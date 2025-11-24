AI की मदद से बनें करोड़पति, इन नौकरियों के बारे में कोई नहीं बताएगा; बदल सकती है आपकी किस्तम

High Paying AI Jobs: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है. पढ़ाई से लेकर काम या रोजमर्रा की जरूरतें, सभी के लिए लोग AI की मदद ले रहे हैं. जहां AI कई नौकरियों को तेजी से बदल रहा है, वहीं यह नए और हाई पेइंग करियर के दरवाजे भी खोल रहा है. एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले दशक उन लोगों के लिए रास्ते खुलेंगे, जो AI को अपनाकर नई स्किल्स सीखेंगे. AI की दुनिया में कई ऐसे जॉब्स हैं, जिन पर कम ध्यान जाता है, लेकिन इसकी मदद से कम समय में आप करोड़पति बन सकते हैं. इस खबर में हम आपको AI बेस्ड जॉब्स के बारे में बताएंगे.

एआई बेस्ड जॉब्स

AI स्किल्स ने नया करियर क्लास बनाया है. आने वाले समय में ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाले हो सकते हैं. AI और मशीन लर्निंग इंजीनियर, एआई आर्किटेक्ट और डेटा साइंटिस्ट जैसे प्रोफेशनल अभी दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले जॉब्स में शामिल हैं. इनकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है, जिससे ये आने वाले समय के लिए डिमांडिंग करियर ऑप्शन के तौर पर सामने आएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

साइबर सिक्टोरिटी एक्सपर्ट्स

तकनीकों के बढ़ते, साइबर सुरक्षा की जरूरत भी बढ़ जाती है. ऐसे में AI बेस्ड साइबर थ्रेट्स को रोकने के लिए साइबर सिक्टोरिटी एक्सपर्ट्स की भारी जरूरत होती है. इसके साथ ही, एआई एथिक्स और गवर्नेंस एक्सपर्ट यह तय करते हैं कि एआई का इस्तेमाल सही, सेफ और कानूनी रूप से हो रहा है. आपको बता दें, आने वाले समय में ये करियर सबसे ज्यादा सेलरी वाली क्षेत्रों में शामिल हो जाएंगें.

रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और क्लाउड

रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और क्लाउड, फ्यूचर की सबसे तेजी से बढ़ने वाली नौकरियों में हैं. इंडस्ट्री 4.0 के दौर इन नौकरियों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. कंपनियां प्रोडक्शन और सर्विस सेक्टर में स्मार्ट रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे डिजाइन और मैनेज करने वाले एक्सपर्ट की जरूरत पढ़ रही है. इसके साथ-साथ एआई के लिए विशाल डेटा स्टोरेज चाहिए, यहीं क्लाउड कंप्यूटिंगइंजीनियरों की जरूरत को बढ़ा रहा है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.