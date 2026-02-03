Advertisement
एक फैसला, दो रास्ते! Sociology vs Anthropology, जानिए कौन सा सब्जेक्ट खोलेगा ग्लोबल करियर के दरवाजे

करियर को चुनते समय हर इंसान का सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कौन सा सब्जेक्ट प्यूचर को स्कोर बनाएगा और ग्लोबल करियर के रास्ते को खोलेगा. सोशल साइंस के क्षेत्र में बहुत से लोग  Sociology और Anthropology यानी समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के बीच बेहद कंफ्यूज रहते हैं. 

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Feb 03, 2026, 02:10 PM IST
भारत में हर साल बहुत से लोग सोशल साइंस में अपना करियर बनाने के बारे में सोचते हैं. पर बहुत से छात्र  समाजशास्त्र और मानवशास्त्र यानी सोशलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के बीच काफी कंफ्यूज रहते हैं. ये दो ऐसे विषय हैं जो इंसान, समाज और व्यवहार को समझने में काफी ज्यादा मदद करते हैं. दोनों ही सब्जेक्ट्स सुनने में मिलते जुलते लगते हैं लेकिन इनका अप्रोच, पढ़ने का तरीका और करियर ऑप्शन काफी अलग होते हैं. इन दोनों छेत्रों में सही जानकारी के बिना लिया गया फैसला आगे चलकर पछतावे की वजह बन सकता है. इसलिए इस फिल्ड में जाने वाले छात्रों को इन दोनों सब्जेक्ट के बीच फर्क समझना बेहद जरूरी है.

इंटरेस्ट के हिसाब से करें चुनाव
सोशलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी दोनों ही रिसर्च, पॉलिसी, एकेडमिक और इंटरनेशनल करियर के रास्ते जरूर खोलते हैं. Sociology आधुनिक समाज और सिस्टम पर फोकस करता है जबकि Anthropology इंसानी सभ्यता, संस्कृति और विकास को समझने में काफी मदद करता है. हालांकि ग्लोबल और वेल्थी करियर के लिए अपनी इंटरेस्ट और स्किल्स के अनुसार सही चुनाव जरूरी माना जाताा है. 

सोशलॉजी का फोकस
Sociology का फोकस आज के समाज पर होता है. ये सब्जेक्ट सामाजिक ढांचे, क्लास सिस्टम, जेंडर, राजनीति, मीडिया और शिक्षा जैसे मुद्दों को समझाना में बेहद मदद करता है. सोशलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ये समझने का मौका मिलता है कि समाज कैसे काम करता है और उसमें बदलाव कैसे लाया जा सकता है. आगे चल कर सोशलॉजी की डिग्री पॉलिसी मेकिंग, सोशल रिसर्च, एनजीओ, थिंक टैंक और इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन में काफी काम आ सकती है.

क्या है एंथ्रोपोलॉजी
Anthropology इंसान की जड़ों तक ले कर जाता है. इसमें मानव विकास, संस्कृति, परंपराएं, भाषा और जीवनशैली का काफी बारिकी से अध्ययन किया जाता है. ये सब्जेक्ट फील्डवर्क और रिसर्च पर ज्यादा फओकस करता है. Anthropology पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को अलग अलग समुदायों के साथ काम करने का मौका मिलता है. ये सब्जेक्ट म्यूजियम, आर्कियोलॉजी, कल्चरल स्टडीज और ग्लोबल रिसर्च प्रोजेक्ट्स में मजबूत करियर दे सकता है.

ग्लोबल करियर 
अगर ग्लोबल करियर की बात करें तो आजकल के फास्ट लिविंग लाइफस्टाइल में सोशलॉजी ने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी अपनी जगह बना ली है. कई मल्टीनेशनल कंपनियां कंज्यूमर बिहेवियर, एचआर पॉलिसी और सोशल ट्रेंड्स को समझने के लिए Sociologists को हायर करती हैं और उन्हें अच्छी सैलरी देती हैं. डेटा एनालिसिस और सोशल रिसर्च की समझ रखने वाले प्रोफेशनल्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है. इससे सैलरी और ग्रोथ दोनों के मौके मिलते हैं और एक्पोजर भी मिलता है.  हालांकि Anthropology भी ग्लोबल लेवल पर कम नहीं है. यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं में Anthropologists की जरूरत काफी ज्यादा होती है. ये प्रोफेशनल्स अलग अलग देशों में काम करते हैं. पर इसमें फील्डवर्क काफी ज्यादा होता है और शुरुआती दौर में कमाई थोड़ी सीमित हो सकती है लेकिन एक्पिरियंस बढ़ने के बाद इसमें सैलरी भी अच्छी है. हालांकि वेल्थी फ्यूचर के नजरिए से Sociology थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबल मानी जाती है. इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर में मौके मिलते हैं. वहीं Anthropology उन छात्रों के लिए बेहतर है जो रिसर्च, संस्कृति और ट्रैवल से जुड़ा करियर चाहते हैं.

