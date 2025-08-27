Success Story: IIT इंजीनियरिंग और मेडिकल करियर छोड़ पति-पत्नी बने IAS और IPS, जानें UPSC परीक्षा क्लियर करने वाली इस जोड़ी की सफलता की कहानी

Success Story: कहते हैं ‘करने वाले बहाने नहीं ढूंढ़ा करते हैं वो करके दिखाते हैं.’ कुछ ऐसा ही एक जोड़ी ने कर डाला है और लाखों-करोड़ों लोगों के लिए एक उदाहरण बन चुके हैं. अगर आप कुछ करना चाहों तो उसे करने से आपकी घंटों की नौकरी या प्रेम संबंध तक नहीं रोक सकता है. IIT इंजीनियरिंग छोड़ने वाले तुषार सिंगला और मेडिकल करियर छोड़ने वाली नवजोत सिमी ने अपनी सफलता से इस बात की पुष्टि की है. दोनों पति-पत्नी ने अपना करियर छोड़ा और वो आज सिविल सेवा कर रहे हैं. उनकी सफलता की कहानी मेहनत के नमकीन पसीने और प्यार की मिठास से भरी हुई है. प्रेम के बंधन में बंधे दोनों प्रेमी ने करियर में सफलता हासिल करने के बाद सात फेरों के साथ शादी के रिश्ते में बंधने का फैसला किया. इनकी सफलता की कहानी हर किसी को जरूर जाननी चाहिए.

पति-पत्नी ने रचा इतिहास

पति ने IAS और पत्नी ने IPS बनकर इतिहास रच दिया है और कई लोगों के लिए प्रेरणा बने हैं कि कैसे अपने सपनों को आप करियर और रिश्ता निभाते हुए पूरा कर सकते हैं. मेहनत, लग्न, भरोसे और प्यार के साथ दोनों ने UPSC परीक्षा को क्लियर किया और अपने सपने को पूरा करके दिखाया है. आइए इस प्रेरणादायक जोड़ी के बारे में विस्तार से जानते हैं.

IAS तुषार सिंगला की कहानी

सबसे पहले बात करते हैं IIT इंजीनियरिंग छोड़कर IAS बनने वाले तुषार सिंगला के सफलता की कहानी की तो उन्होंने IIT दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की. इसके बाद उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में JNU से पोस्ट-ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की. यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम प्री और मेंस का पहला प्रयास साल 2013 में किया गया. इसके बाद उन्होंने दूसरी बार कोशिश 2014 में की और AIR 86 प्राप्त कर लिया.

इसके बाद तुषार सिंगला IAS अधिकारी बन गए और साल 2015 से सिविल सेवा में कार्यरत हैं. पश्चिम बंगाल में IAS तुषार सिंगला SDO के पद पर तैनात रहे और फिर बिहार के बेगूसराय में वो DM जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे.

IPS नवजोत सिमी की कहानी

वहीं, बात करें IAS तुषार सिंगला की पत्नी और मेडिकल फील्ड छोड़कर IPS बनी नवजोत सिमी के सफलता की कहानी की तो इन्होंने बाबा जसवंत सिंह डेंटल कॉलेज, लुधियाना से BDS की डिग्री हासिल की है. पंजाब के गुरदासपुर की रहने वाली नवजोत सिमी ने साल 2017 में UPSC CSE में AIR 735 हासिल किया था. इसके बाद वो IPS अधिकारी बन गई. ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद की सरदार वल्लभभाई पटेल पुलिस अकादमी गई और फिर बिहार कैडर में ACP पटना और अन्य जिलों में पुलिस अधिकारी के तौर पर काम किया.

IAS तुषार और IPS नवजोत की प्रेम कहानी

सोशल मीडिया पर IAS तुषार और IPS नवजोत सिमी की कहानी लोगों के बीच काफी पसंद की जा रही है. दोनों की मुलाकात यूपीएससी की तैयारी के दौरान हुई थी. दोनों ही पंजाब के रहने वाले हैं और यूपीएससी की कोचिंग के दौरान मिले थे और सिविल सेवा के क्षेत्र में समान थे. काफी समय तक एक दूसरे को डेट किया और जब दोनों ने यूपीएससी में सफलता हासिल कर ली तो शादी करने का भी फैसला लिया. 14 फरवरी 2020 को IAS तुषार और IPS नवजोत ने शादी कर ली. इनकी सफल जिंदगी के पीछे दोनों का एक दूसरे को सपोर्ट करना और एक दूसरे पर विश्वास रखना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

