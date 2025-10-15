Advertisement
trendingNow12962544
Hindi Newsकरियर

अपने बच्चे को सुपर टैलेंटेड बनाने के लिए बचपन से ही सिखाएं ये 5 खास आदतें, बनेंगे सबसे होशियार!

Kids Good Habits:  हर माता पिता अपने बच्चें को अच्छी आदतों के साथ में होनहार बनाते हैं. अगर आप भी अपने बच्चों को सुपर टैलेंटेड बनाना चाहते हैं, तो उनको बचपन से ही कुछ आदतों को आपको सिखा देना चाहिए, आइए आपको बताते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Oct 15, 2025, 01:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अपने बच्चे को सुपर टैलेंटेड बनाने के लिए बचपन से ही सिखाएं ये 5 खास आदतें, बनेंगे सबसे होशियार!

Kids Good Habits:  हर माता पिता का सपना अपने बच्चों को होशियार, समझदार और सर्वगुण संपन्न बनाने का होता है, जिससे वो किसी के भी सामने कम ना लगे. बच्चा वो ही सिखता है, जो उसको बचपन से सिखाया जाता है. आपको बता दें बच्चे के अंदर आपको बचपन से ही कुछ आदतों को डालना चाहिए, इससे नो सुपर टैलेंटेड बने और किसी से भी कम ना हो. हर माता-पिता को अपने बच्चों में ऐसी आदतों को डालना चाहिए, जिससे वो एक बेहतर इंसान बन सकें. आज आपको कुछ आदतों के बारे में बताते हैं, जिसको आपको अपने बच्चों में बचपन से ही डालनी चाहिए, आइए आपको बताते हैं, आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए, ये आदतें.
 

 बचपन से बच्चों को सिखाएं ये 5 आदतें!
 

1. बात करने का मैनर्स

Add Zee News as a Preferred Source

आपको अपने बच्चों में पहले से ही कुछ आदतों को डाल देना चाहिए, जिससे आगे जाकर वो एक टैलेंटेड इंसान बन सके. आपको अपने बच्चों को पहले से ही बात करने का मैनर्स सिखाना चाहिए. सभी से आप कहकर बात करना आपको सिखाना चाहिए.
 

2. परमिशन लेना 

परमिशन लेना बच्चों को ये आदत भी आपको सिखानी चाहिए. बिना परमिशन के कोई चीज न करें आपको अपने बच्चों में इस चीज को जरूर डालना चाहिए.  आपको ये आदत बचपन से ही सिखानी चाहिए, तभी आपका बच्चा आगे जाकर अच्छी चीजों को सिखेगा.
 

3. चीजों को अरेंज करना

अगर आप अपने बच्चों को पहले से ही टैलेंटेड बनाना चाहते हैं, तो आपको उनको बचपन से ही चीजों को अरेंज करना जरूर सिखाना चाहिए. पढ़ाई की किताबों से लेकर बिस्तर, खिलौनों सभी चीजों को जगह में कैसे रखना है, इन चीजों को आपको सिलाना चाहिए.
 

4. बातों को शेयर करना 

आपको अपने बच्चों के साथ हमेशा दोस्त बनकर ही रहना चाहिए. बचपन से ही बच्चे को शेयरिंग और केयरिंग वाली चीजों को सिखाना चाहिए, इससे वो आपसे सारी बातों को शेयर कर सके बिना किसी डर के साथ में.
 

5. बीच में न बोलने वाली आदत

अगर आप अपने बच्चे को सुपर टैलेंटेड बनाना चाहते हैं, तो उनको आपको सिखाना चाहिए कि  बीच में न बोलने वाली आदत, उनको बताना चाहिए, कि आपको कभी भी बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए.

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

habitsKids Good Habits

Trending news

RSS पर बैन लगाने की मांग पर प्रियांक खरगे को मां-बहन की मिल रही गालियां,देखें Video
Priyank Kharge
RSS पर बैन लगाने की मांग पर प्रियांक खरगे को मां-बहन की मिल रही गालियां,देखें Video
भारत में इस जगह मिला 222000000 टन सोने का भंडार, हर भारतीय एक दिन में हो जाएगा अमीर!
Bihar gold discovery
भारत में इस जगह मिला 222000000 टन सोने का भंडार, हर भारतीय एक दिन में हो जाएगा अमीर!
जुब्बा पहने इस लड़के ने घूम-घूमकर जूस पिलाया, पीते ही बेहोश होने लगे लोग...
Hyderabad News
जुब्बा पहने इस लड़के ने घूम-घूमकर जूस पिलाया, पीते ही बेहोश होने लगे लोग...
केन्या के पूर्व पीएम रैला ओडिंगा का भारत में निधन, सुबह सैर करते हुए आया हार्ट अटैक
Kenya PM
केन्या के पूर्व पीएम रैला ओडिंगा का भारत में निधन, सुबह सैर करते हुए आया हार्ट अटैक
भयंकर प्रलय मचाने आ रहा है मॉनसून? बारिश से डूब जाएंगे ये 12 जिले! जानें उनके नाम
Monsoon
भयंकर प्रलय मचाने आ रहा है मॉनसून? बारिश से डूब जाएंगे ये 12 जिले! जानें उनके नाम
ब्राह्मण टीचर की पत्नी ने नहीं परोसा खाना, डॉ. कलाम के साथ धर्म के नाम पर हुआ भेदभाव
dr kalam untold childhood stories
ब्राह्मण टीचर की पत्नी ने नहीं परोसा खाना, डॉ. कलाम के साथ धर्म के नाम पर हुआ भेदभाव
महाराष्ट्र में वोट चोरी पर बवाल, आरोपों से घिरी सरकार, उद्धव की सेना का बड़ा सवाल
Maharashtra news
महाराष्ट्र में वोट चोरी पर बवाल, आरोपों से घिरी सरकार, उद्धव की सेना का बड़ा सवाल
ये बंदूक ले लो... नक्सलियों के 'ब्रेन' ने काम करना किया बंद, शाह का प्लान कामयाब
Anti Naxal Operation
ये बंदूक ले लो... नक्सलियों के 'ब्रेन' ने काम करना किया बंद, शाह का प्लान कामयाब
बिहार चुनाव के बीच बड़ी खबर:पूर्व कांग्रेसी, क्रिकेटर की पत्नी को BJP बनाएगी मंत्री?
Gujarat
बिहार चुनाव के बीच बड़ी खबर:पूर्व कांग्रेसी, क्रिकेटर की पत्नी को BJP बनाएगी मंत्री?
'मैं बंदी की हिरासत से संतुष्ट था और हूं',अब सोनम वांगुचक की किस्मत SC में होगी तय?
Sonam Wangchuk
'मैं बंदी की हिरासत से संतुष्ट था और हूं',अब सोनम वांगुचक की किस्मत SC में होगी तय?