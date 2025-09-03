TET या CTET? टीचर की नौकरी के लिए किस परीक्षा की ज्यादा वैल्यू, जानें दोनों में अंतर
 Difference between TET and CTET Exams: शिक्षक बनने के लिए सीटीईटी या टीईटी में से कौन सी परीक्षा देनी चाहिए? दोनों के बीच क्या अंतर है? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 03, 2025, 07:43 AM IST
Difference between TET and CTET Exams: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से शिक्षकों के लिए एक आदेश जारी किया गया है. ऐसे लोग जो शिक्षक बनना चाहते हैं या पहले शिक्षक बन चुके हैं और नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो उनके लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) पास करना जरूरी होगा. ऐसे में कुछ लोगों का सवाल है कि टीईटी पास न किया हो लेकिन अगर सीटीईटी पास कर चुके हैं तो वो नौकरी व प्रमोशन के लिए योग्य लिस्ट में आते हैं या नहीं? क्या सीटीईटी पास करने से शिक्षक बन सकते हैं? आइए टीईटी और सीटीईटी के बीच क्या अंतर है? दोनों की क्या मान्यता है और किसे, कौन सी परीक्षा देनी चाहिए? इन सभी के बारे में जान लेते हैं.

TET या CTET?

अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि सीटीईटी और टीईटी दोनों ही परीक्षा जरूरी होती है. हालांकि, दोनों में फर्क और दोनों के महत्व अलग-अलग है. सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी को सभी टीचर के लिए जरूरी कर दिया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सीटीईटी वालों को भी अलग से टीईटी करना होगा. सीटीईटी और टीईटी, दोनों की नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन (NCTE) के सर्टिफिकेट की वैधता जीवन भर होती है.

टीईटी क्या है?

टीईटी यानी राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा एक स्टेट लेवल एग्जाम है जो राज्य के आधार पर 1 साल में 1-2 आयोजित किया जाता है. इस टेस्ट को एसटीईटी भी कहा जाता है जिसमें पास होने वाले शिक्षक पहली कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा के छात्रों को पढ़ा सकते हैं. सरकारी स्कूल में सरकारी टीचर के लिए ये टेस्ट जरूरी है. हर राज्य में आयोजित किया जाता है.

सीटीईटी क्या है?

सीटीईटी का मतलब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है. इसके तहत सेंट्रल लेवल पर परीक्षा आयोजित की जाती है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से सीटीईटी परीक्षा का आयोजन किया जाता है. ये एग्जाम साल में दो बार- जून और दिसंबर में होता है.

TET और CTET में अंतर

केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा और राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा में एक बड़ा अंतर ये हो सकता है कि सीटीईटी में आयु सीमा नहीं है लेकिन राज्य के आधार पर होने वाली परीक्षा, टीईटी के लिए अलग-अलग राज्य में विभिन्न आयु सीमा है.

दोनों परीक्षाओं के लिए उम्मीदवार के लिए जरूरी है कि वो किसी ग्रेजुएशन की डिग्री, B.Ed या D.El.Ed के साथ हो. एसटीईटी परीक्षा दो लेवल में आयोजित होता है. लेवल 1 परीक्षा को पास करने वाले 1 से 5वीं कक्षा तक के शिक्षक बन सकते हैं. जबकि, लेवल 2 परीक्षा के उम्मीदवार 6 से 8वीं कक्षा के शिक्षक बन सकते हैं. दोनों परीक्षा में एक अंतर बस ये है कि एक राष्ट्रीय स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा है और दूसरी परीक्षा यानी टीईटी एक राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा है. अगर आप सिर्फ किसी राज्य में सरकारी टीचर की जॉब करना चाहते हैं तो टीईटी कर सकते हैं. जबकि, भारत के किसी भी राज्य में सरकारी टीचर बनने के इच्छुक के लिए सीटीईटी परीक्षा देना सही रहेगा.

