Advertisement
trendingNow13018822
Hindi Newsकरियर

कॉलेज में 17 बैकलॉग, 3.2 लाख रुपये पैकेज से शुरू की पहली नौकरी; अब है 1.78 करोड़ सैलरी, कमाल है इस इंजीनियर की कहानी

Indian Software Engineer Shocking Salary: सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस भारतीय इंजीनियर की कहानी. कॉलेज के बाद लगा मामूली 3.2 लाख रुपये के पैकेज. लेकिन 3 सालों में कमाने लगें 48 हजार डॉलर.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 26, 2025, 12:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कॉलेज में 17 बैकलॉग, 3.2 लाख रुपये पैकेज से शुरू की पहली नौकरी; अब है 1.78 करोड़ सैलरी, कमाल है इस इंजीनियर की कहानी

Engineer Salary Viral Story: सोशल मीडिया पर एक इंजीनियर की सैलरी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. इंजीनियर का दावा है कि उन्होंने सिर्फ 3 सालों में अपनी सैलरी को 3.2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख डॉलर (लगभग 1.78 करोड़ रुपये) तक पहुंचा दिया है. इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया कि वे 48 हजार डॉलर यानी करीब 42 लाख रुपये सालाना इनकम टैक्स दे रहे हैं. हैरानी की बात ये है वे टियर-3 कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं. ऐसे में उनकी सफलता हर किसी के लिए प्रेरणा बन रही है. 

 

कॉलेज में आए 17 बैकलॉग
अपनी जर्नी की बात करते हुए, इंजीनियर ने बताया कि उनका सफर काफी कठिन रहा. उन्होंने एक टियर-3 इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था, जहां उन्हें 17 बैकलॉग लगे. यही कारण था कि उन्हें कैंपस प्लेसमेंट में बैठने की परमिशन भी नहीं मिली. हालांकि, उन्हें कंप्यूटर साइंस की समझ थी. ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने 2020 से 2022 तक एक मामूली 3.2 लाख रुपये के पैकेज पर काम किया. इसके बाद उन्होंने वीकेंड समेत 10-14 घंटे जी-जान से काम किया. इन दो सालों की मेहनत ने उनके फ्यूचर की मजबूत नींव रखी.

Add Zee News as a Preferred Source

 

खुद को किया फुल-स्टैक अपग्रेड
सबसे पहले उन्होंने अपने मेहनत के दम पर नींव तैयार की, फिर एक बड़ा कमद उठाया. 2022 में वे मास्टर डिग्री के लिए अमेरिका चले गए. वहां उन्होंने खुद को फुल-स्टैक डेवलपमेंट किया, साथ ही इंजीनियरिंग सीखने पर पूरा ध्यान दिया. उन्होंने मोबाइल, वेब और क्लाउड स्टैक पर काम करने के साथ-साथ LLM और Next.js जैसी आधुनिक तकनीकों को भी सीखना शुरू किया. विदेशी शिक्षा और नई तकनीकों पर पकड़ ने ही उन्हें ग्लोबल लेवल के लिए तैयार किया. 

 

फ्रीलांस से FAANG तक का सफर
हालांकि मास्टर डिग्री मिलने के बाद भी उनका सफर आसान नहीं रहा. कोई फुल-टाइम नौकरी न मिलने पर, उन्होंने लॉस एंजिल्स में मीडिया कंपनियों के लिए फ्रीलांस काम शुरू किया. साथ ही खुद का एक स्टार्टअप भी शुरू किया. इसके बाद उन्हें सिलिकॉन वैली में कॉन्ट्रेक्ट पर कुछ समय के लिए एक फेमस FAANG कंपनी के साथ काम करने का मौका मिला, हालांकि यहां से उन्हें बाद में निकाल दिया गया. यह दौर संघर्ष और भागदौड़ से भरा था, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं सीखा.

 

लिंक्डइन नेटवर्किंग बनाया सफलता का रास्ता
नौकरी से निकालने जाने के बाद, उन्होंने अपनी नेटवर्किंग मजूबत करने पर काम करना शुरू कर दिया. लिंक्डइन पर उन्होंने नेटवर्क बनाया, जहां उनकी पहचान कई कई Y Combinator के संस्थापक से हुए. उन्होंने अपने मजबूत पोर्टफोलियो के साथ इन लोगों से संपर्क किया. इसी नेटवर्क के जरिए उन्हें एक नई कंपनी में शानदार सैलरी और इक्विटी मिली, जिसने उनकी सैलरी को लगभग पौने दो करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. यहां दी गई जानकारी सोशल मीडिया पर किए गए दावों पर आधारित है. Zee News किसी भी प्रकार के दावे की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

Indian software engineerEngineer Salary story

Trending news

कश्मीर में हाड़कंपा देने वाली ठंड, पेड़ों पर जमी बर्फ, इस सीजन का रिकॉर्ड टूटा
coldest
कश्मीर में हाड़कंपा देने वाली ठंड, पेड़ों पर जमी बर्फ, इस सीजन का रिकॉर्ड टूटा
कौन हैं बेनी मेनाशे यहूदी? भारत से 5800 यहूदियों को इजरायल क्यों ले जाएगा अपने देश
Jews
कौन हैं बेनी मेनाशे यहूदी? भारत से 5800 यहूदियों को इजरायल क्यों ले जाएगा अपने देश
'नहीं चलेगा दूसरी शादी...,' HC का आदेश, पहली पत्नी को देना होगा गुजारा भत्ता
Kerala High Court
'नहीं चलेगा दूसरी शादी...,' HC का आदेश, पहली पत्नी को देना होगा गुजारा भत्ता
एक मीटिंग से बदले सिद्धारमैया के सुर; अब शिवकुमार ने छेड़ी 'सीक्रेट डील' की चर्चा
Karnataka News
एक मीटिंग से बदले सिद्धारमैया के सुर; अब शिवकुमार ने छेड़ी 'सीक्रेट डील' की चर्चा
'दो दशकों में भारत पूरा करेगा आजादी के 100 साल..', देश वासियों को PM मोदी ने लिखा खत
PM Modi Letter
'दो दशकों में भारत पूरा करेगा आजादी के 100 साल..', देश वासियों को PM मोदी ने लिखा खत
बंगाल में 'बाबरी मस्जिद' का प्लान ढहा, नींव की खुदाई शुरू होने से पहले ही हो गया खेल
babri masjid news
बंगाल में 'बाबरी मस्जिद' का प्लान ढहा, नींव की खुदाई शुरू होने से पहले ही हो गया खेल
अगले 24 घंटे में बदलेगा इन राज्यों का मौसम! चक्रवाती तूफान का कहां-कहां होगा असर?
today weather update
अगले 24 घंटे में बदलेगा इन राज्यों का मौसम! चक्रवाती तूफान का कहां-कहां होगा असर?
अयोध्या की राजकुमारी सोने-चांदी लेकर गई थीं... साउथ कोरिया के लोग क्यों कर रहे याद?
South Korea News
अयोध्या की राजकुमारी सोने-चांदी लेकर गई थीं... साउथ कोरिया के लोग क्यों कर रहे याद?
'TMC बाबरी मस्जिद नहीं, बांग्लादेश का शिलान्यास करेगी', हुमायूं कबीर बयान देकर फंसे?
Humayun Kabir
'TMC बाबरी मस्जिद नहीं, बांग्लादेश का शिलान्यास करेगी', हुमायूं कबीर बयान देकर फंसे?
42 साल बाद फिर नेली नरसंहार की कहानी याद आई, असम के ब्‍लैक चैप्‍टर की खुल रही परतें
Nellie Massacre
42 साल बाद फिर नेली नरसंहार की कहानी याद आई, असम के ब्‍लैक चैप्‍टर की खुल रही परतें