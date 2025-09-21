Job Dashboard: अमेरिका-ब्रिटेन की तरह भारत में आ रहा है स्मार्ट डैशबोर्ड, एक ही जगह से चलेगा नौकरी का पता

Job Dashboard in India: केंद्र सरकार की ओर से एक पहल की जा रही है जिसके तहत लोगों के लिए एक ही जगह पर अलग-अलग सेक्टर की नौकरियां देखने को मिल सकती है. आइए जॉब के लिए आने वाले स्मार्ट डैशबोर्ड के बारे में विस्तार से जानते हैं.
Job Dashboard in India: क्या नौकरी की तलाश करने या एक बेस्ट पैकेज वाली नौकरी को ढूंढ़ने में दिक्कत होती है? किस सेक्टर में नौकरी के ज्यादा अवसर हैं? करियर के लिए कौन सा क्षेत्र बेस्ट है? इन सभी का पता अब बस एक जगह से चल सकेगा. केंद्र सरकार की ओर से एक ऐसा स्मार्ट डैशबोर्ड लाने की प्लानिंग चल रही है जो आपके भविष्य के मास्टर प्लान के लिए एक मददगार प्लेटफॉर्म बन सकता है. इस तरह का स्मार्ट डैशबोर्ड पहले से अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में उपलब्ध है.
नौकरी का स्मार्ट डैशबोर्ड
अमेरिका के वॉशिंगटन स्टेट में ये स्मार्ट डैशबोर्ड- लेबर मार्केट एंड इंडस्ट्रीज डेटा डैशबोर्ड के नाम से है. जबकि, ब्रिटेन में जॉब एंड स्किल्स डैशबोर्ड है. यहां पर इस सिस्टम के जरिए जानकारी होती है कि कौन सा कोर्स करने से किस नौकरी में ज्यादा अवसर होते हैं. भविष्य के लिए किस सेक्टर में अधिक जॉब ऑफर्स हो सकते हैं. इसी तरह का डैशबोर्ड अब भारतीय सरकार की ओर से भारत में लाया जाने वाला है.
किस स्किल से नौकरी के ज्यादा अवसर
बदलते AI वाले जमाने में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की कोशिश है कि वो अलग-अलग सेक्टर में करियर के अवसर ला सके. इसके लिए टेलीकॉम और आईटी विभाग में भी करियर तय करना आसान हो सकेगा. आईटी, हेल्थ टेक, डाटा, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेसटेक और ग्रीन एनर्जी, मशीन लर्निंग जैसे सेक्टर हैं जो आने वाले समय में करियर के मामले में अधिक आगे रहेंगे. इस डैशबोर्ड से जान सकेंगे कि कौन सा स्किल, करियर के लिए बेस्ट रहेगा.
कौन कर सकेगा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल?
भारत ते स्मार्ट जॉब डैशबोर्ड का इस्तेमाल हर वो शख्स कर सकता है जो अपने करियर बनाने का सोच रहा है. छात्रों से लेकर नौकरी की तलाश करने वाले डैशबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. आपके स्किल्स के मुताबिक किस सेक्टर में नौकरी है, कहां से अधिक सैलरी वाली जॉब मिल सकती है? इन सभी का पता एक जगह से चल सकेगा. इस पोर्टल के आने पर अलग-अलग मंत्रालय और निजी क्षेत्र के डेटा को एक साथ देखा जा सकेगा जो किए किसी चुनौती से कम नहीं है. सरकार इस पहल में आईआईएम, आईआईटी, आईएसआई और एससीआईआई जैसी संस्थाओं का खास रोल रहेगा.
