैं। दोनों में से कौन ज्यादा पढ़ा-लिखा है? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 14, 2025, 11:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Saaniya Chandhok: सचिन तेंदुलकर की होने वाली बहू सानिया कितनी पढ़ी-लिखी? जानें बेटे से ज्यादा क्वालिफाइड है या नहीं

Saaniya Chandhok Education Qualification: ‘क्रिकेट के भगवान’ कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का परिवार सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. इसकी वजह बेटे की सगाई है. दरअसल, सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सगाई हो चुकी है. अपनी बचपन की दोस्त सानिया चंडोक से अर्जुन तेंदुलकर की सगाई हो गई है. एक दूसरे को अंगूठी पहना कर दोनों ने शादी की बात पक्की कर ली है. अगर आप भी सोच रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर की होने वाली बहू कौन है और सानिया चंडोक ने कितनी पढ़ाई-लिखाई कर रखी या वो क्या करती हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि वो सानिया चंडोक अपने होने वाले पति अर्जुन तेंदुलकर से कितनी ज्यादा पढ़ी-लिखी है? तो आइए इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से देते हैं.

सानिया चंडोक कौन है? (Who is Sania Chandhok)

सानिया चंडोक कोई साधारण परिवार से नहीं आती हैं बल्कि मुंबई के बहुत प्रतिष्ठित कारोबारी के घर की बेटी है. रवि घई की पोती सानिया चंडोक जल्द सचिन तेंदुलकर के घर की बहू बन जाएंगी. घई परिवार के इंटरकॉन्टिनेंटल मरीन ड्राइव होटल के साथ आइसक्रीम ब्रांड भी है. इसके अलावा ग्रेविस गुड्स फूड जैसी कंपनियां भी घई परिवार की हैं.

क्या करती हैं सानिया चंडोक?

बात करें सानिया चंडोक के वर्क लाइफ की तो ये एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन है. मुंबई में स्पा चलाती हैं और यहां पर पेट्स की केयर की जाती है. मिस्टर पॉज पेट नामक पेट स्टोर का इंस्टाग्राम पर पेज भी है. @mrpaws.in पर सानिया की भी कुछ फोटो पोस्टेड हैं.

सानिया चंडोक कितनी पढ़ी लिखी हैं?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सानिया चंडोक ने मुंबई स्कूलिंग की और फिर लंदन के टॉप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (London School of Economics) से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. सानिया ने पढ़ाई में तो अवल किया ही और बिजनेस के मामले में भी इन्हें हरा झंडा लहराने के लिए जाना जाता है. पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई में ‘Mr Paws’ नाम से पेट सैलून, स्पा और स्टोर खोला है. इस ब्रांड को पालतू जानवरों की देखभाल करने से लेकर लग्जरी सर्विस प्रदान करने तक के लिए जाना जाता है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MR. PAWS (@mrpaws.in)

अर्जुन तेंदुलकर ने कितनी की है पढ़ाई-लिखाई?

बात करें सचिन तेंदुलकर के बेटे और सानिया चंडोक के होने वाले पति अर्जुन तेंदुलकर के पढ़ाई की तो मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से स्कूलिंग की है. इसके बाद मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है. जबकि, सानिया चंडोक ने लंदन के टॉप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री हासिल की है. पढ़ाई के अलावा करियर की बात करें तो अर्जुन तेंदुलकर को क्रिकेट की दुनिया में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज और ऑलराउंडर माना जाता है. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अर्जुन गोवा का प्रतिनिधित्व करते हैं और मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा रहे हैं. खेल के मैदान में वो बहुत कम उम्र में उतर गए थे. 22 जनवरी 2010 को पुणे में अंडर-13 टूर्नामेंट में अर्जुन तेंदुलकर ने डेब्यू किया था.

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Saaniya ChandhokArjun Tendulkar

Trending news

जम्मू-कश्मीर के लिए 'बेडरूम जिहादी' नया खतरा, लेकिन ये हैं कौन और कैसे करते हैं काम?
Jammu-kashmir
जम्मू-कश्मीर के लिए 'बेडरूम जिहादी' नया खतरा, लेकिन ये हैं कौन और कैसे करते हैं काम?
निमिषा प्रिया मामले में हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका, SC में आज होगी सुनवाई
Nimisha Priya
निमिषा प्रिया मामले में हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका, SC में आज होगी सुनवाई
चिकन खाकर पशु प्रेमी बनते हैं...आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस
Delhi stray dogs
चिकन खाकर पशु प्रेमी बनते हैं...आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस
स्वतंत्रता दिवस पर शानदार मौका...राजभवन में पाएं इंट्री, राज्यपाल से करें मुलाकात?
Raj Bhavan
स्वतंत्रता दिवस पर शानदार मौका...राजभवन में पाएं इंट्री, राज्यपाल से करें मुलाकात?
भारत के दो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी नहीं फहराया लाल किले पर तिरंगा, वजह जानकर
independence day 2025
भारत के दो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी नहीं फहराया लाल किले पर तिरंगा, वजह जानकर
Aaj Ki Taza Khabar Live: IMD ने जारी किया किया रेड अलर्ट, बिजली-तूफान और भयंकर बारिश ने इन जगहों पर मचाई तबाही, पल-पल की जानें अपडेट
#heavy rain
Aaj Ki Taza Khabar Live: IMD ने जारी किया किया रेड अलर्ट, बिजली-तूफान और भयंकर बारिश ने इन जगहों पर मचाई तबाही, पल-पल की जानें अपडेट
10 लाख लोगों की मौत, 1.5 करोड़ बेघर, 50 हजार रेप.. 14 अगस्त 1947 की दर्दभरी कहानियां
Vibhajan Vibhishika Diwas
10 लाख लोगों की मौत, 1.5 करोड़ बेघर, 50 हजार रेप.. 14 अगस्त 1947 की दर्दभरी कहानियां
आवारा कुत्ते हटेंगे या पलट जाएगा SC का फैसला? आज 3 जजों की स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई
Supreme Court
आवारा कुत्ते हटेंगे या पलट जाएगा SC का फैसला? आज 3 जजों की स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई
भविष्य में न हो ऐसी गलती... DGCA ने Air India को दी चेतावनी, 3 महीने पुराना है मामला
AIR INDIA
भविष्य में न हो ऐसी गलती... DGCA ने Air India को दी चेतावनी, 3 महीने पुराना है मामला
मानसून ने लगाया टॉप गियर! 14 से 20 अगस्त तक इन राज्यों में होगी भयंकर बारिश
IMD
मानसून ने लगाया टॉप गियर! 14 से 20 अगस्त तक इन राज्यों में होगी भयंकर बारिश
;