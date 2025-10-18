Advertisement
trendingNow12966652
Hindi Newsकरियर

Success Story: माता-पिता खेतिहर मजदूर, गरीबी तोड़ न सकी हौसला, 5000 सैलरी से ऐसे हासिल किया 40 लाख रुपये का पैकेज, जानें दिनेश की सफलता की कहानी

Success Story of Dinesh: माता-पिता खेतिहर मजदूर, खाने का ठिकाना नहीं, परिस्थिति ऐसी कि बस जैसे-तैसे गुजारा हो रहा था लेकिन फिर एक दिन 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक करने का सोचा और वो भी इसलिए क्योंकि मुफ्त में हॉस्टल मिल रहा था, लेकिन किसे पता था कि यहां से ही दिनेश की जिंदगी में यू-टर्न पॉइंट आ जाएगा और फिर नए सफर की शुरुआत हो जाएगी. आइए दिनेश की सफलता की कहानी विस्तार से जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 18, 2025, 10:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Success Story: माता-पिता खेतिहर मजदूर, गरीबी तोड़ न सकी हौसला, 5000 सैलरी से ऐसे हासिल किया 40 लाख रुपये का पैकेज, जानें दिनेश की सफलता की कहानी

Success Story of Dinesh: कहते हैं ‘हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल तुझे तेरा मुकाम मिल ही जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल तो करके देख, तुझको काफिला खुद बन जाएगा.’ परिस्थिति कैसी भी हो अगर कुछ करने का ठान लिया जाए तो किसी भी कठिनाइयों में आसानी से आप सफलता हासिल कर सकते हैं. ये सीख पॉलिटेक्निक से इंजीनियर बने दिनेश दे सकते हैं. बचपन से जवानी की शुरुआत तक दिनेश बहुत कुछ देखा. मां दिन भर घर से बाहर सिर्फ बच्चों के पालन-पोषण के लिए रहती थी और पिता भी मजदूरी करते थे. माता-पिता का खेतिहर मजदूर होना, दो वक्त की रोटी के गुजारे के लिए काफी था लेकिन अच्छी शिक्षा और बेहतर करियर बनाने के लिए दिन-रात की मेहनत भी काम न आ पाती.

मुफ्त हॉस्टल से बढ़ाया कदम

अपने घर की परिस्थिति और गरीबी को देखते हुए दिनेश ने 10वीं फैसला किया कि अब वो स्कूल से 12वीं नहीं करेगा और मुफ्त मिल रहे हॉस्टल के कारण पॉलिटेक्निक करने का सोचा. पढ़ाई में तेज और टॉप करने वाले दिनेश के लायक वो खास अच्छी जगह न थी लेकिन उनके लिए लाइफ का टर्निंग पॉइंट यहीं से रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

पॉलिटेक्निक के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू

घर की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वो आगे पढ़ भी पाते लेकिन कहते हैं कि भगवान साथ हो तो रास्ते के हर काटे फूल जैसे हो जाते हैं, बस ऐसा ही के साथ दिनेश हुआ. पॉलिटेक्निक के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग करने का सोचा और वो इसे अपने भाई के प्रोत्साहन और आर्थिक मदद के जरिए कर सके. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भाई की नौकरी लगी तो दिनेश के लिए एक बड़ा सहारा रहा और उन्होंने बीटेक की पढ़ाई पूरी कर ली.

5000 रुपये में करियर की शुरुआत

बीटेक डिग्री हासिल करने के बाद दिनेश ने बेंगलुरु में एक कंपनी में जूनियर वेब डेवलपर के रूप में जॉइन किया. उस दौरान उनकी मासिक सैलरी 5000 रुपये महीना थी. कम सैलरी में गुजारा तो नहीं था लेकिन काम को सीखने का जुनून जिंदा था. उन्होंने कोडिंग और वेब डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखा, अपनी स्किल को बढ़ाया.

5000 से 40 लाख रुपये तक पैकेज

इंजीनियरिंग डिग्री के बाद स्किल्स को बढ़ाने के लिए लगातार की गई कोशिश ने उन्हें सफलता दिलाई. ऐसे में उन्हें उसी बेंगलुरु कंपनी में इंजीनियरिंग मैनेजर का पद मिला. इसके साथ ही उनकी सालाना सैलरी 48 लाख तक पहुंच गई. जहां पहले उस कंपनी में 5000 रुपये महीना सैलरी पा रहे थे. 48 लाख का पैकेज होने पर 4 लाख रुपये मासिक सैलरी हो गई. आज उनके पास खुद की कार और 5 एकड़ जमीन है. इनकी सफलता की कहानी से सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए. हर किसी को सीखना चाहिए कि अच्छी नौकरी और सफलता के लिए स्किल को बढ़ाना और सीखते रहना बहुत जरूरी है.

ये भी पढ़ें- Rivaba Jadeja: क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी गुजरात में बनीं मंत्री; जानें रिवाबा जडेजा कितनी पढ़ी-लिखी

 

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

success story

Trending news

हम सभी सुसाइड करना चाहते हैं... 100 गांववालों ने पीएम से क्यों मांगी ऐसी परमिशन?
Maharastra News
हम सभी सुसाइड करना चाहते हैं... 100 गांववालों ने पीएम से क्यों मांगी ऐसी परमिशन?
हर शब्द, हर कॉमा का मतलब है...ट्रांसलेशन का कबाड़ा देख गुस्सा गए सुप्रीम कोर्ट के जज
Supreme Court News
हर शब्द, हर कॉमा का मतलब है...ट्रांसलेशन का कबाड़ा देख गुस्सा गए सुप्रीम कोर्ट के जज
PAK की मानसिकता सैन्‍य समाज वाली, मजहब का चढ़ा मुलम्‍मा; टोनी एबॉट का विस्फोटक बयान
Tony abott
PAK की मानसिकता सैन्‍य समाज वाली, मजहब का चढ़ा मुलम्‍मा; टोनी एबॉट का विस्फोटक बयान
पूर्व ब्रिटिश PM ऋषि ने दिवाली शॉपिंग में ऐसा क्या खरीदा, नारायणमूर्ति मुस्कुरा दिए
rishi sunak news
पूर्व ब्रिटिश PM ऋषि ने दिवाली शॉपिंग में ऐसा क्या खरीदा, नारायणमूर्ति मुस्कुरा दिए
Baba Ramdev
"विपक्ष का कोई भी नेता पीएम मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता", रामदेव ने किस बात पर कहा?
कर्नाटक में लोगों ने क्यों शुरू किया 'I LOVE RSS' कैंपेन? जिससे हिली सिद्धा सरकार
DNA
कर्नाटक में लोगों ने क्यों शुरू किया 'I LOVE RSS' कैंपेन? जिससे हिली सिद्धा सरकार
आस्था और विश्वास से ही बना संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन: राजनाथ सिंह
rajnath singh
आस्था और विश्वास से ही बना संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन: राजनाथ सिंह
त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशी तस्करों की मौत का मामला, भारत ने दिया ढाका को दी ऐसी सलाह
bangladesh
त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशी तस्करों की मौत का मामला, भारत ने दिया ढाका को दी ऐसी सलाह
आगे राज पीछे उद्धव... दिवाली से पहले साथ आए ठाकरे बंधु, वीडियो बता रहा...All is Well
Raj Thackeray
आगे राज पीछे उद्धव... दिवाली से पहले साथ आए ठाकरे बंधु, वीडियो बता रहा...All is Well
श्रीलंका की PM ने की नरेंद्र मोदी से मुलाकात, दिल्ली के इस कॉलेज से की है पढ़ाई
Sri Lanka
श्रीलंका की PM ने की नरेंद्र मोदी से मुलाकात, दिल्ली के इस कॉलेज से की है पढ़ाई