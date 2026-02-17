Advertisement
SSC Constable GD 2025: एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के फाइनल अंक जारी, जानें स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की अंतिम तिथि और प्रक्रिया

SSC Constable GD 2025: एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के फाइनल अंक जारी, जानें स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की अंतिम तिथि और प्रक्रिया

SSC Constable GD 2025: सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर आई है. कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2025 के अंतिम अंक जारी कर दिए हैं. फाइनल अंक उम्मीदवारों के लिए बेहद अहम हैं क्योंकि आगे की प्रक्रिया में इन अंकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी. 

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Feb 17, 2026, 12:36 PM IST
SSC Constable GD 2025: एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के फाइनल अंक जारी, जानें स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की अंतिम तिथि और प्रक्रिया

एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2025 से जुड़े अभ्यर्थियों का इंतजार आखिर खत्म हो गया. आयोग ने उन सभी उम्मीदवारों के अंतिम अंक जारी कर दिए हैं जिन्हें डिटेल्ड मेडिकल परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के लिए चुना गया था. एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती का अंतिम परिणाम पहले ही 15 जनवरी 2026 को घोषित किया जा चुका था. अब चयनित अभ्यर्थियों के फाइनल अंक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं. अब लोग अपने व्यक्तिगत अंक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं.

डाउनलोड की अंतिम तिथि
उम्मीदवार 1 मार्च 2026 शाम 6 बजे तक लॉगिन कर के स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बाद ये सुविधा बंद हो जाएगी. जिन अभ्यर्थियों को मेडिकल परीक्षा और दस्तावेज जांच के लिए चुना गया था अब वो लोग अपने अंक वेबसाइट पर देख सकते हैं. 

ऐसे करें डाउनलोड
स्कोरकार्ड देखने के लिए उम्मीदवारों को अपना पंजीकरण नंबर और पासवर्ड वेबसाइट पर डालना हहोगा. लॉगिन करने के बाद अंक देख सकते हैं और उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं. आयोग ने साफ कहा है कि ये सुविधा सीमित समय के लिए उपलब्ध रहेगी. 1 मार्च शाम 6 बजे के बाद स्कोरकार्ड दोबारा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा. आयोग ने यह भी सलाह दी है कि उम्मीदवार स्कोरकार्ड का प्रिंटआउट जरूर निकाल लें. आगे की भर्ती प्रक्रिया या भविष्य की जरूरत में ये दस्तावेज काम आ सकता है. कई बार लिंक बंद होने के बाद उम्मीदवार परेशान हो जाते हैं इसलिए समय रहते तैयारी जरूरी है.

फाइनल अंक हैं अहम
ये भर्ती प्रक्रिया केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, एसएसएफ, असम राइफल्स और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में कांस्टेबल पदों के लिए आयोजित की गई थी. जिन अभ्यर्थियों ने मेडिकल और दस्तावेज जांच के लिए क्वालिफाई किया है उनके लिए ये फाइनल अंक बेहद अहम हैं. सरकारी नौकरी की राह लंबी जरूर होती है लेकिन हर छोटा कदम मंजिल के करीब ले जाता है. अगर आपने इस परीक्षा में भाग लिया है तो तुरंत अपना स्कोर देखें और आगे की तैयारी में लग जाएं.

