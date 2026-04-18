IIT में रिजेक्शन से लेकर मेटा में करोड़ों की नौकरी तक, कैसे रंग लाई इस भारतीय इंजीनियर की मेहनत?

India Software Engineer: कहते हैं 'मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है'. यह कहावत हमारे आसपास कई लोगों में सटीक बैठती है. उनकी सक्सेस स्टोरीज सभी को प्रेरित करती हैं. इंटरनेट पर अमित दत्ता नाम के एक शख्स की ऐसी ही एक कहानी सामने आई है, जिन्हें देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान IIT में एडमिशन तो नहीं मिला, लेकिन फिर उनके जीवन में ऐसा मोड़ आया, जिसने उन्हें सैकड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बना दिया.

IIT में नहीं मिला प्रवेश

लंदन में रहने वाले अमित दत्ता ने अपनी लाइफ जर्नी शेयर की है. उन्होंने बताया कि कैसे वह IIT एंट्रेंस एग्जाम में असफल होने के बाद मेटा में 1.7 करोड़ रुपये के सैलरी पर नौकरी हासिल करने में सफल रहे. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि साल 2018 में वह IIT में प्रवेश नहीं पा सके. एक ओर उनके दोस्तों ने वहां एडमिशन मिलने का जश्न बनाया तो वहीं दत्ता ने एक कम प्रसिद्ध संस्थान में एडमिशन लिया. इसे वह अपनी हार के बदले अपनी सोच में महत्वपूर्ण मोड़ बताते हैं.

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जीतोड़ मेहनत की

अमित ने अपने वीडियो कैप्शन में लिखा,' मैंने उस कॉलेज के लिए दुख जताना छोड़ दिया, जिसमें मुझे एडमिशन नहीं मिला और एक ऐसा इंजीनियर बनने की शुरुआत की जिसका क्रेडिट कोई कॉलेज नहीं ले सकता.' अमित ने बताया कि उनकी जर्नी इतनी आसान नहीं थी.

साल 2021 में कई हफ्तों की तैयारी के बावजूद वह माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप के लिए रिजेक्ट हो गए. हालांकि, उन्होंने हार नहीं मानी और अगले ही साल उन्हें गूगल में फुट टाइम नौकरी मिल गई. यहां उन्होंने 2 साल तक अपनी स्किल सुधारी और काम के सिलसिले में कई इंटरनेशनल ट्रिप्स कीं, जिसमें एक बिजनेस ट्रिप सिंगापुर की भी थी.

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केवल संस्थानों में नहीं छिपी सफलता

अमित के मुताबिक इसके बाद मेटा ने उनसे अपने लंदन ऑफिस में एक पद के लिए संपर्क किया. 6 कठिन इंटरव्यू के बाद उन्हें यह पद मिला और वह ब्रिटेन में ट्रांसफर हो गए. यह ऐसा अवसर था, जिसे वह अपने लिए बेहद कठिन और अकल्पनीय मानते थे. अमित दत्ता के इस पोस्ट पर कई लोगों ने रिएक्शन दिया है. कई लोगों को उनकी कहानी प्रेरणादायक लगी है. वहीं कुछ यूजर्स ने कहा कि उनका अनुभव इस धारणा को चुनौती देता है कि पेशेवर सफलता का एकमात्र मार्ग प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ही है.