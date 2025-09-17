SDM vs ADM: सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में क्या है अंतर? दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल

Sub Divisional Magistrate vs Additional District Magistrate: एसडीएम और एडीएफ ऑफिसर का नाम तो आपने सुना होगा? दोनों पदों का नाम अक्सर सरकारी तंत्र में सुनने को मिलता है. हालांकि, इन पदों को लेकर लोगों के बीच कंफ्यूजन रहती है और उनके लिए ये साफ नहीं हो पाता है कि कौन किससे बड़ा है? एसडीएम और एडीएफ में कौन सा पद ज्यादा पावरफुल कहलाता है? दोनों की क्या-क्या जिम्मेदारियां हैं? इन सभी सवाल के जवाब अगर आप नहीं जानते हैं और SDM और ADM के बीच का फर्क जानना चाहते हैं, तो आइए दोनों पद के बारे में विस्तार से जानते हैं.

कौन होता है SDM?

एसडीएम का फुल फॉर्म सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (Sub Divisional Magistrate) होता है. उप-मंडल के प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर एसडीएम जाने जाते हैं. आमतौर पर राज्य सरकार अपने प्रांतीय सिविल सेवा (Provincial Civil Service) यानी PCS अधिकारियों या IAS अधिकारियों की SDM पद के लिए नियुक्त करते हैं. कार्य की बात करें तो एसडीएम एक जिला के उप-मंडल में काम करते हैं और राजस्व समेत भूमि से जुड़े मामले देखते हैं. अन्य मुख्य काम की बात करें तो एसडीएम द्वारा कानून-व्यवस्था को बनाए रखना, चुनावों का संचालन करना, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना या किसी विवाद की स्थिति को संभालने से लेकर तहसीलदार और नायब तहसीलदार जैसे अधिकारियों की देखरेख करना आदि शामिल है.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन होता है ADM?

एडीएम का फुल फॉर्म एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (Additional District Magistrate) है. एडीएम जिले स्तर पर काम करता है. सरल शब्दों में समझाएं तो जिला अधिकारी की मदद के लिए एडीएम होता है. इस पद के लिए IAS अधिकारी या वरिष्ठ PCS अधिकारी की नियुक्ति की जाती है. पूरे जिला में ADM का कार्यक्षेत्र होता है. बात करें मुख्य जिम्मेदारियों की तो जब DM नहीं होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में एडीएम जिम्मेदारियों को संभालते हैं. ऐसे में जिला की कानून-व्यवस्था, विकास का काम, प्रशासनिक फैसलों में मदद, बड़े राजस्व मामलों जैसे काम को एडीएम संभालते हैं.

SDM vs ADM: दोनों में से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल?

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट दोनों ही उच्च पद हैं. फर्क ये है कि एसडीएम अपने उप-मंडल तक सीमित है. जबकि, एडीएम के पास पूरा जिला होता है. डीएम के बाद सबसे पावरफुल अधिकारी एडीएम को माना जाता है. इसका मतलब है कि एसडीएम की तुलना में एडीएम सबसे ज्यादा पावरफुल होता है.

ये भी पढ़ें- DM vs Collector: जिलाधिकारी और जिला कलेक्टर में क्या है अंतर? जानें दोनों में से कौन सबसे बड़ा अधिकारी