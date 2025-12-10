Advertisement
कैसे एक भारतीय बना 'Peanut Prince of Argentina'? जानें सिम्मरपाल सिंह का दुर्गापुर से अर्जेंटीना तक का सफर

Peanut Prince of Argentina: भारत के आम इंसान को 'Peanut Prince of Argentina' का दर्शा दिया गया है. दुर्गापुर के रहने वाले सिम्मरपाल सिंह ने अपनी लगन और मेहनत से ये सफलता हासिल की. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 10, 2025, 03:16 PM IST
कैसे एक भारतीय बना 'Peanut Prince of Argentina'? जानें सिम्मरपाल सिंह का दुर्गापुर से अर्जेंटीना तक का सफर

Simmarpal Singh Success Story: दुर्गापुर की गलियों में पले-बढ़े सिम्मरपाल सिंह ने शायर ही सोचा होगा कि उसकी किस्मत उसे अर्जेंटीना की धरती से जोड़ देगी. गलियों में फुटबॉल खेलने वाला साधारण सा लड़का 'Peanut Prince of Argentina' के नाम से जाना जाने लगा. मूंगफली की खेली में उसके चमत्कार ने उसे दुनियाभर में नाम दिलाया. सिम्मरपाल की ये कहानी केवल सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि एक भारतीय का पराये देश में जाकर अपने सपने को पूरा करने की कहानी है. 

 

छोटी शुरुआत और बड़ा सफर
सिम्मरपाल की सफलता आसान नहीं थी. पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में जन्मे सिम्मरपाल ने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से कृषि की पढ़ाई की और फिर IRMA, आनंद से मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. NDDB और अमूल में अनुभव हासिल करने के बाद वे ओलम इंटरनेशनल से जुड़े, जिसने उन्हें अफ्रीका और अर्जेंटीना तक पहुंचाया. जब वे इस कंपनी से जुड़े थे, तब वह केवल ट्रेडिंग करती थी, लेकिन किसानों से जुड़ना बेहद कठिन था. ऐसे में उन्होंने एक मु्श्किल फैसला लिया कि 'अगर खरीद नहीं सकते, तो खुद उगाओ.' इसके बाद 700 हेक्टेयर जमीन से शुरू करके, जल्द ही वे 39,000 हेक्टेयर  जमीन तक पहुंच गए. 

खेती के मॉडल ने बदला अर्जेंटीना
सिम्मरपाल ने खेती में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया. इनमें सैटेलाइट मॉनिवरिंग, मिट्टी परीक्षण, बेहतर सिंचाई एवं जल जोखिम प्रबंधन शामिल हैं. इससे उन्हें उत्पादन में नई ऊंचाइयां मिली. उनकी सोच साफ थी कि बढ़ती जनसंख्या के लिए एक ही जमीन से ज्यादा उत्पादन जरूरी है, लेकिन बिना मिट्टी को नुकसान पहुंचाएं. उनके इनोवेशन्स ने ओलम को अर्जेंटीना के शीर्ष पीनट प्लेयर्स में जगह दिलाई और भारतीय राजदूत ने उन्हें सम्मान देते हुए 'Peanut Prince of Argentina' कहा.

 

भारत लौटकर एग्री-बिजनेस में दिलाई नई दिशा
अर्जेंटीना में दशकभर उपलब्धियां हासिल करने के बाद सिम्मरपाल भारत लौटे. यहां आकर उन्होंने Louis Dreyfus Company में बड़े ऑपरेशंस संभाले, COFCO International India का लीडरशीप किया और 2024 में अमेरिका की कंपनी Terviva के COO बने. इसके साथ-साथ कई भारतीय स्टार्टअप्स में इंवेस्टर और मेंटर भी रहे. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

Simmarpal SinghPeanut Prince of Argentina

