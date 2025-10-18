Success Story: माता-पिता खेतिहर मजदूर, गरीबी तोड़ न सकी हौसला, 5000 सैलरी से ऐसे हासिल किया 40 लाख रुपये का पैकेज, जानें दिनेश की सफलता की कहानी

Success Story of Dinesh: कहते हैं ‘हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल तुझे तेरा मुकाम मिल ही जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल तो करके देख, तुझको काफिला खुद बन जाएगा.’ परिस्थिति कैसी भी हो अगर कुछ करने का ठान लिया जाए तो किसी भी कठिनाइयों में आसानी से आप सफलता हासिल कर सकते हैं. ये सीख पॉलिटेक्निक से इंजीनियर बने दिनेश दे सकते हैं. बचपन से जवानी की शुरुआत तक दिनेश बहुत कुछ देखा. मां दिन भर घर से बाहर सिर्फ बच्चों के पालन-पोषण के लिए रहती थी और पिता भी मजदूरी करते थे. माता-पिता का खेतिहर मजदूर होना, दो वक्त की रोटी के गुजारे के लिए काफी था लेकिन अच्छी शिक्षा और बेहतर करियर बनाने के लिए दिन-रात की मेहनत भी काम न आ पाती.

मुफ्त हॉस्टल से बढ़ाया कदम

अपने घर की परिस्थिति और गरीबी को देखते हुए दिनेश ने 10वीं फैसला किया कि अब वो स्कूल से 12वीं नहीं करेगा और मुफ्त मिल रहे हॉस्टल के कारण पॉलिटेक्निक करने का सोचा. पढ़ाई में तेज और टॉप करने वाले दिनेश के लायक वो खास अच्छी जगह न थी लेकिन उनके लिए लाइफ का टर्निंग पॉइंट यहीं से रहा.

पॉलिटेक्निक के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू

घर की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वो आगे पढ़ भी पाते लेकिन कहते हैं कि भगवान साथ हो तो रास्ते के हर काटे फूल जैसे हो जाते हैं, बस ऐसा ही के साथ दिनेश हुआ. पॉलिटेक्निक के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग करने का सोचा और वो इसे अपने भाई के प्रोत्साहन और आर्थिक मदद के जरिए कर सके. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भाई की नौकरी लगी तो दिनेश के लिए एक बड़ा सहारा रहा और उन्होंने बीटेक की पढ़ाई पूरी कर ली.

5000 रुपये में करियर की शुरुआत

बीटेक डिग्री हासिल करने के बाद दिनेश ने बेंगलुरु में एक कंपनी में जूनियर वेब डेवलपर के रूप में जॉइन किया. उस दौरान उनकी मासिक सैलरी 5000 रुपये महीना थी. कम सैलरी में गुजारा तो नहीं था लेकिन काम को सीखने का जुनून जिंदा था. उन्होंने कोडिंग और वेब डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखा, अपनी स्किल को बढ़ाया.

5000 से 40 लाख रुपये तक पैकेज

इंजीनियरिंग डिग्री के बाद स्किल्स को बढ़ाने के लिए लगातार की गई कोशिश ने उन्हें सफलता दिलाई. ऐसे में उन्हें उसी बेंगलुरु कंपनी में इंजीनियरिंग मैनेजर का पद मिला. इसके साथ ही उनकी सालाना सैलरी 48 लाख तक पहुंच गई. जहां पहले उस कंपनी में 5000 रुपये महीना सैलरी पा रहे थे. 48 लाख का पैकेज होने पर 4 लाख रुपये मासिक सैलरी हो गई. आज उनके पास खुद की कार और 5 एकड़ जमीन है. इनकी सफलता की कहानी से सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए. हर किसी को सीखना चाहिए कि अच्छी नौकरी और सफलता के लिए स्किल को बढ़ाना और सीखते रहना बहुत जरूरी है.

