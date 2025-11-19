Advertisement
इस देश में है दुनिया का सबसे बड़ा बांध, 50 मिलियन से ज्यादा घरों में पहुंचाता है बिजली; जानें थ्री गॉर्जेस डैम के जुड़ी जरूरी बातें..

Trending GK Quiz in Hindi: अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देश-विदेश जुड़े तरह-तरह के सवाल पूछे जाते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको दुनिया के सबसे बड़े बांध के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किस नदी पर ये बांध बनाया गया है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 19, 2025, 06:21 PM IST
Trending GK Quiz in Hindi: कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए कई बार देश-विदेश से जुड़ी सवाल पूछ लिए जाते हैं. ऐसे में इन छात्रों के लिए विश्व के सबसे बड़े बांध से जुड़े जरूरी तथ्यों के बारे में जानना बेहद जरूरी है. आपको बात दें, चीन में स्थित थ्री गॉर्जेस डैम न केवल इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है, बल्कि दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है. इस खबर में हम आप इस डैम और इससे जुड़ी चीजों के बारे में बताएंगे..

 

थ्री गॉर्जेस डैम किस नदी पर बना है?
आपको बता दें, थ्री गॉर्जेस डैम को दुनिया का सबसे बड़ा बांध माना गया है. यह चीन की फेमस नदी यांग्त्ज़ी नदी पर बन है, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है. ऐसे में नदी के विशाल फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इस बांध को चीन के ग्रोथ और एनर्जी जरूरतों के लिए जरूरी माना जाता है. 

थ्री गॉर्जेस डैम का निर्माण और इतिहास
थ्री गॉर्जेस डैम का निमार्ण कार्य 1994 में शुरू हो गया था. वहीं कई सालों की मुश्किल इंजीनियरिंग और तकनीकी चुनौतियों को पार करते हुए, इस बांध को 2006 में पूरी तरह से तैयार किया गया. हालांकि इसे पूरी तरह से सही तरीके से चलाने के लिए कुछ और साल लगें और 2012 में इसे पूरी क्षमता से शुरू किया गया. आपको बता दें, इसे इंजीनियरिंग दुनिया के सबसे बड़ी और सफल परियोजनाओं में से एक मानी जाती है. 

 
थ्री गॉर्जेस डैम की साइज
थ्री गॉर्जेस डैम दुनिया का सबसे बड़ा बांध है. इसकी लंबाई लगभग 2.3 किलोमीटर (7,660 फीट) है, जबकि इसकी ऊंचाई 185 मीटर (607 फीट) तक पहुंच सकती है. आपको बात दें, यह दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोइलेक्टि्रिक पावर स्टेशन है. वहीं बिजली प्रोडक्शन की बात करें तो, ये बांध हर साल 50 मिलियन से ज्यादा घरों को बिजली देने की क्षमता रखता है. 

 

Reetika Singh

