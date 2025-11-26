केंचुए बेचकर बना लखपति, प्रेफेसरी ने नौकरी छोड़ शौक को बिजनेस; आज ₹30 लाख की सालाना कमाई

Pramod Saharan Success Story: आमतौर पर नौकरी और बिजनेस को लोग अलग-अलग रखते हैं. लेकिन हरियाणा के भिवानी के रहने वाले प्रमोद सहारन की कहानी उन सभी लोगों के लिए प्ररेणा है, जो अपने शौक को बिजनेस में बदलना चाहते हैं. प्रमोद सिविल इंजीनियरिंग में एम.टेक थे और एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी कर रहे थे. लेकिन कोरोना में लगे लॉकडाउन ने उनकी जिंदगी को जैसे बदल ही दिया. उन्होंने बागवानी करना शुरू कर दिया, जो कि उनके बचपन का सपना था. उन्होंने वर्मीकम्पोस्ट (केंचुआ खाद) बनाना शुरू किया. उनका ये शौक धीरे-धीरे एक सफल कारोबार में बदल गया, जिससे आज वह सालाना करीब 30 करीब लाख रुपये कमा रहे हैं.

सिर्फ 500 से हुई शुरुआत

प्रमोद सहारन ने इसकी शुरुआत बहुत छोटे पैमाने पर की थी. उन्होंने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (HAU) से खाद बनाने के लिए उपयुक्त 'आइसेनिया फीटिडा' किस्म के 1 किलो केंचुए सिर्फ 500 रुपये में खरीदे थे. उन्होंने केंचुओं को गाय के गोबर के साथ घर के बगीचे के एक कोने में रखा. हालांकि शुरुआत में उन्हें असफलता मिली, लेकिन क्लोरीन वाला पानी डालने से उके सारे केंचुए मर गए.

नौकरी छोड़कर की खेती की शुरुआत

पहले छोटी कोशिश की सफलता और व्यवसाय की क्षमता को पहचानते हुए, प्रमोद ने मार्च 2021 में अपनी प्रेफेसर की नौकरी छोड़ने का फैसला लिया. उन्होंने हिसार के कैमरी गांव में अपने पैतृक खेत पर पूरा ध्यान केंद्रित किया. साथ ही 300 रुपये प्रति किलो की दर से 60 किलो केंचुए खरीदें और 4 फीट चौड़े और 30 फीट लंबे पांच वर्मीबेड तैयार किए. हर बेट पर उन्हें करीब 1700 -1800 किलो गोबर डाला गया. पहले ही उत्पादन में इन पांच बेंड से 40 क्विटल खाद तैयार हुई, जिसे बेचकर उन्हें 26,000 रुपये का फायदा हुआ. इससे उन्हें इस बिजनेस में कॉन्फिडेंस बढ़ा.

पांच बेड से 120 बेड तक का सफर

इस सफलता के बाद उन्होंने तेजी से बिस्तार किया. उन्होंने पैतृक खेत के लगभग एक एकड़ खाली हिस्से का इस्तेमाल करते हुए वर्मीबेड की संख्या को 5 से बढ़ाकर पहले 50 और फिर 85 तक पहुंचाया. अभी उनकी यूनिट में 120 वर्मीकम्पोस्ट बेड हैं. एक बेड को पूरी तरह तैयार होने में करीब तीन महीने लगते हैं, जिसका मतलब है कि एक साल में तीन चक्र लिए जा सकते हैं. इसके अनुसार, उनकी यूनिट से साल भर में 2,700 क्विंटल से ज्यादा वर्मीकम्पोस्ट का उत्पादन हो रहा है. हालांकि अब वे खास के साथ-साथ केंचुए भी बेचते हैं. वर्मीकम्पोस्ट का औसत मूल्य 800 रुपये प्रति क्विंटल मिलता है, जिससे उन्हें सालाना करीब 22 लाख रुपये की इनकम होती है. इसके साथ-साथ उन्होंने केंचुए बेचकर उन्हें 7 से 8 लाख रुपये का फायदा हुआ. इस हिसाब से उन्हें सालाना इनकम 30 लाख रुपये तक पहुंच जाती है.