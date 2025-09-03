SSC CHSL Admit Card 2025: एसएससी सीएचएसएल टियर 1 परीक्षा का कब तक होगा एडमिट कार्ड जारी, जानें तारीख से लेकर डाउनलोड का तरीका

SSC CHSL Admit Card 2025 Download Process: एसएससी सीएचएसएल के टियर 1 परीक्षा देने वालों को अगर एडमिट कार्ड का इंतजार है तो ज्यादा दिन नहीं रुकना पड़ेगा. जल्द ही एडमिट कार्ड को जारी किया जा सकता है. पहले 13 अगस्त से 30 अगस्त 2025 तक होने वाली ये परीक्षा 8 सितंबर से 18 सितंबर 2025 तक जारी रहेगा. इससे पहले एडमिट कार्ड को जारी कर दिया जाएगा. ऐसे में बिना व्यक्त बर्बाद किए आप एडमिट कार्ड को घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं.

कब तक आएगा एडमिट कार्ड?

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) सीएचएसएल के टियर 1 परीक्षा 8 सितंबर 2025 से परीक्षा शुरू है. अगर SSC द्वारा सीएचएसएल परीक्षा की तारीख में कोई बदलाव नहीं हुआ तो उम्मीदवारों को एग्जाम डेट से चार दिन पहले यानी 4 सितंबर 2025 को एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड मिल सकता है. अभी तक तारीख में बदलाव को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है.

क्या होगा एसएससी सीएचएसएल टियर 1 एग्जाम का पैटर्न?

एसएससी सीएचएसएल टियर 1 परीक्षा का कुल समय 60 मिनट होगा. इस दौरान कुल 100 सवाल पूछे जाएंगे और गलत जवाब देने पर निगेटिव मार्किंग भी होगी. परीक्षा के दौरान गणित, सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी और सामान्य बुद्धिमता जैसे विशेष पर सवाल होंगे. अधिक जानकारी या किसी तरह के अपडेट के लिए आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं. यहां पर CHSL एडमिट कार्ड के जारी होने पर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा.

SSC CHSL Admit Card को कैसे करें डाउनलोड?

कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. ssc.gov.in पर आपको ‘Quick Links’ का ऑप्शन शो होगा. इस पर क्लिक करने पर Admit Card का भी एक सेक्शन दिख जाएगा. एडमिट कार्ड जारी होने पर सामने ही लिंक शो हो जाएगा जिस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं. वेबसाइट पर रोल नंबर और पासवर्ड को एंटर करके लॉगिन करें. इसके बाद एडमिट कार्ड शो हो जाएगा जिसे डाउनलोड बटन को दबाकर डाउनलोड कर सकेंगे. प्रिंट आउट पर क्लिक करने के बाद एडमिट कार्ड का प्रिंट भी निकलवा सकते हैं.

