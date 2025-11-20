Advertisement
Hindi Newsकरियर

नहीं कर पाते अपने 'शौक' पर भरोसा? जानें मुस्तफा की कहानी, जिसने अपने पैशन के बलबूते खड़ा कर दिया करोड़ों का बिजनेस

Success Story: अक्सर लोग काम और शौक को अलग-अलग रखते हैं. लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर आप अपने शौक को ही अपना काम बना लें, तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी. इस खबर में हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे, जिसने अपने शौक पर भरोसा किया और आज करोड़ो का मालिक बन गया. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 20, 2025, 02:28 PM IST
नहीं कर पाते अपने 'शौक' पर भरोसा? जानें मुस्तफा की कहानी, जिसने अपने पैशन के बलबूते खड़ा कर दिया करोड़ों का बिजनेस

Mustufa Ali Success Story: नौकरी और जिम्मेदारियों को पूरा करने पीछे भागते-भागते हम अपने शौक को पीछे छोड़ देते हैं. लेकिन जब इंसान अपने पैशन और शौक के पीछे भागता है, तो वह कल्पना से भी ज्यादा पा सकता है. ऐसा ही कुछ हुआ हैदराबाद के रहने वाले मुस्तफा अली के साथ. मुस्तफा विप्रो में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे. लेकिन उन्हें कारों का शौक था, तो उन्होंने 2019 में नौकरी छोड़कर कारों का शोरूम 'कार डिपो' खोलने का फैसला किया. मुस्तफा के इस फैसले ने आज उन्हें करोड़ों का मालिक बना दिया है.

 

शौक बनाया बिजनेस 
मुस्तफा एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं. बचपन से ही उनमें बिजनेस करने का शौक था. स्कूल के दिनों से ही वे दोस्तों को छोटी-छोटी चीजें बेचकर कमाई करते रहे हैं. ऐसे में धीरे-धीरे बिजनेस करने की समझ उनमें और गहरी होती चली गई. वहीं इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें विप्रो में नौकरी लग गई और उन्होंने बेंगलुरु, लंदन और अमेरिका जैसे शहरों में काम लिया. लेकिन हमेशा से ही उन्हें कुछ अलग करने का मन था. वहीं कारों को लेकर उनका शौक था ही. 

2016 में खरीदी पहली पुरानी कार
कारों का शौक उन्हें कॉलेज के समय से ही शुरू हो गया था. वे कारों के बारे में इतनी जानकारी रखते थे, कि दोस्त और रिश्तेदार उनसे ही कार खरीदने की सलाह लेते थ. 2016 में मुस्तफा ने अपने पहली पुरानी कार खरीदी, जिसे उन्होंने कुछ महीनों के बाद ही मुनाफे में बेच दी. इसी दौरान उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने इस शौक से बिजनेस शुरू कर सकते हैं. शुरुआत में वे लोगों को कार खरीदने-बेचने में मदद करते थे और धीरे-धीरे ये काम इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने इसका ही बिजनेस करने का फैसला किया.

 

2018 में 'कार डिपो' को किया रजिस्टर
इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा. 2018 में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और 'कार डिपो' नाम की एक फर्म को रजिस्टर किया. 2019 में उन्होंने हैदराबाद के जुबली हिल्स में 1,800 वर्ग फुट की किराए की जगह की और सरिफ 5 कारों से कारोबार शुरू कर दिया. आज के समय में 'कार डिपो' मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मारुति से लेकर टाटा और महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियों की कारों की खरीद-बिक्री करता है. कंपनी की सबसे सस्ती कार लगभग 4 लाख की होती है. वहीं कुछ इंपोर्टेड गाड़ियां 1 करोड़ रुपये तक की कीमत की होती हैं. हर कार से कंपनी 5 से 10% का मुनाफा कमाती है. 

Reetika Singh

success story in hindisuccess story of Mustufa Ali

