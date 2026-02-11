Advertisement
trendingNow13105359
Hindi Newsकरियरपैसा भी, पहचान भी और इज्जत भी! ये हैं भारत के मोटी सैलरी वाले करियर ऑप्शंस

पैसा भी, पहचान भी और इज्जत भी! ये हैं भारत के मोटी सैलरी वाले करियर ऑप्शंस

Highest Paying Careers in India: आज के समय में हर युवा ऐसा करियर चाहता है जहां सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि पहचान उन्हें एक पहचान भी मिले. साल 2026 में भारत में कई ऐसे करियर ऑप्शंस तेजी से उभर रहे हैं जो मोटी सैलरी के साथ शानदार पहचान भी दे रहे हैं. 

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Feb 11, 2026, 08:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पैसा भी, पहचान भी और इज्जत भी! ये हैं भारत के मोटी सैलरी वाले करियर ऑप्शंस

आजकल हर किसी को मोटी सैलरी और इज्जत वाली नौकरी की तलाश रहती है. बहुत से छात्रों को ये समझ नहीं आता कि वो किस फिल्ड में जाए जहां उन्हें मोटी कमाई करने का मौका मिल सकता है. भारत में कुछ करियर ऐसे हैं जहां कुछ सालों का एक्पिरियंस होने पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों तक की कमाई का मौका मिलता है. इन फील्ड्स में स्किल, मेहनत और सही दिशा में तैयारी जरूरी होती है जिसके बाद बंपर कमाई भी होती है. टेक्नोलॉजी, मेडिकल, मैनेजमेंट और डिजिटल दुनिया से जुड़े प्रोफेशन आज सबसे ज्यादा डिमांड में हैं जिस वजह से युवा भी इनकी तरह काफी आकर्षित हो रहे हैं.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस की
भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस की की डिमांड बेहद ज्यादा है. आजकल हर कंपनी डेटा के आधार पर फैसले ले रही है. ऐसे में एआई इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट की जॉब काफी ज्यादा डिमांड में है. इन दोनों ही फिल्ड में सैलरी शुरुआत से ही शानदार होती है और अनुभव बढ़ने के साथ ये करोड़ों के पैकेज में बदल सकती है. इस फील्ड में कोडिंग, मशीन लर्निंग और एनालिटिक्स की समझ काफी ज्यादा जरूरी है.

मेडिकल प्रोफेशन
डॉक्टर और स्पेशलिस्ट सर्जन हमेशा से काफी ज्यादा सम्मानित माने जाते हैं. मेहनत और लंबी पढ़ाई के बाद इस क्षेत्र में मोटी कमाई के साथ समाज में अलग पहचान भी मिलती है. आजकल सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की डिमांड लगातार बढ़ रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

सिविल सर्विस
सिविल सर्विस के पोस्ट केवल नौकरी नहीं बल्कि जिम्मेदारी और पावर का पद है. यहां सैलरी के साथ सरकारी सुविधाएं और समाज में ऊंचा रुतबा मिलता है. हालांकि इसकी तैयारी बेहद ज्यादा कठिन होती है लेकिन सफलता मिलने पर जिंदगी बदल जाती है.

इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और मैनेजमेंट
आजकल टॉप बिजनेस स्कूल से पढ़ाई करने के बाद युवा मल्टीनेशनल कंपनियों में ऊंचे पद पर पहुंच सकते हैं. यहां पैकेज करोड़ों में होता है और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलता है.

डिजिटल कंटेंट क्रिएशन 
आजकल डिजिटल कंटेंट क्रिएशनऔर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग काफी ज्याादा बढ़ती जा रही है. ये सुनने में आसान लगता है लेकिन इसमें क्रिएटिविटी की काफी ज्यादा जरूरत होती है. सफल यूट्यूबर, ब्लॉगर या इन्फ्लुएंसर ब्रांड डील और प्रमोशन से 1 दिन में ही लाखों कमा रहे हैं और उन्हें जबरदस्त पहचान भी मिल रही है.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, करियर ऑपरट्यूनिटी और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की...और पढ़ें

TAGS

highest paying careers

Trending news

राष्ट्रगान से पहले वंदे-मातरम की ये लाइनें जरूरी, जान लीजिए क्या कहता है नया आदेश
Vande Mataram
राष्ट्रगान से पहले वंदे-मातरम की ये लाइनें जरूरी, जान लीजिए क्या कहता है नया आदेश
भाजपा से मुकाबले को एक 'M' काफी नहीं! ममता बनर्जी ने बंगाल जीतने की बदली रणनीति
Mamata Banerjee
भाजपा से मुकाबले को एक 'M' काफी नहीं! ममता बनर्जी ने बंगाल जीतने की बदली रणनीति
रात होते ही चमकती है नीली रोशनी, भटकती है मरे हुए लोगों की आत्मा? ये कौन सी जगह है?
Bengal Ghost Lights
रात होते ही चमकती है नीली रोशनी, भटकती है मरे हुए लोगों की आत्मा? ये कौन सी जगह है?
अल्लाह राजी-खुशी है... आज से बननी शुरू होगी बाबरी मस्जिद, क्या बोले हुमायूं कबीर
Babri Masjid
अल्लाह राजी-खुशी है... आज से बननी शुरू होगी बाबरी मस्जिद, क्या बोले हुमायूं कबीर
Ajit Pawar Death: रोहित पवार ने जताई साजिश की आशंका, CID की काबिलियत पर उठाया सवाल
Ajit Pawar
Ajit Pawar Death: रोहित पवार ने जताई साजिश की आशंका, CID की काबिलियत पर उठाया सवाल
विधायक 134 और मंत्री 149, कर्नाटक में कांग्रेस का जादुई गणित!
DNA
विधायक 134 और मंत्री 149, कर्नाटक में कांग्रेस का जादुई गणित!
हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता! क्या देश में एक्टिव है कोई बड़ा किडनैपिंग नेटवर्क?
Missing Children India
हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता! क्या देश में एक्टिव है कोई बड़ा किडनैपिंग नेटवर्क?
इस्लामाबाद को खुश करने की साजिश? भारत की तुलना PAK से क्यों कर रहे रामचंद्र गुहा?
DNA
इस्लामाबाद को खुश करने की साजिश? भारत की तुलना PAK से क्यों कर रहे रामचंद्र गुहा?
'लड़की पर भूत का साया है', केरल के कोल्लम में झाड़-फूंक के नाम पर नाबालिग से रेप
Kerala News
'लड़की पर भूत का साया है', केरल के कोल्लम में झाड़-फूंक के नाम पर नाबालिग से रेप
शादी की तैयारियों के बीच नैनी से भावुक मुलाकात, देखते ही फूट-फूटकर रोने लगी दुल्हन
viral video
शादी की तैयारियों के बीच नैनी से भावुक मुलाकात, देखते ही फूट-फूटकर रोने लगी दुल्हन