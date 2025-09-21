Job Dashboard: अमेरिका-ब्रिटेन की तरह भारत में आ रहा है स्मार्ट डैशबोर्ड, एक ही जगह से चलेगा नौकरी का पता
Advertisement
trendingNow12930880
Hindi Newsकरियर

Job Dashboard: अमेरिका-ब्रिटेन की तरह भारत में आ रहा है स्मार्ट डैशबोर्ड, एक ही जगह से चलेगा नौकरी का पता

Job Dashboard in India: केंद्र सरकार की ओर से एक पहल की जा रही है जिसके तहत लोगों के लिए एक ही जगह पर अलग-अलग सेक्टर की नौकरियां देखने को मिल सकती है. आइए जॉब के लिए आने वाले स्मार्ट डैशबोर्ड के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 21, 2025, 10:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Job Dashboard: अमेरिका-ब्रिटेन की तरह भारत में आ रहा है स्मार्ट डैशबोर्ड, एक ही जगह से चलेगा नौकरी का पता

Job Dashboard in India: क्या नौकरी की तलाश करने या एक बेस्ट पैकेज वाली नौकरी को ढूंढ़ने में दिक्कत होती है? किस सेक्टर में नौकरी के ज्यादा अवसर हैं? करियर के लिए कौन सा क्षेत्र बेस्ट है? इन सभी का पता अब बस एक जगह से चल सकेगा. केंद्र सरकार की ओर से एक ऐसा स्मार्ट डैशबोर्ड लाने की प्लानिंग चल रही है जो आपके भविष्य के मास्टर प्लान के लिए एक मददगार प्लेटफॉर्म बन सकता है. इस तरह का स्मार्ट डैशबोर्ड पहले से अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में उपलब्ध है.

नौकरी का स्मार्ट डैशबोर्ड

अमेरिका के वॉशिंगटन स्टेट में ये स्मार्ट डैशबोर्ड- लेबर मार्केट एंड इंडस्ट्रीज डेटा डैशबोर्ड के नाम से है. जबकि, ब्रिटेन में जॉब एंड स्किल्स डैशबोर्ड है. यहां पर इस सिस्टम के जरिए जानकारी होती है कि कौन सा कोर्स करने से किस नौकरी में ज्यादा अवसर होते हैं. भविष्य के लिए किस सेक्टर में अधिक जॉब ऑफर्स हो सकते हैं. इसी तरह का डैशबोर्ड अब भारतीय सरकार की ओर से भारत में लाया जाने वाला है.

Add Zee News as a Preferred Source

किस स्किल से नौकरी के ज्यादा अवसर

बदलते AI वाले जमाने में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की कोशिश है कि वो अलग-अलग सेक्टर में करियर के अवसर ला सके. इसके लिए टेलीकॉम और आईटी विभाग में भी करियर तय करना आसान हो सकेगा. आईटी, हेल्थ टेक, डाटा, क्वांटम कंप्यूटिंग,  स्पेसटेक और ग्रीन एनर्जी, मशीन लर्निंग जैसे सेक्टर हैं जो आने वाले समय में करियर के मामले में अधिक आगे रहेंगे. इस डैशबोर्ड से जान सकेंगे कि कौन सा स्किल, करियर के लिए बेस्ट रहेगा.

कौन कर सकेगा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल?

भारत ते स्मार्ट जॉब डैशबोर्ड का इस्तेमाल हर वो शख्स कर सकता है जो अपने करियर बनाने का सोच रहा है. छात्रों से लेकर नौकरी की तलाश करने वाले डैशबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. आपके स्किल्स के मुताबिक किस सेक्टर में नौकरी है, कहां से अधिक सैलरी वाली जॉब मिल सकती है? इन सभी का पता एक जगह से चल सकेगा. इस पोर्टल के आने पर अलग-अलग मंत्रालय और निजी क्षेत्र के डेटा को एक साथ देखा जा सकेगा जो किए किसी चुनौती से कम नहीं है. सरकार इस पहल में आईआईएम, आईआईटी,  आईएसआई और एससीआईआई जैसी संस्थाओं का खास रोल रहेगा.

ये भी पढ़ें-  SBI Asha Scholarship: अरे वाह! विदेश पढ़ने के लिए ये सरकारी बैंक दे रहा है 20 लाख रुपये, जल्दी जानें स्कॉलरशिप के लिए क्या जरूरी योग्यता और प्रोसेस

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Jobscareer

Trending news

PM की इन 3 योजनाओं से समुद्र में मजबूत होगी भारत की ताकत, मिलेगा करोड़ों को रोजगार!
PM Modi
PM की इन 3 योजनाओं से समुद्र में मजबूत होगी भारत की ताकत, मिलेगा करोड़ों को रोजगार!
ऑपरेशन सिंदूर से डरे पाकिस्तान ने फिर उठाई बंदूक, भारतीय पोस्ट पर की फायरिंग
Pakistan firing on leepa valley LoC
ऑपरेशन सिंदूर से डरे पाकिस्तान ने फिर उठाई बंदूक, भारतीय पोस्ट पर की फायरिंग
भारत-US ट्रेड डील पर नई वीजा पॉलिसी के बाद संकट के बादल, पीयूष गोयल जाएंगे अमेरिका
india
भारत-US ट्रेड डील पर नई वीजा पॉलिसी के बाद संकट के बादल, पीयूष गोयल जाएंगे अमेरिका
कर्नाटक में जाति जनगणना पर घमासान , 57 ईसाई उप जातियों को सर्वे से हटाया
Karnataka News
कर्नाटक में जाति जनगणना पर घमासान , 57 ईसाई उप जातियों को सर्वे से हटाया
'गोमूत्र छिड़कने के बाद...', गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर VHP की मांग पर घमासान
Garba
'गोमूत्र छिड़कने के बाद...', गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर VHP की मांग पर घमासान
कानपुर की किस घटना को लेकर देशभर में सड़कों पर उतरे इस्लामिक जेन-जेड? दिखाया ट्रेलर
DNA
कानपुर की किस घटना को लेकर देशभर में सड़कों पर उतरे इस्लामिक जेन-जेड? दिखाया ट्रेलर
ऐसे 'फ्रेंड' से तो दुश्मन अच्छा! निवाला छीनने के बाद अब ट्रंप ने तोड़े जॉब के सपने
DNA
ऐसे 'फ्रेंड' से तो दुश्मन अच्छा! निवाला छीनने के बाद अब ट्रंप ने तोड़े जॉब के सपने
एक हसीना, एक कथा वाचक नई 'महाभारत'! पूनम पांडे का 'मंदोदरी' बनना देश को मंजूर?
DNA Analysis
एक हसीना, एक कथा वाचक नई 'महाभारत'! पूनम पांडे का 'मंदोदरी' बनना देश को मंजूर?
दिवाली पर 'एक पहल' से बदलेगी कश्मीर की तस्वीर? कारोबारियों ने PM मोदी को घाटी में...
Kashmir news
दिवाली पर 'एक पहल' से बदलेगी कश्मीर की तस्वीर? कारोबारियों ने PM मोदी को घाटी में...
भयंकर बरसात के बाद अब सर्दी ढहाएगी 'प्रचंड सितम'! जम जाएंगे नदी-नाले, पढ़ें ये अपडेट
weather update
भयंकर बरसात के बाद अब सर्दी ढहाएगी 'प्रचंड सितम'! जम जाएंगे नदी-नाले, पढ़ें ये अपडेट
;