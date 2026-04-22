UBSE UK Board Result 2026 updates: उत्तराखंड बोर्ड के छात्रों का इंतजार खत्म! इस दिन और इतने बजे जारी होगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट; यहां देख पाएंगे स्कोरकार्ड

उत्तराखंड बोर्ड के लाखों छात्रों का इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला है. लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्र-छात्राएं अब अपने परिणाम देखने के लिए तैयार हो जाएं. इस बार बोर्ड ने न सिर्फ रिजल्ट जारी करने की तारीख और समय तय कर दिया है, बल्कि छात्रों की सुविधा के लिए कई नए बदलाव भी किए हैं. खास बात यह है कि अब छात्र सिर्फ वेबसाइट पर ही नहीं, बल्कि अपने स्कूल में जाकर भी रिजल्ट देख सकेंगे. इससे रिजल्ट देखने की प्रक्रिया और आसान हो जाएगी. कुल मिलाकर, इस बार का रिजल्ट सिर्फ नंबर जानने तक सीमित नहीं, बल्कि नई व्यवस्था के कारण ज्यादा सुविधाजनक भी बनने जा रहा है.

रिजल्ट कब आएगा?

उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने साफ कर दिया है कि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 25 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे जारी किया जाएगा. बोर्ड सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी के अनुसार, इसी दिन सुधार परीक्षा द्वितीय का परिणाम भी घोषित होगा. रिजल्ट जारी करने के लिए शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत और सभापति डॉ. मुकुल सती मौजूद रहेंगे. हर साल की तरह इस बार भी छात्र बेसब्री से अपने स्कोर का इंतजार कर रहे हैं. तय समय पर रिजल्ट जारी होने से छात्रों को आगे की पढ़ाई की योजना बनाने में आसानी होगी.

रिजल्ट कहां और कैसे देखें?

छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in और uaresults.nic.in पर जाकर चेक कर सकेंगे. इसके अलावा डिजिलॉकर पर भी परिणाम उपलब्ध रहेगा. रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले वेबसाइट पर जाएं, फिर 10वीं या 12वीं के रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद अपना रोल नंबर और कैप्चा डालें. सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा. छात्र इसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी ले सकते हैं. यह प्रक्रिया बेहद आसान रखी गई है ताकि किसी को परेशानी न हो.

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इस बार क्या है नई सुविधा?

इस बार बोर्ड ने छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्था लागू की है. पहली बार ऐसा होगा कि छात्र अपने स्कूल में जाकर भी रिजल्ट देख सकेंगे. इसके लिए सभी स्कूलों को अलग-अलग पोर्टल और पासवर्ड दिए गए हैं. इससे छात्रों को साइबर कैफे या इंटरनेट की परेशानी से राहत मिलेगी. स्कूल में ही शिक्षक की मौजूदगी में छात्र आसानी से अपना रिजल्ट देख पाएंगे. यह कदम खासतौर पर ग्रामीण इलाकों के छात्रों के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है.

पिछले साल का कैसा रहा प्रदर्शन?

पिछले साल यानी 2025 में उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट 19 अप्रैल को जारी हुआ था. कक्षा 10 में जतिन जोशी और कमल चौहान ने टॉप किया था, जबकि 12वीं में अनुष्का राणा ने पहला स्थान हासिल किया था. खास बात यह रही कि दोनों ही कक्षाओं में लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर रहा. इस बार भी छात्रों को अच्छे परिणाम की उम्मीद है. अब सभी की नजरें 25 अप्रैल पर टिकी हैं, जब यह साफ होगा कि इस साल कौन बाजी मारता है और किसका सपना पूरा होता है.