Success Story: 12वीं पास से CEO तक का सफर, घर से बनाया ब्रांड; सफलता देखकर हैरान हुए लोग

Success Story Francy Joshimon: केरल की इस महिला की कहानी लोगों के लिए प्रेरणा बन रही है. त्रिशूर जिले की फ्रैंसी जोशीमोन दृढ़ इच्छा-शक्ति और नवाचार की मिसाल है. केवल 12वीं पास होने के बाद भी उन्होंने एक सफल ब्रांड 'मिन्नस फ्रेश फूड प्रोडक्ट्स' बनाया. उन्होंने एक एक व्यक्तिगत दुख को अपनी ताकत बनाई और ये कारनामा कर दिखाया. उनका ये ब्रांड उन्हें देश-विदेश में पहचान दिला रहा है. ये स्टार्टअप ऑर्गेनिक उत्पाद तैयार करने के साथ-साथ कई ग्रामीण महिलाओं को रोजगार भी देता है.

सफलता के पीछे की कहानी

2018 में फ्रैंसी के पिता कैंसर से पीड़ित हुए. परिवार ने जब कैंसर का कारण पता लगाने की कोशिश की तो पता चला कि रोजमर्रा के भोजन में मौजूद कीटनाशक, रसायन और प्रिजर्वेटिव इस गंभीर बीमारियों की वजह बन रहे हैं. अपने पिता के लिए प्रिजर्वेटिव-मुक्त, हेल्दी भोजन की तलाश में फ्रैंसी को बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ी. लेकिन लाख कोशिश के बाद वे पिता को नहीं बचा पाईं और 2019 में उनका निधन हो गया. इसके बाद उन्होंने ठान लिया कि वह सुरक्षित, शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य उत्पाद सब लोगों तक पहुंचाएंगी. इसी के बाद मिन्नस फ्रेश फूड का जन्म हुआ.

घर से शुरू किया छोटा सा बिजनेस

करालम गांव में बेटी के नाम पर शुरू किया गया यह बिजनेस शुरुआत में कटहल पुट्टू पाउडर जैसे छोटे-छोटे प्रोडक्ट्स ही बनाता था. आस-पास के लोगों से मिली तारीफ ने फ्रैंसी को इसे आगे बढ़ाने का आत्मविश्वास दिया. उन्होंने और उनके पति ने अपनी बचत लगाई और मशीनरी के लिए लगभग 30 लाख रुपये का कर्ज लिया. केरल कृषि विश्वविद्यालय से तकनीक खरीदकर उन्होंने अपने पुट्टू पाउडर को लंबे समय तक ताजा रखने की क्षमता भी बनाई.

विदेश तक पहुंची पहचान

आज मिन्नस फ्रेश फूड कटहल, टैपिओका, कच्चे केले के पुट्टू मिक्स, गेहूं पाउडर, शिशु आहार और हल्दी-मिर्च जैसे मसाले भी बनाता है. खास बात यह है कि उनके कटहल-आधारित प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा फेमस हैं. कटहल पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण कई बीमारियों से बचाव में भी मददगार माना जाता है. केरल में कटहल को 'राज्य फल' घोषित किए जाने से इस बिजनेस को और गति मिली. फ्रैंसी अपने सभी कच्चे माल स्थानीय किसानों से खरीदती हैं और साफ-सफाई व गुणवत्ता पर कड़ा ध्यान भी रखती हैं.

