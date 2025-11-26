Advertisement
trendingNow13018889
Hindi Newsकरियर

10 महीनों में खड़ी की ₹10.5 करोड़ मुनाफे वाली कंपनी, जल्दी ही होगा ग्लोबल एक्सपेंशन; कमाल है गुजराती लड़की और राजस्थानी छोरे का ये स्टार्टअप

Success Story: भारतीय स्टार्टअप की अलग-अलग कहानियां रोजाना हमें सुनने को मिलती है. इस खबर में हम एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में बताएंगे, जिसमें मजबूत इरादे और सही नजरिए से एक अलग मुकाम बनाया है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 26, 2025, 01:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

10 महीनों में खड़ी की ₹10.5 करोड़ मुनाफे वाली कंपनी, जल्दी ही होगा ग्लोबल एक्सपेंशन; कमाल है गुजराती लड़की और राजस्थानी छोरे का ये स्टार्टअप

Success Story of Launched Global: भारत में अभी स्टार्टअप का दौर चल रहा है और रोजाना कई स्टार्टअप की नई कहानियां बनती रहती हैं. लेकिन ये सफलता की कहानी न सिर्फ चौंकाने वाली होती है, बल्कि यह साबित भी करती है कि मजबूत इरादे और सही नजरिए से इंसान किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है. ऐसी ही एक स्टार्टअप कंपनी है  लॉन्च्ड ग्लोबल (Launched Global). ये एडटेक कंपनी बेंगलुरू में स्थित है, जिसने सिर्फ 10 महीनों में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. दिसंबर 2024 में शुरू हुई इस कंपनी ने अब तक 25,000 छात्रों को सेवाएं दी हैं और 10.5 करोड़ रुपये का रेवेन्यू कमाया है. 

 

कैसे हुई लॉन्च्ड ग्लोबल की शुरुआत?
लॉन्च्ड ग्लोबल की कहानी, अहमदाबाद की काजल दवे और उदयपुर के रितेश जैन के सपनों के साथ शुरू होती है. इसकी शुरुआत 2024 में काजल के ब्रेकअप के बाद हुई, तब उन्होंने कुछ नया शुरू करने की प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का फैसला किया. वे अहमदाबाद में एडटेक कंपनी को जमीन से उठाने का अनुभव रखती थी. वहीं दूसरी ओर, न्यूजीलैंड से एमबीए कर लौटे रितेश जैन को टेलीकॉम और विदेशी शिक्षा कंसल्टिंग में अच्छा अनुभव था, लेकिन वे भारत आकर युवाओं की क्षमता को ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना चाहते थे. सितंबर 2024 में जब दोनों बेंगलुरू में मिले, तो उनका विजन एक हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

 

जीरो फंडिंग से हुई शुरुआत
जनवरी 2025 में जब लॉन्च्ड ग्लोबल ने अपना ऑपरेशन शुरू किया, तब उनके पास न तो कोई बाहरी फंडिंग थी और न ही इन्वेस्टर्स का सहारा. काजल और रितेश ने अपनी मेहनत और क्लियर मॉडल पर भरोसा किया. टीम बनाने, ट्रेनिंग देने और पूरे मॉडल को जमीन पर उतारने में शुरुआत में मुश्किलें आईं, लेकिन इन्हीं संघर्षों ने कंपनी को मजबूत बनाया. एडटेक की दुनिया में यह एक रेयर रिकॉर्ड है कि कंपनी ने सिर्फ कुछ महीनों में ही जुलाई तक मुनाफा कमाना शुरू कर दिया, जो उनके मजबूत बिजनेस मॉडल और सटीक रणनीति को दर्शाता है.

 

तीन मुख्य क्षेत्रों पर किया फोकस
लॉन्च्ड ग्लोबल ने तीन मुख्य क्षेत्रों पर फोकल किया, जिसमें अपस्किलिंग, स्टडी अब्रोड और हेल्थकेयर जॉब्स शामिल हैं. 
अपस्किलिंग: एआई, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी जैसे हाई डिमांड वाले कोर्स को हिंग्लिश में लाइव मेंटर-आधारित ट्रेनिंग देना, ताकि छोटे शहरों के छात्र आसानी से सीख सकें.
स्टडी अब्रोड : दुनिया के 500 से ज्यादा यूनिवर्सिटी में छात्रों को बिना फि के एडमिशन असिस्टेंस, वीजा सपोर्ट और स्कॉलरशिप गाइडेंस प्रदान करना. 
हेल्थकेयर जॉब्स: जर्मनी में नर्सों और मेडिकल स्टाफ की कमी को देखते हुए, भारतीय पेशेवरों को जर्मन भाषा की ट्रेनिंग और नौकरी दिलवाने में मदद करना.

 

25,000 छात्रों पर असर
उनकी से सेवा का असर साफ दिखाई देता है. कंपनी से जुड़ी लगभग 90% छात्र छोटे शहरों और कॉलेजों से हैं. अब तक 300 से ज्यादा युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी मिल चुकी है और 100 से अधिक छात्र विदेश में हाई एजुकेशन के अवसर पा चुके हैं. इस शानदार सफलता के बाद, लॉन्च्ड ग्लोबल अब तेजी से अपने ग्लोबल एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रही है, ताकि भारत के कौशल को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाया जा सके.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

success storyLaunched Global

Trending news

कामरा की टी-शर्ट पर बड़ा बवाल, BJP ने कॉमेडियन के खिलाफ दी पुलिस कार्रवाई की चेतावनी
Kunal Kamra
कामरा की टी-शर्ट पर बड़ा बवाल, BJP ने कॉमेडियन के खिलाफ दी पुलिस कार्रवाई की चेतावनी
चीफ जस्टिस की बेंच में क्यों बैठे विदेशी जज? फिर CJI ने कहा, हिंदी में बात करेंगे
Supreme Court News
चीफ जस्टिस की बेंच में क्यों बैठे विदेशी जज? फिर CJI ने कहा, हिंदी में बात करेंगे
हमारी सेना में घुसपैठ की कोशिश में थी मिशनरियों की कट्टर मानसिकता: विश्व हिंदू परिषद
#Supreme Court
हमारी सेना में घुसपैठ की कोशिश में थी मिशनरियों की कट्टर मानसिकता: विश्व हिंदू परिषद
संविधान निर्माता बाबा साहब के इन शब्दों ने बदली थी दलितों की जिंदगी
Constitution Day
संविधान निर्माता बाबा साहब के इन शब्दों ने बदली थी दलितों की जिंदगी
चंडीगढ़ से फिर उठेगी विरोध की 'चिंगारी'; क्या 5 साल बाद किसान दोहराएंगे पटकथा?
Farmers protest
चंडीगढ़ से फिर उठेगी विरोध की 'चिंगारी'; क्या 5 साल बाद किसान दोहराएंगे पटकथा?
कश्मीर में हाड़कंपा देने वाली ठंड, पेड़ों पर जमी बर्फ, इस सीजन का रिकॉर्ड टूटा
coldest
कश्मीर में हाड़कंपा देने वाली ठंड, पेड़ों पर जमी बर्फ, इस सीजन का रिकॉर्ड टूटा
कौन हैं बेनी मेनाशे यहूदी? भारत से 5800 यहूदियों को इजरायल क्यों ले जाएगा अपने देश
Jews
कौन हैं बेनी मेनाशे यहूदी? भारत से 5800 यहूदियों को इजरायल क्यों ले जाएगा अपने देश
'नहीं चलेगा दूसरी शादी...,' HC का आदेश, पहली पत्नी को देना होगा गुजारा भत्ता
Kerala High Court
'नहीं चलेगा दूसरी शादी...,' HC का आदेश, पहली पत्नी को देना होगा गुजारा भत्ता
एक मीटिंग से बदले सिद्धारमैया के सुर; अब शिवकुमार ने छेड़ी 'सीक्रेट डील' की चर्चा
Karnataka News
एक मीटिंग से बदले सिद्धारमैया के सुर; अब शिवकुमार ने छेड़ी 'सीक्रेट डील' की चर्चा
'दो दशकों में भारत पूरा करेगा आजादी के 100 साल..', देश वासियों को PM मोदी ने लिखा खत
PM Modi Letter
'दो दशकों में भारत पूरा करेगा आजादी के 100 साल..', देश वासियों को PM मोदी ने लिखा खत