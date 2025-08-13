Study in USA: अमेरिका में करना चाहते हैं पढ़ाई? प्लान बनाने से पहले जान लें वीजा से लेकर अन्य नए बदलाव

Study in America: आप एक भारतीय हैं और विदेश में पढ़ाई की योजना बना रहे हैं या फिर अमेरिका में पढ़ाई करने की प्लानिंग है? अगर हां, तो आपको वहां जाने से पहले कुछ नए नियमों के बारे में पता होना चाहिए. साथ ही किस चीज की जरूरत है और क्या जरूरी है? इसकी भी जानकारी होनी जरूरी है. इस साल 2025 में अमेरिकी सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव किया था उसके बारे में हर उस छात्र को पता होना चाहिए जो अमेरिका में स्टडी करने जाना चाहता है.

अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए क्या जरूरी है?

भारतीय छात्रों के लिए अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए जरूरी है कि वो शैक्षणिक योग्यता और अंग्रेजी भाषा दक्षता प्राप्त करें. इसके लिए IELTS या TOEFL जरूरी है. सिर्फ इतना ही नहीं, SAT या ACT जैसे स्टैंडराइज टेस्ट में अच्छे अंक को हासिल करना भी जरूरी है.

अमेरिका में पढ़ाई के लिए क्या है वीजा से संबंधित नियम?

जून 2025 में छात्रों के लिए वीजा पर लगी रोक को हटा दिया गया था, लेकिन इसके नियमों में थोड़ा बदलाव किया गया था. दरअसल, विदेश विभाग ने नए दिशा-निर्देशों के तहत वीजा स्क्रीनिंग की शुरुआत की है. ऐसे में पढ़ाई के लिए इच्छुक विदेशी छात्रों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की प्रोफाइल की स्क्रीनिंग करानी होगी. इस योजना को लाने के पीछे का कारण ये रहा कि छात्र के सोशल मीडिया को देखकर ये पता किया जा सके कि वो कोई अमेरिका विरोधी कंटेट या पोस्ट तो शेयर नहीं करता है. वीजा प्रक्रिया के लिए आवेदकों की ऑनलाइन उपस्थिति बेहद जरूरी होगी. ये कॉन्सुलर जांच का एक हिस्सा होगा. विदेशी विभाग की ओर से इसे ‘विस्तारित जांच और जांच’ प्रक्रिया बताया जा रहा है.

इसके अलावा एक बदलाव और रहा जो इंटरव्यू एक्सेप्शन गाइडलाइन्स के अपडेट के तहत है. इसमें बताया गया कि कौन सा आवेदक पर्सनल इंटरव्यू वेवर के पात्र हो सकते हैं. विभाग की ओर से छूट के लिए एलिजिबल कैटेगरी को भी सीमित कर दिया है. इसका मतलब है कि ज्यादा वीजा आवेदकों को पर्सनल इंटरव्यू में शामिल होने की उम्मीद करनी चाहिए, जब तक कि वो इंटरव्यू एक्सेप्शन मानदंडों को पूरा न करें.

आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखना भी जरूरी

अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए आवेदकों के लिए जरूरी है कि वो कुछ आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखें. विदेश विभाग- DHS/ICE (SEVP) और USCIS की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल सकते हैं. यहां से आप सभी तरह की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं. वेबसाइट पर दिशानिर्देश, समय-सीमा और पात्रता नियमों को देख सकते हैं. इसके अलावा किसी अन्य वेबसाइट पर भरोसा न करें.

भारतीय छात्रों के लिए अमेरिका में पढ़ाई खर्च कितना होगा?

अमेरिका में पढ़ाई करना थोड़ा खर्चीला हो सकता है. यहां की यूनिवर्सिटी से लेकर, ट्यूशन फीस, खाना पीना, रहना और अन्य खर्च हैं जो अधिक खर्च करा सकते हैं. आमतौर पर एक छात्र पर प्रति वर्ष करीब 35 लाख तक का खर्च पड़ सकता है. जबकि, इससे ज्यादा भी खर्च हो सकता है.