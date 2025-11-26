10 महीनों में खड़ी की ₹10.5 करोड़ मुनाफे वाली कंपनी, जल्दी ही होगा ग्लोबल एक्सपेंशन; कमाल है गुजराती लड़की और राजस्थानी छोरे का ये स्टार्टअप

Success Story of Launched Global: भारत में अभी स्टार्टअप का दौर चल रहा है और रोजाना कई स्टार्टअप की नई कहानियां बनती रहती हैं. लेकिन ये सफलता की कहानी न सिर्फ चौंकाने वाली होती है, बल्कि यह साबित भी करती है कि मजबूत इरादे और सही नजरिए से इंसान किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है. ऐसी ही एक स्टार्टअप कंपनी है लॉन्च्ड ग्लोबल (Launched Global). ये एडटेक कंपनी बेंगलुरू में स्थित है, जिसने सिर्फ 10 महीनों में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. दिसंबर 2024 में शुरू हुई इस कंपनी ने अब तक 25,000 छात्रों को सेवाएं दी हैं और 10.5 करोड़ रुपये का रेवेन्यू कमाया है.

कैसे हुई लॉन्च्ड ग्लोबल की शुरुआत?

लॉन्च्ड ग्लोबल की कहानी, अहमदाबाद की काजल दवे और उदयपुर के रितेश जैन के सपनों के साथ शुरू होती है. इसकी शुरुआत 2024 में काजल के ब्रेकअप के बाद हुई, तब उन्होंने कुछ नया शुरू करने की प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का फैसला किया. वे अहमदाबाद में एडटेक कंपनी को जमीन से उठाने का अनुभव रखती थी. वहीं दूसरी ओर, न्यूजीलैंड से एमबीए कर लौटे रितेश जैन को टेलीकॉम और विदेशी शिक्षा कंसल्टिंग में अच्छा अनुभव था, लेकिन वे भारत आकर युवाओं की क्षमता को ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना चाहते थे. सितंबर 2024 में जब दोनों बेंगलुरू में मिले, तो उनका विजन एक हो गया.

जीरो फंडिंग से हुई शुरुआत

जनवरी 2025 में जब लॉन्च्ड ग्लोबल ने अपना ऑपरेशन शुरू किया, तब उनके पास न तो कोई बाहरी फंडिंग थी और न ही इन्वेस्टर्स का सहारा. काजल और रितेश ने अपनी मेहनत और क्लियर मॉडल पर भरोसा किया. टीम बनाने, ट्रेनिंग देने और पूरे मॉडल को जमीन पर उतारने में शुरुआत में मुश्किलें आईं, लेकिन इन्हीं संघर्षों ने कंपनी को मजबूत बनाया. एडटेक की दुनिया में यह एक रेयर रिकॉर्ड है कि कंपनी ने सिर्फ कुछ महीनों में ही जुलाई तक मुनाफा कमाना शुरू कर दिया, जो उनके मजबूत बिजनेस मॉडल और सटीक रणनीति को दर्शाता है.

तीन मुख्य क्षेत्रों पर किया फोकस

लॉन्च्ड ग्लोबल ने तीन मुख्य क्षेत्रों पर फोकल किया, जिसमें अपस्किलिंग, स्टडी अब्रोड और हेल्थकेयर जॉब्स शामिल हैं.

अपस्किलिंग: एआई, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी जैसे हाई डिमांड वाले कोर्स को हिंग्लिश में लाइव मेंटर-आधारित ट्रेनिंग देना, ताकि छोटे शहरों के छात्र आसानी से सीख सकें.

स्टडी अब्रोड : दुनिया के 500 से ज्यादा यूनिवर्सिटी में छात्रों को बिना फि के एडमिशन असिस्टेंस, वीजा सपोर्ट और स्कॉलरशिप गाइडेंस प्रदान करना.

हेल्थकेयर जॉब्स: जर्मनी में नर्सों और मेडिकल स्टाफ की कमी को देखते हुए, भारतीय पेशेवरों को जर्मन भाषा की ट्रेनिंग और नौकरी दिलवाने में मदद करना.

25,000 छात्रों पर असर

उनकी से सेवा का असर साफ दिखाई देता है. कंपनी से जुड़ी लगभग 90% छात्र छोटे शहरों और कॉलेजों से हैं. अब तक 300 से ज्यादा युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी मिल चुकी है और 100 से अधिक छात्र विदेश में हाई एजुकेशन के अवसर पा चुके हैं. इस शानदार सफलता के बाद, लॉन्च्ड ग्लोबल अब तेजी से अपने ग्लोबल एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रही है, ताकि भारत के कौशल को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाया जा सके.